Dreame, produttore cinese noto soprattutto per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha deciso di mettere in sconto una selezione di quattro prodotti presi dal proprio catalogo molto ampio in occasione del Black Friday 2025.

Le offerte, disponibili su Amazon fino all’1 dicembre 2025, includono un robot aspirapolvere e lavapavimenti, due lavapavimenti di fascia media e di fascia alta e un “multi-styler” 7-in-1. Andiamo a scoprire maggiori dettagli su questi prodotti, proposti anche con oltre il 30% di sconto.

Ecco alcune proposte di DREAME per il Black Friday 2025

È ufficialmente partito il Black Friday 2025, ricorrenza che ogni anno funge da contenitore per le offerte di ogni tipo, consentendo agli utenti di risparmiare un bel gruzzolo sugli acquisti (più o meno) utili, anche e soprattutto in vista dello shopping natalizio.

Tra i brand che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa vi è DREAME che propone in offerta su Amazon quattro prodotti molto interessanti fino a lunedì 1 dicembre 2025 (giorno del Cyber Monday): tre di questi prodotti sono pensati per le pulizie domestiche; il quarto è pensato per la cura della persona.

DREAME H15 Mix

Partiamo con DREAME H15 Mix, una delle soluzioni di fascia più alta nel catalogo di aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese. Questo dispositivo multi-funzione è classificabile come soluzione 7-in-1 per adattarsi a qualunque contesto, superficie e livello di sporco. La potenza di aspirazione è pari a 23.000 Pa.

Abbiamo poi un sistema di filtraggio a 5 strati per far sì che l’aria espulsa sia sempre fresca e pulita, la possibilità di rimuovere le macchie con il supporto dell’acqua calda (a 60°C) anche su superfici scomode da raggiungere (grazie a un tubo flessibile), un’impugnatura progettata per risultare bilanciata, ergonomica e maneggevole.

Altre peculiarità di questo dispositivo sono il braccio robotico DescendReach che sfrutta l’IA per abbassarsi ed eliminare con facilità lo sporco, asciutto o bagnato che sia, la capacità di pulire i bordi su tre lati, l’efficienza nel non lasciare aloni e un design tale da farlo infilare sotto qualsiasi mobile (grazie anche alla capacità di inclinarsi a 180°). Non manca poi la spazzola antigrovigli.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il lavapavimenti DREAME H15 Mix in offerta a 619 euro al posto degli 899 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H15 Mix in offerta su Amazon

DREAME H12 Pro Flex Reach

Per chi cerca un dispositivo completo ma di fascia più bassa è proposto in offerta DREAME H12 Pro Flex Reach, un lavapavimenti smart che include spazzola anti-aggrovigliamento, desing con inclinazione a 180°, potenza di aspirazione da 18.000 Pa e sistema di lavaggio a caldo a 90°C. Rispetto al modello più costoso, rinuncia ovviamente al braccio robotico potenziato dall’IA.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il lavapavimenti DREAME H12 Pro Flex Reach in offerta a 229 euro al posto dei 349 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H12 Pro Flex Reach in offerta su Amazon

DREAME L40 Ultra AE

Abbandoniamo il segmento dei lavapavimenti per spostarci al dispositivo più smart di questa selezione di prodotti targati DREAME, ovvero il robot aspirapolvere e lavapavimenti L40 Ultra AE, dispositivo in grado di adattarsi praticamente a ogni superficie.

Tra le sue peculiarità rientrano una potenza di aspirazione da 19.000 Pa, una spazzola in gomma sollevabile e una spazzola TriCut 3.0 (anti-aggrovigliamento), la tecnologia MopExtend (per raggiungere gli angoli), il sistema 3DAdapt (rilevamento intelligente degli ostacoli), e il sistema di pulizia automatica dei moci con acqua calda (a 75°C) integrato nella stazione base.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE in offerta a 479 euro al posto dei 699 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L40 Ultra AE in offerta su Amazon

DREAME AirStyle Pro

L’ultimo dispositivo DREAME di questa selezione di offerte per il Black Friday 2025 è AirStyle Pro 7 in 1, un sistema di asciugatura e arricciacapelli che è dotato di sette accessori personalizzabili che lo rendono perfetto per realizzare qualsiasi stile e acconciatura.

Il dispositivo emette un flusso d’aria ad alta velocità grazie a un motore brushless che gira fino a 110.000 giri al minuto. L’aria passa da fredda a calda in pochi istanti, a seconda di ciò che serve al momento (sono comunque disponbili tre impostazioni del livello di calore e tre impostazioni della velocità del flusso d’aria).

Altre peculiarità di questo dispositivo sono il design magnetico (gli accessori si cambiano in un lampo grazie all’aggancio magnetico), il cavo antigroviglio a 360° per non limitare i movimenti durante l’utilizzo, doppi filtri in ingrersso per far sì che i residui non interferiscano e un’estetica molto minimale e premium.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il sistema di asciugatura e arricciacapelli 7 in 1 DREAME AirStyle Pro in offerta a 249 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME AirStyle Pro in offerta su Amazon

Il Black Friday 2025 entra nella fase clou

