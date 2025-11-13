Nel corso delle ultime ore, Nintendo Switch 2 ha ricevuto l’aggiornamento di sistema gratuito alla versione 21.0.0, portando con sè importanti novità in termini di esperienza d’uso nel quotidiano per il giocatore: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Switch 2: cosa cambia con il nuovo aggiornamento

La prima novità più importante apportata dal nuovo aggiornamento 21.0.0 riguarda l’introduzione di un’apposta icona, che permette di distinguere con semplicità e chiarezza se il titolo selezionato appartiene al catalogo (in versione fisica su cartuccia) di Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, o se si tratta eventualmente della versione in digital delivery, scaricata attraverso l’apposito negozio eShop.

Novità significative anche per il menu di gestione dei download digitali: sarà possibile utilizzare infatti un tasto unico per annullare contemporaneamente tutti i download attualmente in corso. Buone notizie anche per tutti coloro che hanno acquistato Nintendo Switch nell’edizione in bundle con un titolo in digital delivery (da riscattare in un secondo momento): nell’esatto momento in cui accederanno per la prima volta ad internet tramite la console, sarà lo stesso sistema a indirizzare al download del titolo (in digital delivery) in esame, senza la necessità di accedere manualmente all’eShop di Nintendo come accadeva fino ad oggi.

Per quanto riguarda la componente multiplayer, invece, la funzionalità GameChat (introdotta con questa generazione) riceve novità importanti: il videogioco in esecuzione non entrerà in modalità riposo nel corso della chat vocale, oltre a dire addio alle (spiacevoli) interruzioni che si verificavano nel momento del passaggio dalla connessione via cavo alla connessione wireless.

Ultimo ma non per importanza, arriviamo infine ad una novità riguardante il Nintendo Switch 2 Pro Controller, con l’introduzione di una specifica opzione audio in grado (almeno sulla carta) di rimuovere la possibile latenza. Vi ricordiamo che il nuovo aggiornamento di sistema può essere scaricato in maniera gratuita, non appena si accede ad internet con la console.