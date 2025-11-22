Come molti di voi avranno ormai notato, il cloud gaming ha letteralmente trasformato la percezione dei Chromebook, trasformandoli da semplici notebook orientati alla produttività leggera a dispositivi capaci di gestire titoli AAA senza il bisogno di hardware costoso o ingombrante. In questo contesto in continua evoluzione, Google compie oggi un ulteriore passo avanti annunciando, in collaborazione con NVIDIA, una novità che punta a eliminare le principali frizioni del livello gratuito di GeForce NOW. Si chiama GeForce NOW Fast Pass ed è disponibile, in esclusiva, per i nuovi Chromebook acquistati a partire dal 20 novembre 2025.

GeForce NOW Fast Pass è una sorta di VIP Lite per i Chromebook

Come sempre accade quando Google introduce un miglioramento mirato ai casi d’uso reali, anche questa volta l’obbiettivo è chiaro, rendere l’esperienza di gioco più fluida, rapida e soprattutto accessibile. Il Fast Pass si posiziona a metà strada tra il livello gratuito di GeForce NOW e gli abbonamenti Priority e Ultimate, configurandosi dunque come una sorta di VIP Lite, ideale per chi non vuole spendere nell’immediato ma desidera comunque evitare gli elementi meno piacevoli dello streaming gratuito.

Il primo e più evidente vantaggio riguarda l’eliminazione dell’attesa in coda, un problema tutt’altro che secondario visto che nelle ore di punta si possono raggiungere anche i due minuti di attesa per accedere a un gioco. Con Fast Pass invece si entra subito, senza interruzioni e con accesso prioritario; a questo si aggiunge la rimozione delle pubblicità pre-roll, altro elemento che spesso rallentava l’inizio delle sessioni di gioco. In altre parole, si passa direttamente all’azione, senza inutili passaggi intermedi.

Un altro aspetto non meno importante riguarda l’infrastruttura utilizzata, a differenza del livello gratuito standard, che generalmente sfrutta hardware di base, Fast Pass collega l’utente direttamente ai server GeForce RTX di NVIDIA, offrendo quindi prestazioni più elevate e una resa grafica superiore, aspetti che incidono in maniera significativa sulla qualità dello streaming.

Come accade con il servizio tradizionale, anche Fast Pass attinge alle librerie già in possesso dell’utente (Steam, Epic Games Store, Xbox) consentendo di giocare a oltre 2.000 titoli senza bisogno di nuovi acquisti; un vantaggio ormai consolidato per chi ha costruito nel tempo una raccolta di giochi su più piattaforme.

C’è però un limite da tenere presente, Fast Pass consente fino a 10 ore di gioco al mese, una soglia che come sempre va contestualizzata: per i giocatori più intensivi può risultare un paletto significativo, facilmente consumabile in un weekend di sessioni prolungate; per l’utente occasionale, quello che vuole fare una partita veloce ogni tanto, rappresenta una soluzione ampiamente sufficiente.

Da segnalare anche la presenza di una piccola ma utile forma di flessibilità, ovvero fino a 5 ore non utilizzate possono essere riportate al mese successivo, evitando così di sprecare tempo di gioco in periodi particolarmente impegnativi.

Il lancio di Fast Pass avviene strategicamente a ridosso del periodo natalizio, Google lo presenta infatti come un benefit esclusivo per chi acquisterà un nuovo Chromebok a partire dal 20 novembre 2025: un intero anno di Fast Pass incluso nel prezzo del dispositivo, senza costi aggiuntivi. Una mossa che di fatto trasforma ogni nuovo Chromebook in una macchina da gioco pronta fin dal primo avvio, rafforzando ulteriormente quella narrativa secondo cui non è necessario possedere un hardware costoso per godersi titoli moderni in alta qualità.

Non è ancora chiaro se in futuro Fast Pass diventerà un livello acquistabile separatamente anche per chi già possiede un Chromebook, Google al momento mantiene un certo riserbo sulla questione, lasciando aperta la possibilità che il servizio resti un vantaggio esclusivo per i nuovi acquirenti, almeno nella sua fase iniziale.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso molto più ampio, quello che sta progressivamente trasformando ChromeOS in un ecosistema non solo orientato alla produttività, alla scuola e alla navigazione web, ma anche a un intrattenimento completo e capace di competere con soluzioni più tradizionali. Il Fast Pass, in questo senso, appare come un tassello che migliora la qualità dell’esperienza, elimina le criticità più citate dagli utenti e rende il gaming da cloud ancora più vicino all’immediatezza tipica delle piattaforme native.