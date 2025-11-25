Il Bonus Elettrodomestici 2025 è entrato nel vivo della sua operatività. Sono quasi 50 milioni gli euro che costituiscono il fondo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che aiuterà indicativamente oltre 300.000 famiglie a rinnovare un elettrodomestico vecchio con uno a più alta efficienza energetica.

A distanza di poche ore dal via, il 18 novembre 2025 alle ore 7:00, il Bonus è stato completamente erogato in quanto la richiesta ha di fatto ecceduto la disponibilità, tuttavia non tutto è perduto per chi non è riuscito a fare richiesta in tempo. Il Bonus Elettrodomestici infatti va utilizzato entro 15 giorni dall’emissione e qualora non venisse utilizzato torna immediatamente disponibile. I primi bonus inutilizzati dunque saranno erogati già a partire dal 3 dicembre 2025 alle ore 7:00.

Chi invece è in possesso del Bonus Elettrodomestici probabilmente in questo momento si sta chiedendo come e dove spenderlo. Utilizzarlo è infatti facile tuttavia bisogna sapere dove spenderlo e come spenderlo.

Non ho il Bonus Elettrodomestico, come faccio ad ottenerlo?

Ad oggi, 25 novembre 2025, non è più possibile richiedere il Bonus Elettrodomestico perché i fondi sono stati completamente erogati, tuttavia è molto probabile che molte persone non riusciranno ad utilizzarlo in tempo (ovvero 15 giorni) e dopo tale data questi voucher non spesi torneranno disponibili. Per avere opportunità di accaparrarselo è sufficiente iscriversi alla lista d’attesa e la procedura è la stessa rispetto alla richiesta originale del bonus ovvero ramite il portale www.bonuselettrodomestici.it o tramite l’app IO. In entrambi i casi è necessario effettuare l’accesso tramite SPID o CieID e seguire una procedura guidata.

Il richiedente dovrà dichiarare:

di essere in possesso di un elettrodomestico obsoleto da sostituire con un nuovo elettrodomestico della stessa categoria commerciale ma di classe energetica superiore

da sostituire con un le informazioni relative all’ISEE 2025 (in corso di validità).

Sull’app IO, basterà recarsi nella scheda Servizi e selezionare “Bonus Elettrodomestici” per avviare la procedura. Gli utenti verranno poi informati tramite un messaggio dall’app dei servizi pubblici circa l’esito della richiesta.

Una volta approvata la richiesta, il bonus verrà inserito nella sezione Portafoglio dell’app IO e sarà disponibile per 15 giorni dall’attivazione (quindi gli utenti avranno due settimane per completare l’acquisto).

Ho il bonus elettrodomestico, come lo spendo? Dove lo spendo?

Attualmente, il Bonus Elettrodomestici 2025 può essere utilizzato solo presso specifici rivenditori che hanno aderito all’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per quanto riguarda gli acquisti online, al momento sono disponibili tre principali piattaforme che accettano il contributo.

MediaWorld è di fatto la principale catena a supportare pienamente il bonus, offrendo la possibilità di utilizzarlo sia nei negozi fisici che attraverso il proprio sito e-commerce. La procedura online è semplificata: basta generare il codice bonus dall’app IO, selezionare un prodotto con l’etichetta “Bonus Elettrodomestici”, inserirlo a carrello, inserire il codice fiscale e il codice bonus durante il checkout.

Unieuro ha aderito all’iniziativa ma attualmente permette l’utilizzo del bonus solo nei punti vendita fisici, non supportando ancora gli acquisti online, è però compatibile con gli ordini online con ritiro in negozio. Tuttavia, la catena ha creato una sezione dedicata con tutti i prodotti compatibili identificabili dal bollino verde “Bonus Elettrodomestici 2025”.

Comet rappresenta la terza opzione per gli acquisti online, permettendo di sfruttare il contributo attraverso la propria piattaforma digitale con modalità simili a quelle di MediaWorld, ma con una disponibilità di prodotti decisamente inferiore.

Amazon al momento in cui scriviamo questo articolo non ha ancora aderito al Bonus Elettrodomestici 2025 e non sappiamo nemmeno se prima o poi aderirà, probabilmente l’accettazione del voucher sta rappresentando un limite tecnico importante.

Quali prodotti si possono acquistare col Bonus Elettrodomestici 2025?

Il Bonus Elettrodomestici 2025 non vale su tutti i prodotti ma è valido esclusivamente sui grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Le categorie di prodotto coinvolte sono:

Lavatrici (classe energetica pari o superiore alla classe A)

(classe energetica pari o superiore alla classe A) Lavasciuga (classe energetica pari o superiore alla classe A)

(classe energetica pari o superiore alla classe A) Asciugatrici (classe energetica pari o superiore alla classe C)

(classe energetica pari o superiore alla classe C) Lavastoviglie (classe energetica pari o superiore alla classe C)

(classe energetica pari o superiore alla classe C) Cappe da cucina (classe energetica pari o superiore alla classe B)

(classe energetica pari o superiore alla classe B) Forni (classe energetica pari o superiore alla classe A)

(classe energetica pari o superiore alla classe A) Piani cottura (conformi al regolamento UE n. 66/2014)

(conformi al regolamento UE n. 66/2014) Frigoriferi e congelatori (classe energetica pari o superiore alla classe D)

Nel portale messo a punto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy è disponibile una pagina dedicata alla lista dei prodotti compatibili con il Bonus Elettrodomestici 2025 (è in continuo aggiornamento). Potete consultarla tramite questo link.

Sono tantissimi i marchi che hanno aderito a questa iniziativa: AEG, Asko, Beko, Bertazzoni, BLG, Bosch, Candy, De’Longhi, Electrolux, Elica, Faber, Franke, Gaggenau, Galvamet, Glemgas, Haier, Hoover, Hotpoint, Hotpoint/Ariston, Ignis, Indesit, Jetair, LaGermania 1882, LG Electronics, Miele, Neff, Samsung, Sangiorgio, Schock, Siemens, Smeg, Turboair e Whirlpool.

Come detto precedentemente, è molto più facile recarsi sui siti e-commerce dei rispettivi negozi come ad esempio MediaWorld che hanno realizzato delle liste ad hoc sui modelli disponibili compatibili col Bonus Elettrodomestici 2025.

Infine qualche consiglio di prodotto disponibile proprio da MediaWorld che, come dicevamo è lo store con attualmente il sistema più immediato per acquistare.

