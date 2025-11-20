La settimana del Black Friday è entrata subito nel vivo e le offerte messe in campo da negozi e produttori sono moltissime, soprattutto per quanto concerne la componentistica PC. A differenza della scorsa edizione, quest’anno troviamo diverse offerte e promozioni anche per le schede video, ambito dove non è semplice trovare sconti di questi periodo visti i costi in salita.

Nonostante questo, come detto sopra le occasioni per gli utenti non mancano, tra queste spicca la promozione messa in campo da Amazon per la MSI GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC, scontata del 31% per il Black Friday con la possibilità di acquistarla a soli 544,29 euro.

MSI GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC: è il momento giusto per acquistarla

Mai come oggi, se siete alla ricerca di una buona scheda video senza spendere una fortuna, la MSI GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC a questo prezzo non potete farvela scappare. Si tratta di una custom del modello NVIDIA di fascia media più ricercato, capace di gestire il gaming a 1440P, garantendo anche qualche soddisfazione con ray-tracing attivo grazie al supporto DLSS 4 con MFG.

La serie Ventus è tra le più abbordabili del catalogo MSI, ma nonostante questo la variante in oggetto non si fa mancare nulla, compreso un dissipatore a tripla ventola che ci permette all’occorrenza di cimentarci con l’overclock (con un buon margine in questo caso).

La NVIDIA GeForce RTX 5070 monta 12 GB di memoria GDDR7 28 Gbps e una GPU da 6.144 Cuda Core, il tutto tenuto a bada da un generoso corpo lamellare in alluminio attraversato da heatpipe e tre ventole MSI Torx 5.0, valide anche sotto il profilo della rumorosità.

In conclusione, se eravate alla ricerca di un buon affare per una scheda video decente, questa MSI GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC scontata del 31% è ottima e non possiamo che consigliarvela.

BLACK FRIDAY 💰 Acquista MSI GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC su Amazona 544,29 euro invece di 789 euro

