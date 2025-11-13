Nintendo e Illumination tornano a collaborare per portare sul grande schermo una delle avventure più amate del mondo videoludico, e lo fanno con un progetto che, almeno a giudicare dal primo trailer, promette di superare in tutto e per tutto l’enorme successo di Super Mario Bros: Il film.

Super Mario Galaxy: The Movie arriverà nelle sale il 3 aprile 2026, ma la prima anteprima video diffusa in queste ore ci offre già un assaggio di ciò che ci attende: un viaggio spaziale ad alta intensità, ricco di azione, magia e volti familiari.

Mario e compagni si mostrano nel primo trailer del prossimo film di Nintendo

Come suggerisce il titolo, il film prende ispirazione dal celebre Super Mario Galaxy, capolavoro per Wii del 2007, e sposta le avventure dell’idraulico più famoso del mondo oltre i confini del Regno dei Funghi. Nel trailer vediamo infatti Mario, Luigi, Toad e la Principessa Peach lanciarsi letteralmente tra le stelle, in una missione interplanetaria che li porterà a fronteggiare una nuova e imprevedibile minaccia.

Questa volta il nemico principale non è l’immancabile Bowser, ma Bowser Jr, deciso a liberare il padre e a vendicarsi utilizzando un misterioso pennello magico capace di trasformare gli oggetti in versioni metalliche di se stessi; un potere che, come facilmente intuibile, metterà i nostri eroi seriamente in difficoltà.

A riequilibrare le forze in campo ci penserà la principessa Rosalina, che sembra destinata a diventare una figura centrale nel film e, come accadeva nel videogioco originale, la chiave per comprendere la vera portata della minaccia cosmica. Le sequenze mostrate nel trailer puntano tutto sull’azione frenetica e sul dinamismo, con Mario e compagni impegnati a saltare da un pianeta all’altro in scenari spettacolari, tra campi di asteroidi e mondi coloratissimi sospesi nel vuoto.

Curiosamente, Yoshi non compare nel trailer, una scelta che non è passata inosservata ai fan. Tuttavia, considerando la scena post credit del primo film, la sua assenza potrebbe essere soltanto temporanea: c’è da scommettere che il fedele dinosauro farà il suo ingresso trionfale più avanti, magari proprio in vista dell’uscita nei cinema.

Super Mario Galaxy: The Movie rappresenta un nuovo passo nella strategia di Nintendo e Illumination di espandere l’universo cinematografico del Regno dei Funghi, portando sul grande schermo non solo i personaggi più iconici, ma anche le atmosfere, la musica e lo spirito dei giochi originali. Se il primo film aveva stupito per la fedeltà estetica e l’ironia accessibile a tutte le età, questa nuova avventura punta a un tono più epico e visivamente spettacolare, con un’ambientazione che offre infinite possibilità creative.

Gli appassionati dovranno dunque attendere ancora qualche mese, ma il primo trailer conferma che l’attesa sarà ben ripagata: Mario e la sua squadra sono pronti a portarci di nuovo in orbita, in un viaggio che promette di essere tanto nostalgico quanto sorprendente.