Avete fatto richiesta, e ottenuto, il Bonus Elettrodomestici 2025, ed è ora prossimo alla scadenza (la validità termina infatti 15 giorni dopo l’emissione, dunque il 3 o 4 dicembre 2025) ma non sapete dove e come utilizzare il voucher? Con il Black Friday in corso, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per massimizzare il valore del vostro contributo.
Indice:
- Come funziona il meccanismo di scadenza del Bonus Elettrodomestici
- Dove spendere il voucher Bonus Elettrodomestici durante il Black Friday
- Lavatrici in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
- Asciugatrici in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
- Lavastoviglie in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
- Forni in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
- Frigoriferi e congelatori in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
- Piani a induzione e cappe in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
Come funziona il meccanismo di scadenza del Bonus Elettrodomestici
Il Bonus Elettrodomestici ha una caratteristica particolare che molti non conoscono: deve essere utilizzato entro 15 giorni dall’emissione. Questo significa che chi ha ottenuto il voucher nelle prime ore del 18 novembre si trova già in una situazione di urgenza. Tuttavia, il sistema prevede un meccanismo di riciclo intelligente – i voucher non utilizzati tornano automaticamente disponibili, con i primi che saranno rimessi in circolazione il 3 dicembre alle ore 7:00.
Per chi non è ancora riuscito a ottenere il bonus, c’è ancora speranza: potete iscrivervi alla lista d’attesa tramite il portale www.bonuselettrodomestici.it o l’app IO, utilizzando le stesse modalità della richiesta originale con SPID o CieID. Spieghiamo tutto all’interno del nostro video di seguito:
Dove spendere il voucher Bonus Elettrodomestici durante il Black Friday
Il panorama dei rivenditori che accettano il Bonus Elettrodomestici è abbastanza ampio se ci si rega nei negozi fisici, tuttavia online c’è solo una catena di fatto che lo accetta: MediaWorld. Rappresenta dunque la soluzione più completa, permettendo l’utilizzo sia online che nei negozi fisici con una procedura semplificata: generare il codice dall’app IO, selezionare un prodotto con l’etichetta dedicata e inserite i dati durante il checkout.
Il timing attuale è particolarmente favorevole per chi possiede il voucher. Le promozioni del Black Friday si sommano al contributo governativo, che vi ricordiamo essere del 30% del bene acquistato fino a un massimo di 100€ per chi ha un ISEE superiore a 25.000€ e 200€ per chi lo ha inferiore a 25.000€, permettendo di ottenere elettrodomestici ad alta efficienza energetica con risparmi significativi. Il bonus copre tutte le categorie principali: lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, forni, frigoriferi e altri grandi elettrodomestici, purché rispettino i requisiti di classe energetica specificati.
I marchi che hanno aderito all’iniziativa includono nomi di primo piano come Samsung, Bosch, AEG, Electrolux, LG Electronics, Miele e molti altri, garantendo un’ampia scelta di prodotti di qualità.
Ecco una selezione di prodotti adesso disponibili da MediaWorld in offerta Black Friday.
Lavatrici in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
-
-9%
SAMSUNG WW10FG6U94LBU3 LAVATRICE, Caricamento frontale, 10 kg, 23 programmi, Profondità 55 cm, Nero, livello rumorosità centrifuga 72 dB(A), Classe A
-
-9%
SAMSUNG WW90DG6U85LKU3 LAVATRICE, Caricamento frontale, 9 kg, 26 programmi, Profondità 55 cm, BIANCO, livello rumorosità centrifuga 72 dB(A), Classe A
-
-18%
SAMSUNG WW10FG5U34AEET LAVATRICE, Caricamento frontale, 10 kg, 14 programmi, Profondità 55 cm, Bianco, livello rumorosità centrifuga 72 dB(A), Classe A
-
-8%
ELECTROLUX EW7F411CH3 LAVATRICE, Caricamento frontale, 11 kg, 14 programmi, Profondità 63,6 cm, Bianco, livello rumorosità centrifuga 72 dB(A), Classe A
-
-8%
LG F4WR6010AGW AI DD LAVATRICE, Caricamento frontale, 10 kg, 12 programmi, Profondità 56,5 cm, Bianca, livello rumorosità centrifuga 71 dB(A), Classe A
-
-17%
SAMSUNG WW11DB7B94GEU3 LAVATRICE, Caricamento frontale, 11 kg, 23 programmi, Profondità 60 cm, White/Black, livello rumorosità centrifuga 72 dB(A), Classe A
-
-7%
LG AI DD F4R5009TSWW LAVATRICE, Caricamento frontale, 9 kg, 13 programmi, Profondità 56,5 cm, Bianca, livello rumorosità centrifuga 71 dB(A), Classe A
-
-10%
ELECTROLUX EW6FCH210G LAVATRICE, Caricamento frontale, 10 kg, 14 programmi, Profondità 63,6 cm, Bianco, livello rumorosità centrifuga 76 dB(A), Classe A
-
-17%
AEG LR6FG94 LAVATRICE, Caricamento frontale, 9 kg, 10 programmi, Profondità 63,6 cm, BIANCO, livello rumorosità centrifuga 76 dB(A), Classe A
-
-3%
BOSCH WGG244F1IT LAVATRICE, Caricamento frontale, 9 kg, 14 programmi, Profondità 59 cm, Bianco, livello rumorosità centrifuga 71 dB(A), Classe A
Asciugatrici in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
-
-15%
-
-13%
-
-11%
Asciugatrice AEG TR8HDCH9B, a pompa di calore, 9 Kg, profondità 63,6 cm, funzione refresh MixDry, Eco, Classe B
-
-0%
-
-2%
-
-2%
Asciugatrice AEG TR8HH9B, a pompa di calore, 9 Kg, profondità 63,6 cm, programma Hygiene, Sistema filtrante: Easy Flow, Classe B
-
-2%
Asciugatrice AEG TR7HG8C, a pompa di calore, 8 kg, profondità 63,8 cm, funzione refresh MixDry, Eco, Stiro facile, Classe C
Lavastoviglie in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
-
-13%
-
-19%
-
-19%
-
-6%
-
-2%
-
-1%
Forni in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
Frigoriferi e congelatori in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
-
-3%
-
-17%
-
-20%
-
-5%
-
-3%
Piani a induzione e cappe in offerta Black Friday compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025
-
-17%
-
-0%
WHIRLPOOL WL B8160 NE PIANO COTTURA A INDUZIONE, 4 zone di cotura, dimensioni: L 59 cm, P 51 piano in Vetroceramica, Nero
-
-2%
SMEG SR275XGH2 PIANO COTTURA GAS, 5 zone di cotura, dimensioni: L 68,5 cm, P 50 piano in Acciaio inossidabile, Argento
-
-11%
SMEG SI2641D PIANO COTTURA A INDUZIONE, 4 zone di cotura, dimensioni: L 60 cm, P 51 piano in Vetroceramica, Vetroceramica Nero
-
-29%
SMEG SR764AO PIANO COTTURA GAS, 4 zone di cotura, dimensioni: L 60 cm, P 50 piano in Smaltato, Antracite
