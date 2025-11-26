È ormai sotto gli occhi di tutti come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo priorità e investimenti dei produttori di hardware (e non solo) e, proprio in questo contesto, arrivano parole poco rassicuranti da una delle figure più influenti dell’industria videoludica: Tim Sweeney, CEO di Epic Games. Il creatore dell’universo Fortnite, commentando l’aumento vertiginoso dei prezzi delle memorie RAM, ha infatti chiarito come la situazione non sia affatto temporanea, ma destinata a segnare l’evoluzione del gaming di fascia alta per diversi anni.

Una previsione che, per gli appassionati che stanno progettando un upgrade o la costruzione di un nuovo PC, potrebbe trasformarsi in un ostacolo più serio del previsto.

Prezzi delle memorie RAM alle stelle, per Sweeney è una tendenza che durerà

Tutto nasce dalla testimonianza di un utente che, tramite un post sui social, ha evidenziato la crescita impressionante del prezzo di un kit Crucial Pro DDR5-6000 passato da 260 dollari a 498 dollari in poco più di trenta giorni, nonostante ci si trovasse in pieno Black Friday (che come molti di voi avranno notato a volte perde di significato sui componenti più richiesti).

Una situazione che, secondo Sweeney, non rappresenta un’eccezione, bensì un segnale chiaro della direzione che il mercato ha preso. La sua risposta, se possibile, è ancora più netta: Gli aumenti dei prezzi della RAM rappresenteranno un vero problema per il gaming di fascia alta per diversi anni; una frase che invita a guardare oltre il semplice aumento momentaneo, suggerendo un trend strutturale e tutt’altro che destinato a rientrare rapidamente.

Il punto cruciale della spiegazione di Sweeney riguarda proprio l’origine della crisi, i grandi data center dedicati all’intelligenza artificiale, quelli che oggi richiedono enormi quantità di DRAM ad alte prestazioni, stanno offrendo semplicemente molto più denaro rispetto ai produttori di hardware consumer. Secondo il CEO di Epic, le fabbriche stanno dirottando la capacità di produzione di DRAM all’avanguardia per soddisfare le esigenze dell’intelligenza artificiale.

Un meccanismo che, a ben vedere, rientra nella logica economica del settore: i produttori si spostano sulle linee più redditizie, specialmente in un momento storico in cui l’IA genera una domanda senza precedenti; non a caso Sweeney evita accuratamente di puntare il dito contro retailer o brand, il problema non sarebbe a valle, ma a monte della catena produttiva.

Un altro elemento significativo, che molti utenti hanno avuto già modo di verificare, riguarda l’impatto più ampio della corsa all’IA sul mercato dello storage; negli ultimi mesi infatti, anche SSD consumer, HDD di grande capacità e perfino microSD ad alte prestazioni hanno subito aumenti sensibili.

Un effetto domino prevedibile, considerando che tutti questi componenti condividono supply chain e materie prime con i settori enterprise; il dubbio ora, è capire dove si fermerà questa dinamica (e se si fermerà davvero) nel breve periodo.

Negli ultimi tempi alcuni analisti finanziari hanno lasciato intendere che la crescita della domanda legata all’intelligenza artificiale possa essere gonfiata oltre il sostenibile, al punto da ipotizzare un possibile scoppio della bolla IA; ma Sweeney, almeno stando alle sue parole, non sembra crederci affatto.

Il suo riferimento a diversi anni suggerisce una visione molto più cauta, secondo il CEO la pressione sui prezzi continuerà finché i grandi player (da OpenAI a Google, da Meta a NVIDIA) manterranno l’attuale ritmo di espansione dei data center, ed è difficile immaginare un rallentamento a breve termine.

Alla luce di queste previsioni, il gaming di fascia alta rischia di attraversare una fase particolarmente delicata, gli utenti potranno magari rimandare un upgrade di qualche mese ma non è detto che questo basti; con una crisi che potrebbe durare anni, le build di nuova generazione potrebbero diventare sensibilmente più costose o, nel peggiore dei casi, economicamente poco sostenibili.