Torniamo ancora sulle offerte del Black Friday Amazon per segnalarvi quelle che secondo noi sono le offerte più valide che riguardano i router, una delle periferiche più importanti all’interno del nostro setup “domestico” e lavorativo, invaso ormai da tanti dispositivi connessi che mettono a dura prova la nostra rete e connessione internet.
Per questa edizione del 2025 i prodotti in offerta sono davvero tanti, le percentuali di sconto arrivano anche al 50%, ma come di consueto abbiamo fatto una cernita cercando di selezionare quelli che secondo noi possono essere considerati i più validi e convenienti.
Ecco i router da comprare al Black Friday
Ma passiamo subito alla pratica con i nostri consigli per il networking, ambito dove non mancano le più recenti soluzioni WiFi 7, ma anche switch e adattatori, che possono sempre servire in base allo scenario di utilizzo.
- Amazon eero 6 router WiFi Mesh, disponibile a 70,99 euro invece di 119,99 euro
- TP-Link Archer AXE75 Router AXE 5.400 Mbps, disponibile a 89,99 euro invece di 199,99 euro
- Amazon eero Pro 6E Router WiFi Mesh, disponibile a 299,99 euro invece di 583,87 euro
- TP-Link Deco X1500-4G, Router 4G+ CAT6, disponibile a 79,99 euro invece di 149,99 euro
- AVM FRITZ!Box 6850 LTE, disponibile a 115,78 euro invece di 199,99 euro
- TP-Link Archer BE550 Router WiFi 7, disponibile a 179,99 euro invece di 299,99 euro
- MERCUSYS MB115-4G Router WiFi con Sim, disponibile a 29,99 euro invece di 49,99 euro
- Tenda 4G03 Pro Router 4G LTE Cat4, disponibile a 28,49 euro invece di 44,99 euro
- NETGEAR Router WiFi 7 Nighthawk Tri-Band, disponibile a 229,99 euro invece di 349,99 euro
- NETGEAR Router WiFi 7 dual band Nighthawk, disponibile a 99,99 euro invece di 149,99 euro
- Tenda RX2 Pro AX1500 Router Wi-Fi 6, disponibile a 26,99 euro invece di 39,99 euro
- TP-Link Archer C88 Gigabit Router WiFi AC1900Mbps, disponibile a 37,99 euro invece di 49,99 euro
- FRITZ!Box 7690, Modem Router Wi-Fi 7, disponibile a 224,19 euro invece di 329,99 euro
- ASUS TUF Gaming BE3600, Router Dual Band WiFi 7, disponibile a 104 euro invece di 139,90 euro
- TP-Link Archer AX72 Pro Router AX5400Mbps Wi-Fi 6, disponibile a 79,99 euro invece di 99,99 euro
- NETGEAR Nighthawk M3 Router 5G con SIM, disponibile a 405,31 euro invece di 499,99 euro
- Mercusys TP-Link MU6H Adattatore AC650 WiFi USB, disponibile a 6,49 euro invece di 12,99 euro
- MERCUSYS TP-Link MA30H WiFi USB AC 1.300 Mbps, disponibile a 9,49 euro invece di 14,99 euro
- FRITZ!Powerline 1260 WLAN Kit, disponibile a 110 euro invece di 179 euro
- TP-Link Adattatore Bluetooth USB 2.0 Dongle Bluetooth 5.3 Ub500, disponibile a x euro invece di x euro
- TP-Link Mercusys MS105GP PoE+ Switch 5 Porte Gigabit con 4 PoE+, disponibile a 20,49 euro invece di 30,99 euro
- NETGEAR 24 porte Gigabit Switch Ethernet, disponibile a 75,49 euro invece di 99,99 euro
- TP-Link Archer TX20U WiFi 6 AX 1.800 Mbps, disponibile a 18,99 euro invece di 24,99 euro
- D-Link DGS-105GL Switch Unmanaged Gigabit a 5 port, disponibile a 9,98 euro invece di 20,70 euro
- TP-Link TL-WA3001 Access Point Gigabit Wi-Fi 6 AX3000, disponibile a 69,99 euro invece di 89,99 euro
- NETGEAR WAX210 Wireless Access Point WiFi 6, disponibile a 69,99 euro a 89,99 euro
