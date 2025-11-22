Bethesda ha annunciato la produzione di una replica funzionante del Pip-Boy 3000, l’iconico computer da polso visto in Fallout 3, Fallout: New Vegas e Fallout 4. Il dispositivo, creato in collaborazione con The Wand Company, può già essere preordinato negli Stati Uniti e si iscrive già al novero degli oggetti da collezione per tutti gli appassionati della serie e del gaming in generale. Scopriamolo in tutto il suo fascino post-apocalittico.

Dal mondo post-apocalittico di Fallout alla tecnologia funzionante: il Pip-Boy è realtà

Partiamo dicendo che non si tratta della prima volta che Bethesda porta nel mondo reale un Pip-Boy, ma questa edizione segna un salto di qualità rispetto al modello lanciato nel 2015 con la Collector’s Edition di Fallout 4. Quella versione però era poco più di un supporto per smartphone, mentre il nuovo Pip-Boy 3000 è un dispositivo elettronico a tutti gli effetti, con componenti hardware e funzionalità ispirate in modo fedele ai giochi della celebre saga.

Per quanto concerne le mere specifiche, il nuovo Pip-Boy 3000 integra un display da 4 pollici, progettato per simulare le distorsioni grafiche di un monitor CRT, come le linee e gli sfarfallii tipici dell’interfaccia del gioco. Gli utenti potranno scegliere tra illuminazione verde o gialla, per richiamare rispettivamente lo stile di Fallout 3 o New Vegas.

La navigazione nei menù avviene tramite rotelle e cursori fisici, e Bethesda afferma che “quasi tutte” le funzioni presenti nel Pip-Boy virtuale sono state riprodotte.

A completare l’esperienza, il dispositivo include il minigioco “Atomic Command” e un accelerometro che consente di simulare la “riparazione” del monitor colpendo leggermente il dispositivo, proprio come nel gioco.

Funzioni interessanti e dettagli tecnici

Oltre alla componente ludica, il Pip-Boy 3000 può essere usato come torcia, sveglia da comodino e persino come rilevatore di “radiazioni”, anche se in questo caso misura la potenza dei segnali radio FM locali, traducendoli in suoni che ricordano quelli di un contatore Geiger.

Il corpo del dispositivo è realizzato in metallo e plastica ad alta resistenza, con un cinturino in memory foam regolabile tramite un adattatore incluso. Tra le altre caratteristiche, figurano un jack per cuffie e un sistema di vibrazione interna.

Una replica che diventa oggetto da collezione

La cura nei dettagli si deve anche al partner produttivo The Wand Company, già nota per aver realizzato repliche ufficiali come il comunicatore di Star Trek e i Pokéball da collezione. Con il Pip-Boy 3000, l’azienda e Bethesda puntano a offrire un oggetto da collezione interattivo, fedele all’estetica retro-futurista che ha reso Fallout un’icona della cultura videoludica.

Il Pip-Boy 3000 sarà disponibile a partire da giugno 2026 al prezzo di circa 300 dollari. Al momento, non ci sono informazioni su una distribuzione europea, ma questa replica promette di diventare un pezzo ambito per i fan della saga.