Le offerte del Black Friday di Amazon sono ufficialmente partite nelle scorse ore, e non si fermeranno fino al Cyber Monday: gli sconti sono infatti disponibili fino al 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte) e comprendono tanta tecnologia. In questo caso, come avrete già intuito, ci concentriamo sulle proposte riguardanti Garmin, che comprendono ribassi generosi su smartwatch, sportwatch e altri prodotti: andiamo a scoprirli.
Amazon Fire TV Stick 4K Select
Le offerte Garmin del Black Friday di Amazon
Il Black Friday Amazon è stato annunciato qualche giorno prima della partenza, e ha preso il via nelle scorse ore: proseguirà con il vero e proprio venerdì nero (28 novembre) e si concluderà il 1° dicembre 2025 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali). Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, compresi smartphone, tablet, cuffie wireless, smartwatch (Wear OS, ma non solo), smartband, notebook, smart TV, prodotti per la smart home e tanto altro: proprio per questo abbiamo deciso di dedicare spazio non solo alle lunghe liste di sconti, ma anche a proposte più mirate e riguardanti marchi specifici.
In questo caso stiamo per mostrarvi le offerte Garmin più interessanti di questa Settimana del Black Friday Amazon. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso dei giorni, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”; anche i prezzi potrebbero subire qualche piccola modifica, visto che alle volte Amazon fa qualche variazione con il proseguimento dell’evento. Senza ulteriori indugi, procediamo e andiamo insieme a scoprire le migliori offerte Garmin del Black Friday di Amazon, tra smartwatch, sportwatch e non solo:
Offerte smartwatch Garmin
-
-11%
Garmin fēnix 8, 43mm, Display AMOLED 1,3'', Touch, Pulsanti induttivi, Speaker e Microfono, Comandi Vocali, GPS multibanda, Torcia, Mappe, 90+ App per lo Sport, Autonomia 10 giorni (Whitestone)
-
-6%
Garmin Descent G2, GPS Smartwatch, Diving, Display Amoled 1,2'', Diverse Modalità di Immersione Supportate, Dati sulle Maree, Autonomia fino a 10 giorni, Black
-
-9%
Garmin Descent G2, GPS Smartwatch, Diving, Display Amoled 1,2'', Diverse Modalità di Immersione Supportate, Dati sulle Maree, Autonomia fino a 10 giorni, Paloma
-
-2%
Garmin fēnix E, 47mm, Display AMOLED 1,3'', Touch e Pulsanti, 90+ App per lo Sport, Training Readiness, Mappe, RoundTrip Dinamico, Pay, Autonomia 16 giorni (Slate Gray & Black)
-
-4%
Garmin Instinct 3 - Tactical, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3'', Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App Sport, Funzioni tattiche e balistiche, Autonomia 24 giorni (Black)
-
-6%
Garmin fēnix E, 47mm, Display AMOLED 1,3'', Touch e Pulsanti, 90+ App per lo Sport, Training Readiness, Mappe, RoundTrip Dinamico, Pay, Autonomia 16 giorni (Stainless Steel & Black)
-
-8%
Garmin Instinct 3, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3'', Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia, 90+ App per lo Sport, Pay, Connect IQ, Autonomia 24 giorni (Neo Tropic & Twilight)
-
-3%
Garmin Instinct 3, Smartwatch, 45mm, Display AMOLED 1,2'', Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App per lo Sport, Pay, Connect IQ, Autonomia 18 giorni (Neo Tropic)
-
Garmin Venu 3S Smartwatch AMOLED 12 Cassa 41mm Microfono e Speaker Musica Pay +30 App sport GPS Cardio SpO2 Autonomia 10 giorni (Pebble Gray & Slate) (Ricondizionato)
-
-16%
Garmin Venu 3S, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 41mm, Microfono e Speaker, Musica, Pay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni (French Gray & Soft Gold)
