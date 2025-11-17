Da martedì 18 novembre alle ore 7:00, sarà disponibile il Bonus Elettrodomestici 2025, noto anche come Contributo Elettrodomestici, un bonus per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica che verrà erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Andiamo a scoprire tutte le info utili: cosa è, come funziona, come richiederlo, prodotti compatibili e come usare online questo bonus che è destinato a coloro che decidono di sostituire un elettrodomestico datato/obsoleto con una soluzione ad alta efficienza energetica.

Bonus Elettrodomestici 2025: cos’è e come funziona

Il Bonus Elettrodomestici 2025 è un contributo che verrà erogato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy per incentivare la sostituzione di un elettrodomestico datato/obsolescente con un modello nuovo e più efficiente, con l’obiettivo di promuovere sostenibilità e transizione energetica.

Questo contributo, utilizzabile sia per acquisti in negozio che per acquisti online, potrà essere richiesto a partire dalle ore 07:00 di martedì 18 novembre 2025 esclusivamente da cittadini residenti in Italia e che siano maggiorenni.

Prima di parlare del “valore” di questo contributo, è doveroso sottolineare il fatto che è previsto un solo bonus per famiglia anagrafica. Per quanto concerne l’entità di tale bonus, invece, molto dipende dall’ISEE del soggetto richiedente:

ISEE superiore a 25.000 euro – Sconto del 30% (fino a 100 euro) sul prezzo d’acquisto

ISEE inferiore a 25.000 euro – Sconto del 30% (fino a 200 euro) sul prezzo d’acquisto.

Le risorse a disposizione degli Utenti finali per il 2025 ammontano a 48,1 milioni di euro (50 milioni al netto degli oneri per i Gestori, ovvero PagoPa S.p.A. ed Invitalia S.p.A.) e, di conseguenza, i “coupon” generabili non sono infiniti (saranno validi fino ad esaurimento delle risorse disponibili e le richieste saranno gestite in ordine cronologico).

Bonus Elettrodomestici 2025: come richiederlo

La domanda di adesione al Bonus Elettrodomestici 2025 può essere presentata a partire dalle ore 07:00 di martedì 18 novembre 2025 tramite il portale www.bonuselettrodomestici.it o tramite l’app IO. In entrambi i casi è necessario effettuare l’accesso tramite SPID o CieID e seguire una procedura guidata.

Il richiedente dovrà dichiarare:

di essere in possesso di un elettrodomestico obsoleto da sostituire con un nuovo elettrodomestico della stessa categoria commerciale ma di classe energetica superiore

da sostituire con un le informazioni relative all’ISEE 2025 (in corso di validità).

Sull’app IO, basterà recarsi nella scheda Servizi e selezionare “Bonus Elettrodomestici” per avviare la procedura. Gli utenti verranno poi informati tramite un messaggio dall’app dei servizi pubblici circa l’esito della richiesta.

Una volta approvata la richiesta, il bonus verrà inserito nella sezione Portafoglio dell’app IO e sarà disponibile per 15 giorni dall’attivazione (quindi gli utenti avranno due settimane per completare l’acquisto).

Bonus Elettrodomestici 2025: prodotti compatibili

Il Bonus Elettrodomestici 2025 non vale su tutti i prodotti ma è valido esclusivamente sui grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Le categorie di prodotto coinvolte sono:

Lavatrici (classe energetica pari o superiore alla classe A)

(classe energetica pari o superiore alla classe A) Lavasciuga (classe energetica pari o superiore alla classe A)

(classe energetica pari o superiore alla classe A) Asciugatrici (classe energetica pari o superiore alla classe C)

(classe energetica pari o superiore alla classe C) Lavastoviglie (classe energetica pari o superiore alla classe C)

(classe energetica pari o superiore alla classe C) Cappe da cucina (classe energetica pari o superiore alla classe B)

(classe energetica pari o superiore alla classe B) Forni (classe energetica pari o superiore alla classe A)

(classe energetica pari o superiore alla classe A) Piani cottura (conformi al regolamento UE n. 66/2014)

(conformi al regolamento UE n. 66/2014) Frigoriferi e congelatori (classe energetica pari o superiore alla classe D)

Nel portale messo a punto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy è disponibile una pagina dedicata alla lista dei prodotti compatibili con il Bonus Elettrodomestici 2025 (è in continuo aggiornamento). Potete consultarla tramite questo link.

Sono tantissimi i marchi che hanno aderito a questa iniziativa: AEG, Asko, Beko, Bertazzoni, BLG, Bosch, Candy, De’Longhi, Electrolux, Elica, Faber, Franke, Gaggenau, Galvamet, Glemgas, Haier, Hoover, Hotpoint, Hotpoint/Ariston, Ignis, Indesit, Jetair, LaGermania 1882, LG Electronics, Miele, Neff, Samsung, Sangiorgio, Schock, Siemens, Smeg, Turboair e Whirlpool.

Bonus Elettrodomestici 2025: come usarlo in negozio o online

Come anticipato, il Bonus Elettrodomestici 2025 può essere utilizzato sia online che in negozio presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. Tra questi segnaliamo Unieuro (solo in negozio) e MediaWorld (sia in negozio che online) che si sono mossi in prima linea (i due portali hanno anche creato delle pagine ad hoc sull’iniziativa).

Usare il Bonus Elettrodomestici 2025 nei negozi Unieuro Scegliere l’elettrodomestico tra quelli che presentano il bollino verde “Bonus Elettrodomestici 2025” Presentare il voucher ricevuto tramite l’app IO e il codice fiscale Attendere la convalida del voucher dall’operatore Unieuro e usufruire dello sconto.

Usare il Bonus Elettrodomestici 2025 nei negozi MediaWorld Generare il codice Bonus dall’app IO Scegliere il prodotto da acquistare (tra quelli che riportano nell’etichetta del prezzo l’indicazione “Bonus 25”) Mostrare al personale del negozio il codice Bonus e il codice fiscale per ricevere lo sconto.

Usare il Bonus Elettrodomestici 2025 online sul sito di MediaWorld Generare il codice bonus dall’app IO Selezionare il prodotto da acquistare (tra quelli riconoscibili con l’etichetta Bonus Elettrodomestici) Aggiungere al carrello l’elettrodomestico, il servizio di ritiro usato (RAEE), eventuali accessori Inserire il codice fiscale associato al codice Bonus nell’intestazione dell’ordine Inserisci il codice Bonus alla voce “Bonus Elettrodomestici” e selezionare “Riscatta” per visualizzare lo sconto applicato Finalizzare l’ordine.



Bonus Elettrodomestici 2025: alcuni esempi

MediaWorld consente di sfruttare il Bonus Elettrodomestici 2025 anche per gli acquisti online e, di conseguenza, offre un metodo ancor più immediato per venire incontro alla potenziale clientela che vuole usufruire di questo contributo.

Per l’occasione, la catena tedesca dell’elettronica di consumo ha realizzato una selezione dei dispositivi compatibili con il bonus tra quelli disponibili sul proprio catalogo e, di seguito, proponiamo alcuni esempi.