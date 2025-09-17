Nelle scorse ore The Wall Street Journal ha condiviso alcuni interessanti dettagli sull’accordo che Stati Uniti e Cina stanno definendo con l’obiettivo di “salvare” TikTok.

Stando a quanto è possibile apprendere, la divisione USA di TikTok sarà detenuta principalmente da un gruppo di investitori statunitensi, che dovrebbe arrivare ad avere una quota di circa l’80% dell’entità.

Cosa sappiamo dell’accordo per salvare TikTok negli USA

Il gruppo di aziende statunitensi che dovrebbero controllare TikTok include colossi del calibro di Oracle, Andreesen Horowitz e Silver Lake mentre la quota riservata agli azionisti cinesi si dovrebbe mantenere al di sotto della soglia del 20%.

L’accordo in fase di definizione pare che preveda tra le altre cose la possibilità per il governo degli Stati Uniti di scegliere un membro del consiglio di amministrazione per l’organismo “a predominanza americana”, così da avere maggiori garanzie circa un effettivo controllo del popolare social network.

Le voci su questo accordo si susseguono oramai da diversi mesi e in estate il Presidente Trump ha anche ipotizzato che si potesse arrivare alla sua conclusione nel giro di qualche settimana, cosa che poi non è avvenuta.

Ebbene, pare che i funzionari cinesi abbiano finalmente approvato il nuovo accordo e nei giorni scorsi un’autorità di regolamentazione cinese ha dichiarato che la nuova versione statunitense di TikTok avrebbe continuato ad utilizzare l’algoritmo cinese.

Stando a quanto viene riportato da The Wall Street Journal, invece, gli sviluppatori dovrebbero ricreare l’algoritmo per una nuovissima app TikTok, sfruttando la tecnologia concessa in licenza da ByteDance.

Questa nuova versione dell’app del social network sarebbe già in fase di test e ad Oracle dovrebbe essere stato affidato il compito di supervisionare i dati degli utenti statunitensi per garantire la loro sicurezza.

Resta da capire quando la nuova app potrebbe essere effettivamente lanciata per gli utenti USA.