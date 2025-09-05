JBL sfoggia a IFA 2025 due nuovi prodotti che non vogliono scendere a compromessi in fatto di potenza, design e bassi: il JBL Boombox 4, la cassa portatile simbolo del brand, e il JBL PartyBox 720, un altoparlante enorme da 800 W progettato per le feste.

Entrambi rappresentano un passo in avanti nella filosofia dell’azienda grazie a un suono più potente, maggiore resistenza e un’attenzione particolare all’esperienza d’uso in vari scenari.

JBL Boombox 4: più potenza e portabilità

Partiamo dal nuovo Boombox 4 che alza l’asticella rispetto al modello precedente: offre infatti il 50% di potenza in più in modalità batteria, mantenendo la promessa del leggendario JBL Pro Sound.

Grazie alla tecnologia proprietaria AI Sound Boost, i driver possono spingersi più in alto senza sacrificare la nitidezza del suono, restituendo alti cristallini e bassi profondi.

Il design, seppur molto simile al precedessore, è stato rivisto per risultare più leggero, quasi un chilo in meno rispetto al Boombox 3, e quindi più semplice da trasportare.

Un aspetto fondamentale visto che questo altoparlante ha in mente l’utilizzo in mobilità e la facilità di trasporto.

Una delle novità più scenografiche è rappresentata dal sistema Bass Boost, che ora integra due modalità: Deep Bass per basse frequenze piene e Punchy Bass per bassi secchi e incisivi.

Come ogni speaker di questa categoria che si rispetti, a rendere il tutto ancora più coinvolgente ci sono i loghi JBL sui radiatori passivi, che si illuminano di bianco o arancione quando la funzione è attiva.

Questo effetto, peraltro, rende immediatamente visibile quale modalità di bassi è stata selezionata, riuscendo a unire così la componente estetica a quella più funzionale.

Resistenza e autonomia da record

Nonostante la potenza, il Boombox 4 resta comunque un dispositivo pensato per durare in quanto è certificato IP68 contro acqua e polvere.

Lato autonomia, la batteria garantisce fino a 28 ore di riproduzione, estendibili a 34 con la modalità Playtime Boost, e può essere sostituita in caso di necessità, un dettaglio non da poco per la categoria.

La connettività è un altro punto forte: grazie ad Auracast è possibile collegare più speaker JBL compatibili per creare un setup stereo o addirittura un sistema multi-room portatile. Peraltro, è disponibile l’audio USB-C lossless, che assicura qualità da studio senza compressioni.

Prezzo e disponibilità

Il Boombox 4 è già disponibile all’acquisto al prezzo di 499,99 euro, nei colori Midnight Black, Ocean Blue e Camouflage sul sito JBL e in tutti i rivenditori autorizzati, tra cui Amazon.

Acquista JBL Boombox 4 su Amazon

JBL PartyBox 720: 800 W per animare qualsiasi festa

Il JBL PartyBox 720 punta a ergersi come vera anima della festa. Con 800 W di potenza, due woofer da 9 pollici e il supporto all’AI Sound Boost, è progettato, a detta dell’azienda, per far vibrare un intero campo da basket.

L’audio è arricchito da bassi profondi e definiti, capaci di reggere anche a volumi estremi senza distorsioni. E, come nel Boombox 4, Auracast consente di collegare più unità per ampliare ulteriormente la configurazione sonora e creare dei setup più ricchi.

Luci dinamiche e personalizzabili

Come ogni altoparlante da festa degno di questo nome, il PartyBox 720 integra anche un sistema di lightshow dinamico che trasforma la musica in spettacolo visivo.

Sono presenti numerose scene tra cui giochi stellati ed effetti strobo, con luci che si sincronizzano con il ritmo dei brani.

Attraverso l’app dedicata JBL PartyBox, gli utenti possono personalizzare sia le luci che l’equalizzazione audio, adattando lo speaker a ogni tipo di evento e situazione.

Portabilità e autonomia estesa

Nonostante le dimensioni, il PartyBox 720 è stato pensato per la mobilità: infatti integra ruote più grandi e robuste e una maniglia ergonomica, che semplificano lo spostamento anche su terreni difficili.

Un’altra novità importante riguarda la gestione dell’alimentazione: il PartyBox 720 dispone infatti di due slot per batterie sostituibili (vendute separatamente), con un’autonomia fino a 15 ore per batteria. La ricarica rapida consente di guadagnare 2 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

Prezzo e disponibilità

Il PartyBox 720 è già disponibile all’acquisto a 899,99 euro sul sito JBL e in tutti i rivenditori autorizzati tra cui rientra Amazon. Un prezzo elevato che però riflette il suo posizionamento da top di gamma nel settore degli altoparlanti per feste ed eventi.

Acquista JBL PartyBox 720 su Amazon

Con il lancio di Boombox 4 e PartyBox 720, JBL conferma la propria intenzione di mantenere la leadership nel mercato degli speaker portatili e da festa.

La categoria è affollata da brand emergenti e alternative a basso costo, ma la strategia di JBL rimane quella di offrire qualità premium, potenza superiore e funzioni smart che possano distinguere i propri prodotti dalla concorrenza.

Carsten Olesen, President of Consumer Audio HARMAN, ha affermato che l’obiettivo è continuare a innovare senza tradire l’identità del brand: “Il mercato si sta orientando verso altoparlanti portatili con bassi più potenti e JBL è maestro in questo campo. Con Boombox 4 e PartyBox 720 riusciamo a mantenere il giusto equilibrio tra potenza ed esperienza d’ascolto.”