-
-12%
Garmin Venu 3S, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 41mm, Microfono e Speaker, Musica, Pay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni (Ivory & Soft Gold)
-
-10%
Garmin Venu 3S, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 41mm, Microfono e Speaker, Musica, Pay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni (Dust Rose & Soft Gold)
-
-8%
Garmin Venu 3, Smartwatch AMOLED 1,4'', Cassa 45mm, Microfono e Speaker, Musica, Pay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 14 giorni (Whitestone & Silver)
-
-6%
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' (2.000 nit), Cassa 42mm, Musica, Pay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni(Pebble Grey)
-
-6%
Garmin Lily 2 Active, Smartwatch per Donne, Elegante e Compatto, 38mm, Display LCD 1.3'', Quadrante decorato, GPS, Notifiche, Pay, Autonomia 9 giorni, Jasper Green
-
-2%
Garmin Lily 2 Active, Smartwatch per Donne, Elegante e Compatto, 38mm, Display LCD 1.3'', Quadrante decorato, GPS, Notifiche, Pay, Autonomia 9 giorni, Lunar Gold & Bone
-
-6%
Garmin Lily 2 Active, Smartwatch per Donne, Elegante e Compatto, 38mm, Display LCD 1.3'', Quadrante decorato, GPS, Notifiche, Pay, Autonomia 9 giorni, Silver & Purple Jasmine
-
-4%
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' (2.000 nit), Cassa 42mm, Musica, Pay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni (Black & Slate)
-
Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, Musica, App di Streaming, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K, 21K e Maratona, Pay (Aqua)
-
-13%
Garmin Instinct 2X Solar Smartwatch 50mm Rugged design Ricarica solare Autonomia infinita Disply 11 Torcia LED GPS Multi-banda Cardio SpO2 Pay Connect IQ (Graphite) (Ricondizionato)
-
-1%
Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, Musica, App di Streaming, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K, 21K e Maratona, Pay (Black)
-
-15%
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' (2.000 nit), Cassa 42mm, Musica, Pay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni (Pink Dawn)
-
Garmin Forerunner 165 Smartwatch per la corsa 43mm Musica App di Streaming GPS Cardio VO2max Report mattutino HRV Status Piani gratuiti 5K 10K 21K e Maratona Pay (Black) (Ricondizionato)
-
-6%
Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, Musica, App di Streaming, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K, 21K e Maratona, Pay (Berry)
-
-15%
Garmin Instinct E, Smartwatch, 40mm, Display MIP, GPS, Cardio, SpO2, +70 app sport, Training Readiness, Activity Tracker 24/7, Notifiche, Connect IQ, Autonomia 14 giorni (Electeric Lime & Twilight)
-
-5%
Garmin Forerunner 165 Smartwatch per la corsa 43mm Musica App di Streaming GPS Cardio VO2max Report mattutino HRV Status Piani gratuiti 5K 10K 21K e Maratona Pay (Berry) (Ricondizionato)
-
Garmin Lily 2, Smartwatch Elegante e Compatto, 35 mm, Cassa in Metallo, Lente Decorata, Touchscreen, GPS Connesso, Activity Tracker, Cardio, PulseOx, App Fitness e Sport, Cream Gold & Coconut
-
Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K e 21K, Training Readiness, Pay (Mist Grey & Whitestone)
-
-35%
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' (2.000 nit), Cassa 42mm, Musica, Pay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni (Bone & Pink Dawn)
-
Garmin Lily 2 Smartwatch Elegante e Compatto 35 mm Cassa in Metallo Touchscreen GPS Connesso Activity Tracker Cardio PulseOx App Fitness e Sport Metallic Lilac (Ricondizionato)
