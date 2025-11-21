Il Black Friday 2025 porta una nuova ondata di sconti dedicati a PlayStation 5, con Amazon che propone diverse configurazioni della console ai prezzi più bassi registrati fino a questo momento. È una delle occasioni migliori dell’anno per chi vuole passare alla nuova generazione o aggiornare la propria postazione da gioco, grazie a una selezione che va dai modelli “solo console” ai bundle completi di giochi e contenuti aggiuntivi.

Le proposte in promozione includono sia PS5 Slim standard da 1 TB sia PS5 Slim Digital da 825 GB, affiancate da vari bundle pensati per esigenze diverse. Tra questi troviamo i pacchetti dedicati agli appassionati di calcio con EA SPORTS FC 26, disponibili sia in versione standard sia digitale, quelli pensati per chi passa le proprie serate su battle royale come il bundle con Fortnite Flowering Chaos, e le soluzioni per gli amanti del basket con PS5 abbinata a NBA 2K26. Non mancano le varianti “solo console” da 1 TB, indicate per chi possiede già una buona libreria di giochi o preferisce scegliere i propri titoli separatamente.

Tutte queste offerte sono legate al periodo del Black Friday 2025 e permettono di portarsi a casa la console di nuova generazione o uno dei bundle disponibili a valori che raggiungono il minimo storico, con un risparmio particolarmente interessante rispetto ai prezzi di listino. Che si tratti del primo ingresso nell’ecosistema PlayStation 5 o di un upgrade della propria esperienza di gioco, questo è il momento giusto per approfittare delle promozioni in corso.

Super offerte PlayStation 5 su Amazon, la lista completa

Ecco la lista completa delle migliori offerte PlayStation al Black Friday di Amazon:

In offerta ci sono anche vari giochi PS5, ecco una selezione:

