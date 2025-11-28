Nonostante le offerte del Black Friday stiano andando avanti ormai da parecchio giorni, il “vero” Black Friday cade proprio oggi, 28 novembre. Sono migliaia le offerte attive, in particolare su Amazon, e tra queste ce ne sono numerose anche dedicate alla smart home, uno dei settori che sta crescendo più rapidamente negli ultimi tempi.
Multiprese, telecamere, switch, hub, valvole termostatiche e altre centinaia di prodotti aspettano solo di essere trovati. Ecco, per facilitarvi il compito, per non rischiare di perdervi quelle che secondo noi sono i prodotti imperdibili di questo periodo, abbiamo creato una selezione.
Abbiamo scelto solo i brand più importanti, quelli che solitamente trovate recensiti sulle nostre pagine, e dei quali possiamo garantire la qualità. Per tutti vale sempre la solita raccomandazione, se il prodotto vi interessa e ritenete che il prezzo sia valido mettetelo subito nel carrello e acquistatelo. In queste ore sono numerosi i prodotti che vanno in esaurimento, e con ogni probabilità quando torneranno disponibili nel corso delle prossime settimane, finirete per pagarli di più.
Le migliori offerte per la smart home
-
-28%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
-
-29%
Yale Linus Smart Lock L2 05/103210/SI Argento, accesso senza chiave, Installazione fai da te, Blocco/sblocco da remoto, Wi-Fi integrato, Compatibile con Matter, Controllo via App e ricevi notifiche
-
-45%
Netatmo Telecamera WIFI Esterno, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di Persone, Animali, Veicoli, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NOC-AMZ
-
-16%
Aqara Serratura Smart U200 (Tastiera Fingerprint Inclusa), Matter over Thread, Apple Home Key e Batteria Ricaricabile, Supporta Apple Homekit, Google Home, Alexa e SmartThings, Nero
-
-16%
Tapo C420S2 Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 2K, Batteria Senza Fili, Allarme Con Rilevamento Del Movimento, Ai Detection, Ip65, 2 Vie Audio, Visione Notturna a Colori, 2 Telecamere Hub
-
-7%
iRasptek Raspberry Pi 5 8GB RAM Starter Kit - Edizione OS-Bookworm da 128GB preinstallata(case in alluminio)
-
-30%
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo anche da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
-
-38%
SwitchBot Videocitofono WiFi con Schermo a Colori da 4,3'', 2K Video Campanello con grandangolo di 165°, Citofono Senza fili da Esterno, 5000 mAh, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa
-
-23%
Netatmo Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless con supporto a parete, Termometro, Igrometro, Barometro, Sonometro, Qualità dell'aria, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google, NWS-AMZ
-
-35%
Netatmo Termostato Wifi Intelligente - Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App - Per caldaia individuale, NTH01-AMZ
-
-34%
Nuki Smart Lock Go (2025) con Bluetooth, Wi-Fi & Matter, Serratura elettronica che trasforma lo smartphone in chiave, accesso senza chiavi, Serratura smart retrofit senza cambiare cilindro
-
-24%
Aqara 2K Video Campanello G410 con Suoneria, HomeKit Secure Video, Hub Matter Integrato, Wireless/Cablato, Compatibile con Apple Home, Alexa, Google, Home Assistant, Wi-Fi 2.4 G/5GHz, Nero
-
-24%
Aqara Smart Home Hub M3 per la Domotica, Matter Controller, Thread Border Router, Funzionalità Zigbee, Bluetooth, WiFi, PoE, IR, Supporta Alexa,Google,Apple HomeKit,SmartThings,Home Assistant,IFTTT
-
-29%
-
-25%
Philips Hue Devote Pannello Smart LED, White and Color Ambiance, Rotondo, diametro 30cm, 16.6W, 2000 Lumen, Cornice bianca, Illuminazione degli spazi interni
