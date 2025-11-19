Negli ultimi anni TikTok è diventata una piattaforma sempre più complessa, non solo per la quantità di video pubblicati quotidianamente (enorme e in costante crescita), ma anche per la varietà dei contenuti generati dagli utenti, e sempre più spesso generati dall’intelligenza artificiale. Una trasformazione che molti di voi avranno notato direttamente nel feed Per te, dove spesso compaiono clip create con modelli generativi, filtri avanzati o strumenti di editing automatizzati; proprio per rispondere a questa evoluzione, TikTok ha annunciato due aggiornamenti molto rilevanti, che riguardano sia il controllo dei contenuti IA sia la gestione del benessere digitale.

TikTok testa un nuovo interruttore per vedere meno contenuti generati dall’IA

TikTok sta testando un’impostazione che permetterà agli utenti di ridurre la qualità di contenuti generati dall’intelligenza artificiale nelle raccomandazioni, la funzione sarà introdotta nelle prossime settimane all’interno della sezione gestione degli argomenti e servirà, come dichiara la stessa azienda, ad abbassare il livello di contenuti IA mostrati nel feed.

Una scelta che sembra arrivare nel solco di una tendenza più generale, altre piattaforme hanno già avviato test simili a causa delle lamentele degli utenti, spesso frustrati dal fatto che immagini e video generati dall’IA finiscano per sovrastare i contenuti reali.

Secondo TikTok, oggi sono presenti più di 1,3 miliardi di video etichettati come AI-generated, ma la rilevazione automatica non è ancora perfetta; l’app si affida infatti al sistema di watermarking Content Credentials, che inserisce metadati dedicati nei file multimediali. Tuttavia, quando un video viene modificato, esportato o ripubblicato su altre piattaforme (come spesso accade con i contenuti virali), questi metadati possono andare perduti o diventare difficili da identificare.

Proprio per questo motivo, TikTok sperimenterà anche un sistema aggiuntivo di invisible watermarking, una sorta di firma digitale invisibile che permette all’app di riconoscere l’origine generativa di un contenuto anche dopo modifiche, passaggi o repost. L’azienda sottolinea che queste firme possono essere lette solo da TikTok, rendendo più difficile la loro rimozione da parte di attori malevoli.

Arriva lo spazio Tempo e Benessere

Parallelamente alla gestione dei contenuti generati dall’IA, TikTok sta introducendo un importante aggiornamento legato al benessere digitale, rinnovando completamente la pagina dedicata al tempo trascorso sull’app; al suo posto arriva un nuovo hub chiamato Tempo e Benessere, che raccoglie strumenti e contenuti pensati per aiutare gli utenti, soprattutto i più giovani, a mantenere un equilibrio più sano nell’uso quotidiano della piattaforma.

All’interno di questo spazio è presente un diario delle affermazioni, una sorta di raccolta di obbiettivi o promemoria motivazionali selezionabili tra oltre 120 schede predefinite; ogni scheda può essere salvata sul dispositivo o condivisa, e include messaggi pensati per accompagnare la giornata.

Accanto al diario debutta un generatore di suoni rilassanti integrato nell’app, con audio come pioggia, onde, rumore bianco e altri utili per concentrarsi o addormentarsi; i suoni ovviamente possono essere temporizzati per interrompersi automaticamente dopo alcuni minuti. TikTok afferma che i propri utenti hanno una probabilità superiore del 14% di ascoltare musica per rilassarsi o conciliare il sonno rispetto a chi non usa la piattaforma, un dato che giustifica la scelta di integrare strumenti di questo tipo.

Nel nuovo spazio trovano posto anche diversi esercizi di respirazione guidata, utili per gestire stress e ansia, soprattutto nei momenti in cui si tende a passare troppo tempo online.

L’ultimo tassello riguarda il potenziamento delle missioni benessere, una serie di sfide introdotte a luglio e ora ampliate con nuovi obbiettivi pensati in modo specifico per gli adolescenti; il funzionamento è semplice: completare determinate azioni orientate al benessere digitale permette di ottenere badge virtuali, incentivando comportamenti più equilibrati.

Le nuove missioni includono:

ore di sonno -> premia gli utenti che non utilizzano TikTok durante la notte

-> premia gli utenti che non utilizzano TikTok durante la notte tempo di utilizzo giornaliero -> assegna un badge se si imposta un limite di utilizzo e lo si rispetta

-> assegna un badge se si imposta un limite di utilizzo e lo si rispetta tempo di utilizzo settimanale -> invita a controllare il report del tempo trascorso sull’app ogni settimana

-> invita a controllare il report del tempo trascorso sull’app ogni settimana ambasciatore del benessere -> permette di ottenere badge invitando altri utenti a partecipare alle missioni

Nel complesso, TikTok sembra voler affrontare contemporaneamente due esigenze: da un lato dare agli utenti più controllo su ciò che vedono, dall’altro favorire un’interazione più consapevole con la piattaforma. Una direzione che, spesso e volentieri, risponde alle pressioni regolatorie e alle richieste degli utenti, sempre più attenti alla qualità del feed e alla gestione del tempo digitale.

Gli aggiornamenti verranno rilasciati gradualmente nel corso delle prossime settimane, e sarà interessante osservare se e come influenzeranno l’esperienza d’uso quotidiana sull’app.