-
Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K e 21K, Training Readiness, Pay (Black & Slate Gray)
-
Garmin Approach S12 (black) Orologio Golf GPS 42.000 campi internazionali Distanze colpi green e ostacoli Rilevamento statistiche personali (Ricondizionato)
-
-8%
Garmin vívoactive 5 Smartwatch AMOLED 12 Cassa 42mm Musica Pay +30 Sport GPS Cardio Coach Sonno Benefici Workout Autonomia 11 giorni (Orchid & Orchid Metallic) (Ricondizionato)
-
-6%
Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Orchid & Orchid Metallic)
-
-9%
Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Blue & Blue Metallic)
-
-6%
Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Black & Slate)
-
-6%
Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Ivory & Cream Gold)
-
-5%
Garmin vívoactive 5 Smartwatch AMOLED 12 Cassa 42mm Musica Pay +30 Sport GPS Cardio Coach Sonno Benefici Workout Autonomia 11 giorni (Blue & Blue Metallic) (Ricondizionato)
-
-17%
Garmin Instinct E, Smartwatch, 45mm, Display MIP, GPS, Cardio, SpO2, +70 app per lo sport, Training Readiness, Activity Tracker 24/7, Notifiche, Connect IQ, Autonomia 16 giorni (Electeric Lime)
-
-1%
Garmin Forerunner 55 (Black) Smartwatch running con GPS Cardio Piani di allenamento inclusi VO2max Allenamenti personalizzati Connect IQ Taglia unica (Ricondizionato)
-
-10%
Garmin vívomove Sport Smartwatch ibrido Cassa 40mm Touchscreen OLED e Lancette Cardio SpO2 GPS connesso Monitoraggio 24/7 Notifiche Calendario SMS emergenza (Black) (Ricondizionato)
Altre offerte Garmin
-
Garmin zūmo XT2, Navigatore per moto, Display 6'', Mappa stradale Europa, Mappa topografica, Immagini satellitari, Rider Alerts, Strade Panoramiche, Guida Verde MICHELIN, Bluetooth, WiFi
-
Garmin InReach Messenger Plus, Comunicatore Satellitare, Copertura Iridium, Invia e ricevi SMS, Immagini e Vocali, Messaggi di gruppo, Lancia SOS, LiveTrack, TracBack
-
-5%
Garmin Varia RCT716, Radar per bici e luce posteriore, Videocamera 1080p integrata, Scheda SD da 16GB inclusa, Autonomia fino a 6 ore
-
Garmin Dash Cam X310, 4K, 140°, 120 fps, Display LCD 2,4'', GPS, Videocamera Auto, Riprende a ciclo continuo, Garmin Clarity HDR, Sensore incidenti, Sorveglianza veicolo, Salvataggi in cloud
-
Garmin InReach Mini 2 (Flame Red), Comunicatore Satellitare, Copertura Iridium, Invia e ricevi messaggi, Lancia SOS, LiveTrack, TracBack, Autonomia fino a 14 giorni
-
-5%
-
Garmin Dash Cam X210, 1440p, 140°, 60 fps, Display LCD 2,4'', GPS, Videocamera Auto, Riprende a ciclo continuo, Garmin Clarity HDR, Sensore incidenti, Sorveglianza veicolo, Salvataggi in cloud
-
-6%
Garmin Dash Cam X110, 1080p, 140°, 30 fps, Display LCD 2,4'', Videocamera Auto, Riprende a ciclo continuo, Garmin Clarity HDR, Sensore incidenti, GPS, Sorveglianza veicolo, Salvataggi in cloud
-
-3%
-
-21%
Garmin eTrex Solar, GPS portatile, Ricarica solare, Autonomia potenzialmente infinita, GPS multibandaa, Display da 2,2'', Garmin Explore, Bussola elettronica, Geocaching Live, Black
-
-20%
Garmin Computer da bicicletta Edge Explore 2 3 pollici con GPS intuitivo funzioni VO2 record personali unisex per adulti bianco unico (Ricondizionato)
-
-5%
Garmin Dash Cam Mini 3, 1080p, 140°, 30 fps, Videocamera Auto, Compatta, Riprende a ciclo continuo, Garmin Clarity HDR, Sensore incidenti, Sorveglianza veicolo, Salvataggi in cloud
-
-3%
Queste erano dunque le attuali principali offerte sui prodotti Garmin del Black Friday di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti e altri marchi potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
