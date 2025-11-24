Proseguono le offerte SwitchBot del Black Friday 2025: il noto marchio sta proponendo un bel po’ di sconti sia su Amazon sia sul sito ufficiale, e tra questi spiccano quattro proposte a cui dare un’occhiata se siete interessati a dare un bel tocco di colore o di stile in più alla smart home. Scopriamo i ribassi fino a oltre il 40% su lampade e strisce LED firmati SwitchBot.

Queste offerte SwitchBot per il Black Friday sono l’ideale per la casa intelligente

Il Black Friday di SwitchBot sta regalando tante offerte sui prodotti della gamma dedicata alla smart home, sia per la sicurezza domestica sia per altri ambiti. In questo caso ci soffermiamo su un poker di sconti riguardanti l’illuminazione: sono tutti compatibili con Matter e i vari servizi come Google Home, Amazon Alexa e Apple Home, e possono risultare la scelta giusta per dare colore e luce all’ambiente, con stile. Le proposte sono valide sia su Amazon sia sul sito ufficiale fino al Cyber Monday del 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte.

Due lampade da terra quasi a metà prezzo

In promozione in questi giorni troviamo la lampada da terra RGBIC, che offre il controllo avanzato dei pixel RGBIC per colori fluidi, dimmerazione dall’1 al 100% e temperatura colore regolabile. Arriva a una luminosità di 1200 lumen e offre eventuale illuminazione con LED bianchi o freddi (da 2700K a 6500K), senza miscelazione RGB. Per risparmiare qualcosa c’è anche la lampada da terra RGBCCT, dotata di sorgenti LED separate (LED + CW+ WW), sempre con temperatura di colore tra i 2700K e i 6500K e con luminosità fino a 1200 lumen: entrambe sono dotate di 16 milioni di colori e di varie scene preimpostate, ma la versione RGBIC offre effetti luminosi più avanzati con controllo segmentato.

Per entrambe c’è la sincronizzazione dinamica con la musica, grazie alla quale le lampade possono reagire in tempo reale e sincronizzare colori e luminosità per un’esperienza d’ascolto ancora più coinvolgente. Come già accennato, tutti e due i prodotti godono del supporto Matter, con controlli vocali tramite Google Assistant, Apple Home e Amazon Alexa (con hub certificato, come Google Nest e Apple TV).

La lampada da terra RGBICWW è disponibile in offerta a 49,99 euro invece di 89,99, mentre per la lampada da terra RGBCCT sono richiesti 46,99 euro invece di 84,99: potete acquistarle in promozione fino al 1° dicembre 2025 su Amazon e sul sito ufficiale (con il coupon BFCM45) seguendo uno dei link qui in basso.

Altre due proposte SwitchBot: lampada scalda candela e striscia LED RGBICWW

In offerta per il Black Friday SwitchBot troviamo poi la lampada da tavolo scalda candela intelligente: si tratta di una lampada con controllo intelligente pensata per aggiungere un’atmosfera calda a qualsiasi spazio. Può diffondere il profumo delle candele senza fiamma, in modo sicuro e controllato, con possibilità di impostare la luminosità, l’intensità della fragranza, la programmazione di accensione e spegnimento o la profumazione dell’ambiente al risveglio.

Questo grazie alla compatibilità con la maggior parte delle candele (diametro minore o uguale a 9,5 cm e altezza minore o uguale a 14 cm), con i comandi vocali, con Matter e con i principali servizi come Google Home, Amazon Alexa, SmartThings e così via. È anche compatibile con strisce LED, Hub 3, Curtain 3 e sensore di presenza SwitchBot, per la creazione di scenari smart immersivi.

La lampada da tavolo scalda candela è in offerta su Amazon e sul sito ufficiale (con coupon BFCM15) a 33,99 euro invece di 39,99.

Chiudiamo questa selezione di offerte con un prodotto che spesso va per la maggiore: parliamo di una striscia LED, in particolare la SwitchBot RGBICWW da 5 metri, che include 72 LED e risulta compatibile con Matter e i vari servizi smart come Google Home, Alexa e Apple Home (con tanto di comandi vocali). Offre 16 milioni di colori: grazie a chip RGB+IC indipendenti, può visualizzare effetti multicolori su una singola striscia, creando diversi effetti luminosi. Eventualmente, fornisce anche una luce bianca pura, senza contaminazioni cromatiche (con temperatura colore tra i 2700K e i 6500K).

È dotata di un microfono ad alta sensibilità, in grado di regolare in modo dinamico i colori e la luminosità a ritmo di musica, per un’esperienza ancora più coinvolgente. Grazie alle linee di taglio e all’adesivo 3M, è possibile personalizzarne la lunghezza e darsi da fare con progetti fai-da-te.

La striscia LED SwitchBot RGBICWW da 5 metri è in offerta su Amazon e sul sito ufficiale (con BFCM40A) a 29,99 euro invece di 49,99.

Per scoprire tutte le altre offerte del Black Friday di SwitchBot, valide fino al 1° dicembre 2025, potete seguire i link qui in basso. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.