ECOVACS è uno dei leader riconosciuti nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti e prende parte Black Friday 2025 proponendo in offerta su Amazon i suoi migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti ma anche due robot lavavetri e un robot aspirapolvere e lavapavimenti super compatto.

I modelli protagonisti delle offerte appartengono alle serie DEEBOT e WINBOT, dando agli utenti la posisbilità di scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze con sconti fino al 56% rispetto a quanto richiesto dal prezzo di listino ufficiale. Scopriamo tutti i dettagli della promozione.

ECOVACS celebra il Black Friday 2025: ecco ttute le offerte

È ufficialmente partito il Black Friday 2025, occasione per risparmiare un bel po’ di soldini nell’acquisto di praticamente qualsiasi cosa. Tra le offerte del momento, non potevano di certo mancare quelle targate ECOVACS, produttore in prima linea nel settorer dei robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Il produttore cinese ha deciso di lanciarsi nella mischia, proponendo in offerta fino a lunedì 1 dicembre 2025 (giorno del Cyber Monday) sette dispositivi a prezzi molto più bassi rispetto a quelli richiesti dal listino.

I dispositivi in offerta, come anticipato, appartengono alle serie DEEBOT (robot aspirapolvere e lavapavimenti di qualsiasi fascia di prezzo) e alla serie WINBOT (robot lavavetri). Di seguito analizzeremo le peculiarità dei modelli in offerta e il prezzo in promozione.

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone

Partiamo con la soluzione di punta della gamma DEEBOT, ovvero ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che gode di una caratteristica unica: non necessita di alcun sacchetto per la polvere.

Tra le altre peculiarità rientrano la tecnologia PureCyclone 2.0 (sfrutta un serbatoio ciclonico in grado di raccogliere e compattare lo sporco raccolto), la tecnologia PowerBoost combinata con il Perpetual Runtime (è in grado di pulire ininterrottamente fino a 1.000 m² per ciclo di ricarica), il sistema di aspirazione BLAST (con potenza di aspirazione da 19.500 Pa), il sistema di lavaggio OZMO Roller 2.0 con tecnologia TruEdge 3.0 Extreme, il rilevamento delle macchie tramite AI, il rilevamento (e attraversamento) degli ostacoli con tecnologia TruPass e il lavaggio a immersione in acqua calda (fino a 75°C o a temperatura controllata).

Questo modello è consigliato per coloro che che cercano la soluzione più completa e premium del catalogo ECOVACS, per case di grandi dimensioni con superfici miste e per ottenere un’esperienza di pulizia completa e “senza mani”.

Da giovedì 20 novembre 2025 fino a lunedì 1 dicembre 2025, ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone viene proposto in offerta a 999 euro invece dei 1.299 euro previsti dal prezzo di listino. Acquista ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone (Black) in offerta su Amazon

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI

Proseguiamo con ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI, robot che combina il sistema di lavaggio con mop a rullo OZMO Roller (lava a fondo anche i bordi delle stanze ed è autopulente) con il sistema di aspirazione BLAST (da 16,3 L/s, ad alto flusso d’aria, efficace su tappeti, polvere e detriti pesanti).

Si tratta inoltre di una soluzione intelligente che si adatta a qualsiasi tipo di superficie (grazie al “Triple-Lift System”) e sporco, riducendo gli sprechi d’acqua ed evitando di bagnare (e rovinare) i tappeti. C’è poi il sistema ZeroTangle 3.0 (spazzola laterale ARClean e spazzola principale con sistema ciclonico), non ci sarà pericolo di aggrovigliamento. Questo robot è consigliato per case di grandi dimensioni, ambienti con pavimenti di tipologia mista e per case con animali domestici.

Da giovedì 20 novembre 2025 fino a lunedì 1 dicembre 2025, ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI viene proposto in offerta a 702 euro invece dei 1.499 euro previsti dal prezzo di listino. Acquista ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI (Black) in offerta su Amazon

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

Rimaniamo in ambito robot aspirapolvere e lavapavimenti ma passiamo alla serie di fascia media del produttore cinese, ovvero la DEEBOT T. Il primo dei due modelli in offerta di questa serie è ECOVACS DEEBOT T80 OMNI, un robot consigliato per le pulizie di tutti i giorni e per coloro che cercano un dispositivo che offra un’avanzata funzionalità lavapavimenti.

Questo robot vuole rendere “accessibile” il sistema di lavaggio di fascia superiore OZMO Roller. A differenza dei sistemi a doppio disco, il rullo integrato in questo dispositivo applica al pavimento una pressione 16 volte superiore, raggiunge anche i bordi delle stanze ed è autopulente all’istante (garantisce che ad ogni passaggio sia sempre “fresco” e pulito).

Abbiamo poi tecnologie di rilevamento della polvere, potenza di aspirazione pari a 16.000 Pa, la tecnologia anti-aggrovigliamento ZeroTangle 3.0 (spazzola laterale ARClean e spazzola principale con sistema ciclonico) e la tecnologia di pulizia degli angoli TruEdge 2.0 (copre il 100% della superficie del pavimento, fino a meno di 1 mm dai bordi).

