Le offerte del Black Friday 2025 di Amazon (e non solo) stanno per partire, ma sul sito troviamo già parecchi sconti anticipati: anche questa volta le proposte partono con un po’ di anticipo sul vero e proprio venerdì nero (28 novembre), e la Settimana del Black Friday sta regalando e regalerà tantissime promozioni. Tra queste emerge una proposta di Anker che riguarda uno dei prodotti più interessanti del suo brand Eufy: parliamo di Eufy Omni C20, robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione all-in-one che potete acquistare per metà prezzo, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Che offerta per Eufy Omni C20: metà prezzo col Black Friday

La Settimana del Black Friday di Amazon partirà domani, 20 novembre 2025, ma sono già disponibili parecchi sconti anticipati. Le offerte proseguiranno includendo il vero e proprio Black Friday (venerdì 28 novembre) e il Cyber Monday (lunedì 1° dicembre). Tra i tantissimi sconti già a disposizione, spicca un’occasione ideale per chi è alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti e non vuole spendere troppo.

Il prodotto giusto da acquistare in questo Black Friday può essere Eufy Omni C20, che viene proposto alla metà del prezzo di listino su Amazon e sul sito ufficiale. Parliamo di un robot con stazione all-in-one con svuotamento automatico (raccoglie e immagazzina la polvere in un sacchetto da 3,1 litri), lavaggio e asciugatura automatici e design compatto: può asciugare i panni con aria e dispone di serbatoi d’acqua trasparenti, che permettono di verificare a colpo d’occhio quando è necessario un rifornimento (ci sono anche gli indicatori luminosi).

Il robot dispone della tecnologia iPath, con sensore frontale per la mappatura delle stanze, ed è l’ideale per chi necessita di un prodotto in grado di passare sotto mobili bassi: ha infatti un’altezza complessiva di appena 8,5 cm e può infilarsi negli spazi più difficili, come sotto i letti e i divani. Non teme le soglie (fino a 1,8 cm) e non ha problemi nemmeno coi tappeti: può rilevarli e sollevare automaticamente il panno, così da evitare di bagnarli.

C20 offre una potenza di aspirazione di 7000 Pa con spazzola a rullo e laterale, perfetti per rimuovere efficacemente sporco, briciole, detriti e persino peli di animali domestici. La tecnologia Pro-Detangle Comb è pensata per evitare che peli e capelli possano aggrovigliarsi, garantendo prestazioni ottimali e una manutenzione ridotta. Il lavaggio può contare sulla tecnologia Mop Master, che spinge i panni verso il basso con una pressione di 180 giri/min e 6 N, senza timori per le macchie ostinate.

L’autonomia massima arriva fino a 2,7 ore, sufficienti per coprire aree fino a 166 metri quadrati: quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla stazione per poi riprendere le operazioni di pulizia da dove le aveva interrotte.

La companion app Eufy Clean è disponibile su Google Play Store e App Store e consente di programmare le pulizie, anche multi piano (fino a 3), creare aree o stanze in cui inibire l’accesso, e personalizzare ogni aspetto della pulizia della casa. Non manca il supporto ai comandi vocali di Google Home, Amazon Alexa e Siri, così come il blocco di sicurezza per bambini, che impedisce l’attivazione accidentale del robot.

Eufy Omni C20 è stato lanciato al prezzo consigliato di 599 euro, ma col Black Friday potete portarlo a casa alla metà, ossia a 299 euro (con spedizione inclusa). Se siete interessati a questa o ad altre offerte Eufy, potete seguire i link qui in basso, che portano ad Amazon o al sito ufficiale: gli sconti sono validi fino al 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte.

Informazione Pubblicitaria