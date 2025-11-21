Le offerte del Black Friday di Amazon sono ufficialmente partite nelle scorse ore, e non si fermeranno fino al Cyber Monday: gli sconti sono infatti disponibili fino al 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte) e comprendono tanta tecnologia. In questo caso, come avrete già intuito, ci concentriamo sulle proposte riguardanti Garmin, che comprendono ribassi generosi su smartwatch, sportwatch e altri prodotti: andiamo a scoprirli.

Le offerte Garmin del Black Friday di Amazon

Il Black Friday Amazon è stato annunciato qualche giorno prima della partenza, e ha preso il via nelle scorse ore: proseguirà con il vero e proprio venerdì nero (28 novembre) e si concluderà il 1° dicembre 2025 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali). Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, compresi smartphone, tablet, cuffie wireless, smartwatch (Wear OS, ma non solo), smartband, notebook, smart TV, prodotti per la smart home e tanto altro: proprio per questo abbiamo deciso di dedicare spazio non solo alle lunghe liste di sconti, ma anche a proposte più mirate e riguardanti marchi specifici.

In questo caso stiamo per mostrarvi le offerte Garmin più interessanti di questa Settimana del Black Friday Amazon. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso dei giorni, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”; anche i prezzi potrebbero subire qualche piccola modifica, visto che alle volte Amazon fa qualche variazione con il proseguimento dell’evento. Senza ulteriori indugi, procediamo e andiamo insieme a scoprire le migliori offerte Garmin del Black Friday di Amazon, tra smartwatch, sportwatch e non solo:

Offerte smartwatch Garmin

Altre offerte Garmin

Queste erano dunque le attuali principali offerte sui prodotti Garmin del Black Friday di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

