Nel marasma di offerte di questo Black Friday 2025, grande importanza stanno riscontrando quelle relative ai robot aspirapolvere e lavapavimenti, sempre più utili (e quasi indispensabili) per la pulizia quotidiana delle nostre case. Tra le offerte, spiccano quelle proposte da ECOVACS in particolare su un modello, scontato di 500 euro rispetto al prezzo di listino.

Parliamo di DEEBOT T50 Pro Omni Gen2 che, in questi giorni, è acquistabile a 399 euro invece di 899 euro. Vista la confusione che si può creare all’interno della gamma a causa di nomi molto simili tra i vari prodotti, in questo articolo andremo a confrontare in breve questo modello con la variante “non Pro”, proposta su Amazon allo stesso prezzo della variante Pro.

ECOVACS DEEBOT T50 Pro Omni Gen2 in pillole

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti (con lavaggio ad acqua calda, 75°C) che ha la peculiarità di essere un super compatto, con uno spessore di appena 81 mm che gli permette di districarsi e infilarsi anche negli spazi più angusti, sotto ai mobili ad esempio.

Al netto del design super sottile, questo robot ha dalla sua una potenza di aspirazione pari a quella di un modello decisamente più “corposo” (fino a 21.000 Pa) e integra le tecnologie TruEdge 2.0 e AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach (capacità di identificare ogni cosa e mapparne i contorni per migliorare la precisione).

Coloro che cercano il primo robot aspirapolvere

Coloro che desiderano effettuare un “upgrade” da un modello di fascia più bassa

Proprietari di animali domestici Per approfondire: Recensione DEEBOT T50 Pro Omni: grazie al profilo ribassato può passare ovunque

Da giovedì 20 novembre 2025 fino a lunedì 1 dicembre 2025, ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 viene proposto in offerta a 399 euro invece degli 899 euro previsti dal prezzo di listino. Acquista ECOVACS T50 PRO OMNI Gen 2 (Black) in offerta su Amazon

Cosa cambia rispetto al modello “non Pro”

Considerando la confusione che può nascere in mezzo a tanti modelli che condividono gran parte del nome, è bene chiarire quali siano le differenze principali tra ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 ed ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2.

A parte il nome (l’unica differenza è la presenza/assenza del “Pro”), sono entrambi proposti in offerta su Amazon a 399 euro per il Black Friday ma, rispetto al T50 OMNI Gen2, il T50 PRO OMNI Gen2 può vantare qualche caratteristica in più che ci spinge a consigliarvelo: