Narwal, uno dei cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo nonché tra i leader nel settore della cura intelligente dei pavimenti, prende parte al Black Friday 2025, poponendo interessantissime offerte da oggi e fino a lunedì 1 dicembre 2025 (giorno del Cyber Monday).

Sia su Amazon che sul sito ufficiale, è possibile risparmiare fino a 930 euro sull’acquisto dei sette “best seller” del catalogo del produttore cinese. Andiamo a scoprire quali sono i dispositivi in offerta, indicando le loro peculiarità e il prezzo in promo, oltre a un’ulteriore iniziativa che consente di risparmiare un ulteriore 5% sul prezzo finale.

Narwal: i “magnifici cinque” in sconto per il Black Friday

Come anticipato in apertura, Narwal è in prima linea in questo periodo di offerte, sposando in pieno lo spirito del Black Friday grazie ad alcune interessantissime proposte che consentono di risparmiare fino a 930 euro su potenziali compagni imprescindibili per la pulizia delle nostre case.

Prima di parlarvi nel dettaglio dei prodotti che l’azienda propone in offerta su Amazon e sul sito ufficiale (fino all’1 dicembre 2025), vi segnaliamo che Narwal propone sul proprio sito ufficiale ulteriori sconti (che includono bundle esclusivi con due anni di ricambi e accessori) per risparmi ancora più corposi e permette di usufruire del coupon TUTTOBF50 che aggiunge un ulteriore 5% di sconto sul prezzo finale.

Narwal Flow: il più completo con mop a cingolo

Partiamo da Narwal Flow è una delle più recenti aggiunte al catalogo dell’azienda, un robot innovativo ed efficace che garantisce pulizia completa su tutte le superfici. Integra il sistema FlowWash (mocio a rullo squadrato con acqua riscaldata a 45°C, sedici ugelli di distribuzione/circolazione dell’acqua pulita), offre una capacità di aspirazione pari a 22.000 Pa, le tecnologie CarpetFocus e NarMind Pro AI.

Questo robot è accompagnato da una base standard, che integra lavaggio, asciugatura e svuotamento automatico, o da una base compatta (da 28 cm) che mantiene le stese funzioni e aggiunge lo scarico automatico e il dosaggio del detergente in un formato più sottile.

Narwal Flow Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo di pulizia super completo con aspirazione e lavaggio

Case di grandi dimensioni e con parecchi ostacoli Per approfondire: Recensione Narwal FLOW: robot innovativo ed efficace, è un nuovo standard tecnologico

Freo Z10 Ultra: il top in super sconto

Narwal Freo Z10 Ultra è la punta di diamante della gamma Freo, un robot aspirapolvere che tra le sue peculiarità può vantare doppia fotocamera, doppio processore e la tecnologia NarMind Pro AI (pulizia intelligente e accurata su tappeti e pavimenti duri). Dal punto di vista dell’aspirazione, siamo a 18.000 Pa, con capacità di adattamento e gestione dello sporco nel quotidiano. Grazie al nostro coupon esclusivo lo paghi ancora meno rispetto all’offerta Prime.

Narwal Freo Z10 Ultra in offerta a 521,55 euro (invece di 1.299 euro)

Narwal Freo Z10 Ultra Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo di pulizia super completo con aspirazione e lavaggio

Coloro che cercano un dispositivo con la massima automazione

Case con animali domestici e ricche di ostacoli Per approfondire: Recensione Narwal Freo Z10 Ultra: più potente, più intelligente e ancor più efficace

Freo Z10: per chi vuole il miglior rapporto qualità prezzo

Un gradino più in basso si pone Freo Z10, soluzione più concreta (ed economica) rispetto al modello Ultra. Esso offre le spazzole DualFlow anti-groviglio e il sistema EdgeReach che, combinati, mantengono un’igiene profonda e riducono al minimo le manutenzioni.

Narwal Freo Z10 in offerta a 436,05 euro (invece di 899 euro)

Narwal Freo Z10 Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Case con animali domestici Per approfondire: Recensione Narwal Freo Z10: ha tutto quel che serve, senza spese folli

Freo X10 Pro: efficace ed efficiente

Narwal X10 Pro è un robot aspirapolvere sottile ed efficiente che, grazie a dimensioni compatte, è in grado di scivolare sotto i mobili con facilità; offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata.

Narwal Freo X10 Pro in offerta a 379,05 euro (invece di 599 euro)

Narwal Freo X10 Pro Consigliato per: Coloro che cercano un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Coloro che non necessitano di un dispositivo che possa infilarsi sotto ai mobili

Case con animali domestici Per approfondire: Recensione NARWAL Freo X10 Pro, fa (quasi) tutto al prezzo giusto

Freo S: il più economico, con panno vibrante per lavaggio

Chiudiamo con la soluzione entry-level del catalogo dell’azienda, ovvero Freo S, un dispositivo pensato per coloro che vogliono approcciare per la prima volta il mondo dei robot aspirapolvere. Nonostante tutto, lui cerca di sorprendere con la sua affidabilità: gode della base auto-svuotante e di funzionalità come l’attivazione con un singolo pulsante che gli consentono di mantenere quotidianamente i pavimenti puliti senza sforzi. È dotato anche di panno vibrante per il lavaggio.

Narwal Freo S in offerta a 189,05 euro (invece di 299 euro)

Narwal Freo S Consigliato per: Coloro che vogliono approcciare per la prima volta il mondo dei robot aspirapolvere Per approfondire: Recensione Narwal Freo S, economico ma dalla qualità sorprendente

Il Black Friday 2025 entra nel vivo

Il Black Friday 2025 è ufficialmente entrato nel vivo