-
-30%
Aqara Rilevatore di Presenza FP2, Sensore di Presenza Cablato con Radar mmWave, Posizionamento a Zone, Rilevamento di Più Persone e Cadute, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e Home Assistant
-
-15%
SONOFF NSPanel-EUW WI-FI interruttore a muro Smart Scene, Smart Light, Temperatura e Umidità All-in-one touchscreen controllo bidirezionale, compatibile con Google Home, Alexa
-
-40%
Govee LED TV Retroilluminazione 3 Lite con Correzione Fish-Eye Funzione, Aplicable a TV da 55-65 pollici, Luci LED WiFi RGBICW da 3,6 M con Fotocamera, 4 Colori in 1 Lampada, Controllo Vocale e APP
-
-44%
Netatmo Valvola Termostatica WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Termostati Intelligenti, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NAV-AMZ
-
-34%
SwitchBot rilevatore di CO2, termometro ambiente interno con sensore CO2, ampio display, tester di qualità dell'aria Bluetooth, igrometro umidità casa
-
-22%
Tapo C410 KIT Telecamera WiFi Esterno ad Energia Solare, 2K 3MP, Batteria 6400mAh fino a 180 Giorni dopo una Singola Carica, Visione Notturna a Colori, Allarme Con Rilevamento del Movimento, IP65
-
-44%
Govee Smart LED Light Bars, Luce LED di 38CM con Doppia Perla di Luce, Barra con Modi Diversi di Posizionamento per TV da 45-70 Pollici, Funziona con Alexa e Google Assistant, Colore Nero
-
-15%
Aqara Striscia LED T1 con Matter, RICHIEDE il HUB Zigbee 3.0, Luminose LED RGB + IC da 2M con 16 milioni di Colori/Bianco Tenue/Effetti Gradienti, Supporta Apple Home, Google Home e Alexa
-
-40%
Govee Lampada da Comodino LED RGBICWW, Lampada Touch da Tavolo con 64 Modalità Scena e 8 Modalità Musica, Funziona con Matter, Compatibile Alexa, 500 Lumen, 2700-6500k, per Soggiorno e Camera da Letto
-
-33%
Meross Matter Termostato per radiatore opaco richiede un hub extra, Valvole Termostatiche WiFi Valvola Termostatica per Termosifoni con Controllo Vocale per Siri Alexa Google, Termovalvole Smart
-
-40%
Yale Spioncino Elettronico Digitale 45-0500-1432-00-02-01, Ottone, Visualizzazione dal Vivo, Telecamera di Alta Qualità, Angolo di Visione 105°, Sostituisce lo Spioncino Meccanico della Porta
-
-16%
Meross Ciabatta Italiana Smart Alexa Multipresa WiFi Intelligente con 3 Prese AC 4 Porte USB, Protezione da Sovraccarico Compatibile con Meross App, Smartthings e Google Assistant
-
-5%
SONOFF Computer Irrigazione Automatic, sistema di irrigazione automatico programmazione e controllo della quantità, richiede Hub Zigbee 3.0, compatibile con Amazon Alexa e Home Assistant
-
-15%
Aqara Termostato W100 Intelligente Thread/Zigbee, Monitoraggio della Temperatura e dell'Umidità, Wireless, Controllo Remoto HVAC, 3 Pulsanti Personalizzabili, Funziona con HomeKit, Alexa, Google
-
-6%
Aqara Presa a Muro H2 EU con Matter, Richiede l’HUB Zigbee 3.0, 16A, Monitoraggio Energia e Protezione Potenza, con Programmazione e Controllo Vocale, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e IFTTT
-
-40%
SwitchBot RGBICWW Striscia LED 5M, 72 LEDs/m Matter Luci LED Compatibili con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Milioni di Colori, Sincronizzazione Musicale, Smart Luci LED Camera da Letto, Cucina
-
-15%
Aqara G100 Telecamera di Sicurezza 2K per Interni/Esterni, HomeKit Secure Video, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a Colori, Rilevamento AI, Wi-Fi 6, Supporta HomeKit, Alexa, Google, IFTTT, Bianca
-
-22%
SwitchBot Termostato smart per termosifone, Bluetooth con controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Casa e Google Home (richiede SwitchBot Hub)
-
-27%
Shelly Plus 1PM, Relè Interruttore Intelligente, Confezione de 2, Wi-Fi e Bluetooth, Misuratore di Potenza, Domotica, Compatibile con Alexa e Google Home, App iOS Android, Nessun Hub Richiesto
