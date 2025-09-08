Il mercato degli altoparlanti desktop si arricchisce di una nuova proposta firmata Xiaomi. Il colosso cinese, proprietario di un ecosistema di accessori e dispositivi a dir poco sconfinato, ha infatti presentato il Redmi Desktop Speaker 2 Pro, un dispositivo pensato per chi cerca un audio potente, un design elegante e opzioni di personalizzazione avanzate, senza alleggerire troppo il portafogli.

Redmi Desktop Speaker 2 Pro vuole fare la voce grossa senza scendere a compromessi

Dal punto di vista del design, il Redmi Desktop Speaker 2 Pro si distingue per la sua forma cilindrica compatta, rivestita da una griglia in metallo che protegge il sistema audio a quattro driver.

La configurazione prevede due speaker da 10 W in formato racetrack e due radiatori passivi dedicati ai bassi, capaci di migliorare la resa delle frequenze più profonde senza aumentare le dimensioni complessive.

A detta dell’azienda stessa, Xiaomi ha scelto di inclinare i driver a 53 gradi, una soluzione pensata per allineare il suono alla naturale posizione d’ascolto tipica di una scrivania.

L’azienda descrive questa configurazione come in grado di creare un “campo sonoro celeste”, cioè un effetto di ampiezza spaziale che dona maggiore coinvolgimento all’audio. L’altoparlante ha inoltre superato test di valutazione alla cieca ed è stato certificato con il riconoscimento CGEC Golden Ear.

Audio digitale e cinque modalità di equalizzazione

Per migliorare ulteriormente l’esperienza d’ascolto, lo speaker integra un processore DSP (Digital Signal Processor) con catena del segnale completamente digitale. Questo consente di ridurre il rumore e preservare i dettagli, adattando l’audio a seconda del contenuto riprodotto.

È possibile scegliere tra cinque modalità EQ preimpostate per adattarsi ai diversi contesti e contenuti:

Balanced : per un ascolto neutro ed equilibrato.

: per un ascolto neutro ed equilibrato. Deep Bass : per enfatizzare le frequenze basse.

: per enfatizzare le frequenze basse. Pure Vocals : pensata per podcast e contenuti vocali.

: pensata per podcast e contenuti vocali. Game : ottimizzata per il gaming, con particolare attenzione agli effetti sonori direzionali.

: ottimizzata per il gaming, con particolare attenzione agli effetti sonori direzionali. Cinema: dedicata alla visione di film e serie TV, con un suono più immersivo.

Illuminazione RGB dinamica e connettività di alto livello

Oltre all’audio, Xiaomi ha puntato anche sull’impatto visivo. Il Redmi Desktop Speaker 2 Pro include 24 LED RGB in grado di produrre sei effetti di luce, tra cui Aurora 2.0, Neon 2.0 e Starry Flash. Le animazioni luminose si possono sincronizzare con la musica per creare un effetto ancora più immersivo e adatto ad arricchire lo stile di un desk setup.

Il controllo delle luci è affidato a un manopola multifunzione laterale e a due pulsanti superiori, che gestiscono volume, modalità audio, canali e giochi di luce.

Lo speaker supporta diverse opzioni di connessione: USB digitale, Bluetooth 5.3 e ingresso Aux, garantendo compatibilità con PC Windows e macOS, smartphone, tablet e altri dispositivi.

Xiaomi offre anche il software companion C-Hub, che permette di personalizzare l’equalizzazione e l’illuminazione direttamente dal computer. Non manca un microfono integrato con cancellazione dell’eco per chiamate vocali, oltre a un ingresso da 3,5 mm per microfoni esterni.

La base è dotata di quattro pad antiscivolo per garantire stabilità sulla scrivania, mentre il retro ospita i vari ingressi: USB, alimentazione DC, Aux-in e porta per microfoni aggiuntivi.

Prezzo, disponibilità e posizionamento sul mercato

Con un prezzo di lancio di 369 yuan (circa 45 euro), il nuovo speaker debutta sulla piattaforma cinese Youpin ed è già disponibile nelle colorazioni Graphite Black e Metallic Silver in Cina.

L’azienda non ha diffuso informazioni su una possibile commercializzazione globale, argomento su cui vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.

Il Redmi Desktop Speaker 2 Pro non punta solo a sostituire le casse integrate di PC e laptop, ma cerca di collocarsi come un hub multimediale da scrivania, capace di unire qualità sonora, estetica e funzioni smart.

La presenza di più modalità audio, l’inclinazione dei driver e le certificazioni ottenute indicano che Xiaomi ha voluto investire nella resa sonora, senza dimenticare l’aspetto estetico, elemento fondante dei prodotti del brand.

La scelta di un prezzo contenuto lo rende competitivo rispetto a prodotti di brand rivali, offrendo specifiche tipiche di modelli più costosi, come l’illuminazione RGB sincronizzata e le modalità audio dedicate al gaming con un rapporto qualità prezzo ormai canone indispensabile dell’azienda.

Pertanto, con il Redmi Desktop Speaker 2 Pro, Xiaomi conferma la propria strategia di diversificazione all’interno dell’ecosistema Redmi, proponendo dispositivi che uniscono prestazioni solide, design accattivante e prezzi accessibili; caratteristiche che potrebbero rendere questo altoparlante un punto di riferimento nella fascia entry-level del mercato.