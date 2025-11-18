TRIBIT, brand globale che punta a rendere l’audio di qualità accessibile a tutti, ha appena annunciato il nuovo PocketGo, un altoparlante Bluetooth ultracompatto pensato per offrire un suono potente in un formato tascabile.

Con un peso di appena 220 grammi, il dispositivo fa della portabilità il suo cavallo di battaglia, ma è in grado comunque di riempire ambienti interni o spazi aperti con un audio sorprendentemente di ottima qualità e ben definito. Scopriamolo nel dettaglio.

TRIBIT PocketGo punta tutto sul suono potente in formato mini

Nonostante le dimensioni ridotte (108 × 81 × 42 mm), il PocketGo eroga 7 watt di potenza grazie a un driver da 45 mm e a un radiatore passivo che garantiscono alti nitidi, bassi profondi e medi bilanciati. Il rapporto segnale/rumore di ≥80 dB e la risposta in frequenza di 80–20.000 Hz assicurano un’esperienza sonora immersiva e di qualità, difficilmente associabile a un prodotto di queste dimensioni.

Il PocketGo integra una batteria da 2400 mAh che offre fino a 20 ore di riproduzione continua al 50% del volume. La ricarica avviene tramite porta USB-C e richiede circa tre ore per completarsi. Un’autonomia che consente di portare la musica ovunque: in casa, durante un’escursione o accanto alla piscina.

Pensato per resistere alle condizioni più impegnative, il PocketGo vanta una certificazione IP68 che lo rende impermeabile e antipolvere, oltre ad aver superato i test di caduta da 1,22 metri secondo lo standard militare MIL-STD-810H. Il dispositivo è anche galleggiante, ideale per feste in piscina o giornate al mare.

Dotato di Bluetooth 6.0, il PocketGo garantisce una connessione stabile fino a 50 metri in campo aperto. È possibile ascoltare musica anche senza smartphone grazie allo slot per schede TF (MicroSD) e sfruttare la modalità True Wireless Stereo (TWS) per collegare due unità e ottenere un suono stereo completo, con separazione netta dei canali destro e sinistro.

Attraverso l’app TRIBIT, è inoltre possibile accedere alla personalizzazione dell’equalizzazione con sei preset o impostazioni manuali, mentre il microfono integrato consente di gestire chiamate in vivavoce e attivar e e l’assistente vocale.

Specifiche tecniche TRIBIT PocketGo: Potenza d’uscita : 7W

: 7W Bluetooth : 6.0

: 6.0 Raggio d’azione : 30–50 m

: 30–50 m Autonomia : fino a 20 ore (50% volume)

: fino a 20 ore (50% volume) Tempo di ricarica : circa 3 ore

: circa 3 ore Alimentazione : USB-C (5V/1A)

: USB-C (5V/1A) Impermeabilità/resistenza alla polvere : IP68

: IP68 Resistenza agli urti : 1,22 m

: 1,22 m Funzioni : TWS, TF Card, vivavoce, app TRIBIT

: TWS, TF Card, vivavoce, app TRIBIT Dimensioni : 108 × 81 × 42 mm

: 108 × 81 × 42 mm Peso: 220 grammi

Compatto, robusto e con una resa sonora sopra la media, il TRIBIT PocketGo si candida come uno degli altoparlanti portatili più interessanti del panorama attuale, ideale per chi desidera portare la musica sempre con sé e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nei colori nero, blu e verde, il TRIBIT PocketGo è in vendita al prezzo di 32,19 euro sul sito ufficiale dell’azienda (con sconto del 25% tramite coupon che porta il prezzo a 24 euro) e presto anche su Amazon.