Le offerte del Black Friday di Amazon sono ufficialmente partite nelle scorse ore, e non si fermeranno fino al Cyber Monday: gli sconti sono infatti disponibili fino al 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte) e comprendono tanta tecnologia. In questo caso, come avrete già intuito, ci concentriamo sulle proposte riguardanti Garmin, che comprendono ribassi generosi su smartwatch, sportwatch e altri prodotti: andiamo a scoprirli.

Offerta
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 1

Amazon Fire TV Stick 4K Select

19.99€ invece di 54.99€
-64%
Amazon 🛒

Le offerte Garmin del Black Friday di Amazon

Il Black Friday Amazon è stato annunciato qualche giorno prima della partenza, e ha preso il via nelle scorse ore: proseguirà con il vero e proprio venerdì nero (28 novembre) e si concluderà il 1° dicembre 2025 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali). Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, compresi smartphone, tablet, cuffie wireless, smartwatch (Wear OS, ma non solo), smartband, notebook, smart TV, prodotti per la smart home e tanto altro: proprio per questo abbiamo deciso di dedicare spazio non solo alle lunghe liste di sconti, ma anche a proposte più mirate e riguardanti marchi specifici.

In questo caso stiamo per mostrarvi le offerte Garmin più interessanti di questa Settimana del Black Friday Amazon. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbonati ad Amazon Prime

Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso dei giorni, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”; anche i prezzi potrebbero subire qualche piccola modifica, visto che alle volte Amazon fa qualche variazione con il proseguimento dell’evento. Senza ulteriori indugi, procediamo e andiamo insieme a scoprire le migliori offerte Garmin del Black Friday di Amazon, tra smartwatch, sportwatch e non solo:

Offerte smartwatch Garmin

Altre offerte Garmin

Queste erano dunque le attuali principali offerte sui prodotti Garmin del Black Friday di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti e altri marchi potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

BLACK FRIDAY 💰

Tutte le offerte del Black Friday Amazon del momento

Offerte per categoria

Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 4

﻿Notebook
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 5

Smartphone
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 6

IPhone e iPad
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 7

Tablet
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 8

Smartwatch
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 9

Apple Watch
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 10

Smartband
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 11

Cuffie
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 12

Monitor
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 13

Mouse
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 14

Tastiere
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 15

Componenti PC
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 16

SSD
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 17

Modem Router
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 18

Speaker
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 19

Smart Home
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 20

TV
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 21

PS e Giochi
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 22

Xbox e Giochi
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 23

Nintendo
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 24

Power Bank
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 25

Mobilità Elettrica
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 26

Droni
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 27

Action Cam
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 28

Fotocamere
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 29

Robot Aspirapolvere
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 30

Dispositivi Amazon
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 31

Friggitrici ad aria
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 32

Spazzolini Smart
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 33

Telecamere
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 34

Roomba
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 35

Apple
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 36

Samsung
Black Friday
Tante ricche offerte firmate Garmin col Black Friday Amazon: sconti su smartwatch e non solo 37

Honor
Black Friday
Leggi anche: