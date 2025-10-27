Il futuro di TikTok negli Stati Uniti sta iniziando ad assumere contorni sempre più definiti e ufficiali. Dopo anni di tensioni politiche e trattative internazionali, ByteDance è pronta a cedere il controllo delle attività nordamericane della piattaforma a una joint venture a maggioranza statunitense.

L’annuncio è arrivato dal segretario del Tesoro americano Scott Bessent, che ha confermato in un’intervista alla CBS che la firma dell’accordo avverrà questa settimana, in occasione dell’incontro bilaterale tra Stati Uniti e Cina previsto a Seoul giovedì.

TikTok USA passerà sotto il controllo di una cordata americana guidata da Oracle

Secondo le informazioni attualmente disponibili, il ramo statunitense di TikTok passerà sotto il controllo di un gruppo di investitori americani guidato dal fondatore e CEO di Oracle, Larry Ellison. Tra i partecipanti figurerebbero anche Fox Corporation, Andreessen Horowitz, Silver Lake Management e Michael Dell.

Il piano, discusso e finalizzato lo scorso mese a Madrid, prevede la nascita di una società indipendente che gestirà la piattaforma esclusivamente per il mercato nordamericano. Dunque, il nuovo TikTok statunitense avrà quindi un’app dedicata, server separati e un’infrastruttura tecnologica autonoma per garantire la gestione locale dei dati degli utenti.

Uno dei punti più delicati della trattativa riguarda l’algoritmo di raccomandazione, cuore dell’esperienza TikTok e il principale motivo di contesa tra Washington e Pechino. Secondo le indiscrezioni, ByteDance non venderà l’algoritmo né il codice sorgente, ma concederà una licenza d’uso alla nuova società americana.

In questo modo, gli Stati Uniti avranno il pieno controllo operativo sulla piattaforma e sulla gestione dei dati, mentre la tecnologia alla base delle raccomandazioni video resterà di proprietà di ByteDance.

La decisione rappresenta un’innegabile vittoria per il Presidente Donald Trump, che fin dal suo primo mandato aveva spinto per la separazione di TikTok dal controllo cinese. Già nel 2020, la Casa Bianca aveva minacciato la messa al bando dell’app se ByteDance non avesse ceduto le sue attività americane. Il decreto, più volte prorogato, aveva riaperto un fronte diplomatico complesso tra Washington e Pechino, culminato ora con questo accordo di compromesso che pare soddisfi appieno le richieste del leader USA.

Secondo le fonti vicine al dossier, l’intesa raggiunta a Seoul sarà “una soluzione definitiva e strutturata”, in grado di garantire la continuità operativa di TikTok negli Stati Uniti e di rassicurare il governo americano sui temi di sicurezza dei dati degli utenti americani.

Ulteriori dettagli sui termini dell’accordo, sulla composizione della joint venture e sui meccanismi di licenza tecnologica della nuova app tutta statunitense emergeranno con la firma ufficiale prevista per giovedì. Vi terremo aggiornati sulla questione.