-
-45%
SwitchBot Allarme di Sicurezza Personale, Sirena Potente da 130dB con Luce LED Stroboscopica, Portachiavi di Autodifesa IP65 con Avvisi di Posizione, Perfetto per Donne, Bambini e Anziani, Nero
-
-39%
SwitchBot Smart Relay Switch 1PM Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi & Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, Interruttore Relè 1PM 16A Confezione da 2
-
-30%
SwitchBot Interruttore Robot Intelligente - Controllo APP Bluetooth o Timer, Facile da Usare, Necessità SwitchBot Hub per Supportare Alexa, Google Home e il Telecomando, Automazione Domestica (Bianco)
-
-21%
SONOFF S60TPF 2PCS Presa Smart 16A 2.4G WIFI Intelligente Smart Plug with Timer, Power Statistics, Overload Protection, Voice Control, Compatible with Alexa, Google Home
-
-13%
Tapo C210 Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera Sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 512GB, Funziona con Alexa e Google Assistant
-
-22%
Shelly AZ Plug Bianco, Presa Intelligente Wi-Fi (Tipo F), Misurazione Consumi, 12A, 2500W, Configurazione Facile (FFS) con Alexa, Nessun Hub Richiesto, Controllo da Remoto, Programmi Smart
-
-24%
Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
-
-15%
Meross Sensore per Porte e Finestre, Richiesta Un Hub Meross, Connessione WiFi 2,4GHz, Rilevatore per Sistema di Allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple Home, Alexa, SmartThings
-
-27%
Shelly BLU Button Tough Nero, Pulsante Bluetooth per Scene Smart, Domotica, Certificato IP54, Ampia Portata (10–30m), Fino a 4 Click Preimpostati, Telecomando, Gateway Richiesto, Protocollo BTHome
-
-15%
SONOFF Zigbee Smart Switch, nessun conduttore neutro richiesto, funziona con Alexa e Google Home, richiede gateway Zigbee
-
-22%
SONOFF SNZB-02D Mini sensore di temperatura e umidità ZigBee, termometro igrometro per interni, display LCD, compatibile con Alexa/Google Home
-
-44%
Govee Striscia LED 5M, RGBIC LED Strisce con Controllo a Segmenti, Sincronizzazione Musicale, 64 Modalità Scena, Controllabile tramite App, Cambio Colore, per Casa e Camera da Letto
-
-48%
Tapo T100 Smart Motion Sensor, Sensore di Movimento Intelligente, Rilevamento ad Ampio Raggio(120°,7m), Luce Attivata dal Movimento, Avvisi Istantanei, Risparmio Energetico, Hub Obbligatorio
-
-15%
SONOFF Contatto Pulito MINI-D Interruttore Intelligente | WiFi 2.4G | 8W | Protocollo Matter compatibile con Alexa, Google Home, Home Assistant | Per porte di garage, controllo caldaia, ecc.Senza hub
-
-10%
Meross Presa Smart Italiana, Presa WiFi (Type C, F, L) con Monitoraggio Consumi, Presa Intelligente 16A, Compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings, Controllo Vocale e Remoto, 3840W, 1 Pezzo
-
-5%
Meross Interruttore Smart WiFi MSS810 | Filo Neutro Richiesto | Switch per Controllo Luce e Funzione del Tempo | Comando Vocale & Controllo Remoto | Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home
-
-5%
SONOFF ZBMINIR2 Zigbee Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home, Richiede neutrale e Hub Zigbee
-
-24%
Tapo L510E Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, Giallo caldo dimmerabile dall' 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, 1 pezzo
-
Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android (2 pezzi)
-
Meross Matter Termostato WiFi Termostato Caldaia Smart Cronotermostato da Parete Intelligente, Termostato Ambiente Riscaldamento e Raffreddamento per Controllo Vocale Siri, Alexa e Google
Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo periodo (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