Da giovedì 20 novembre 2025 fino a lunedì 1 dicembre 2025, ECOVACS DEEBOT T80 OMNI viene proposto in offerta a 499 euro invece dei 1.099 euro previsti dal prezzo di listino. Acquista ECOVACS DEEBOT T80 OMNI (Black) in offerta su Amazon

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2

Un gradino più in basso troviamo ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2, dispositivo che fa delle sue dimensioni compatte (spessore di appena 8,1 cm) la sua peculiarità: esso è in grado di districarsi e infilarsi anche negli spazi più angusti, ad esempio sotto ai mobili.

Andando oltre, questo robot fa il suo grazie a una potenza di aspirazione pari a quella di un modello decisamente più “ingombrante” (fino a 21.000 Pa) e integra le tecnologie TruEdge 2.0 e AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach (riesce a identificare ogni cosa e mapparne i contorni per migliorare la precisione).

DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 è fortemente consigliato per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, per coloro che cercano il primo robot aspirapolvere o per coloro che desiderano effettuare un “upgrade” da un modello di fascia più bassa ma anche per i proprietari di animali domestici.

Da giovedì 20 novembre 2025 fino a lunedì 1 dicembre 2025, ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 viene proposto in offerta a 399 euro invece degli 899 euro previsti dal prezzo di listino. Acquista ECOVACS T50 PRO OMNI Gen 2 (Black) in offerta su Amazon

ECOVACS DEEBOT mini

Chiudiamo la serie dei robot aspirapolvere e lavapavimenti con ECOVACS DEEBOT mini, il robot aspirapolvere ultra-compatto del brand che punta a coniugare potenza di pulizia e silenziosità in un formato compatto sia per il robot stesso (largo meno di 30 cm) che per la stazione base (che può comunque contare sull’asciugatura ad aria calda a 45°C e sul sistema da svuotamento automatico in un sacchetto da 1,8 litri che garantisce 60 giorni di autonomia).

Nonostante le dimensioni compatte, esso dispone di una potenza di aspirazione pari a 9.000 Pa, include il sistema OZMO Turbo 2.0 per una pulizia avanzata e la tecnologia TeroTangle 2.0 per evitare grovigli, gode di un sistema di navigazione preciso con tecnologia LDS LiDAR e TrueMapping 2.0 (mappa al meglio la casa). È consigliato per case di dimensioni medio-piccole e per coloro che cercano un dispositivo super compatto ma completo.

Da giovedì 20 novembre 2025 fino a lunedì 1 dicembre 2025, ECOVACS DEEBOT MINI viene proposto in offerta a 249 euro invece dei 499 euro previsti dal prezzo di listino. Acquista ECOVACS DEEBOT mini in offerta su Amazon

ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI

Spostiamoci ora al mondo dei robot lavavetri perché in offerta c’è anche ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI, una delle soluzioni di punta dell’azienda in questo segmento. Si tratta di un dispositivo che può lavorare sia in modalità a batteria (ideale per aree senza prese elettriche) che in modalità con cavo di alimentazione (ideale per grandi aree vetrate).

WINBOT W2 PRO OMNI integra una tecnologia di spruzzatura ad ampio angolo (con tre ugelli) che, insieme al panno umido, garantiscono pulizia efficiente ed efficace. Abbiamo poi un motore brushless combinato con la tecnologia di pianificazione del percorso WIN-SLAM 4.0 (aumenta l’efficienza di pulizia del 30%). Il robot è ottimizzato per rilevare i bordi e per adattarsi su qualsiasi tipologia di finestre. Chiude il pacchetto un sistema di protezione a 12 livelli (basato su hardware e software) contro le cadute e i danni accidentali.

Questa soluzione è consiglata per coloro che cercano un sistema di pulizia dei vetri completo e automatizzato ma che al contempo possa risultare versatile (dato che lavora sia a batteria che con alimentazione) per case che alternano zone con ampie aree vetrate e zone con poche finestre.

Da giovedì 20 novembre 2025 fino a lunedì 1 dicembre 2025, ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI viene proposto in offerta a 449 euro invece dei 599 euro previsti dal prezzo di listino. Acquista ECOVACS WINBNOT W2 PRO OMNI in offerta su Amazon

ECOVACS WINBOT MINI

Chiude la rassegna dei prodotti ECOVACS in offerta per il Black Friday 2025 WINBOT MINI, il modello più compatto della gamma di robot lavavetri del produttore cinese, una soluzione consigliata per coloro che cercano un dispositivo compatto e super portatile ma anche per coloro che approcciano per la prima volta il mondo dei robot lavavetri.

Questo dispositivo integra un sistema di spruzzo (a doppi ugelli) dell’acqua a ultrasuoni, un sistema di protezione a nove livelli (tra cui sei misure di protezione contro le cadute e gli incidenti), un sistema di pianificazione intelligente del percorso e tre modalità di pulizia (profonda, mirata o veloce).

Da giovedì 20 novembre 2025 fino a lunedì 1 dicembre 2025, ECOVACS WINBOT MINI viene proposto in offerta a 220 euro invece dei 299 euro previsti dal prezzo di listino. Acquista ECOVACS WINBOT MINI in offerta su Amazon

Il Black Friday 2025 è qui

Questa promozione sui prodotti ECOVACS è solo una delle tantissime promozioni che sono attive in occasione del Black Friday, un periodo che, nella maggior parte dei casi, è stato inaugurato oggi ed è veramente ricco di offerte: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

Offerte per categoria

Informazione Pubblicitaria