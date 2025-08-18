Decathlon, marchio noto soprattutto per l’abbigliamento sportivo e l’attrezzatura outboor, continua a espandere il proprio catalogo di accessori tecnologici pensati per l’attività all’aria aperta; l’ultima novità è il Decathlon PS100, un altoparlante Bluetooth compatto e conveniente che unisce semplicità d’uso, autonomia sufficiente per un’intera giornata e soprattutto una caratteristica che lo distingue dalla maggior parte dei rivali nella stessa fascia di prezzo, ovvero la batteria sostituibile dall’utente.

Decathlon PS100 è il nuovo speaker bluetooth per l’outdoor del brand

Con un peso di appena 220 grammi e un design pensato per essere portato ovunque, il PS100 si rivolge a chi cerca un compagno musicale durante escursioni, allenamenti all’aperto, sessioni di yoga in spiaggia o semplici momenti di relax sotto la doccia; la presenza di un cinturino lo rende facile da trasportare, mentre i pulsanti fisici rialzati garantiscono un controllo immediato anche in movimento, senza dover ricorrere necessariamente alo smartphone.

L’altoparlante integra una batteria da 1.500 mAh, che assicura fino a 10 ore di riproduzione continua e che si carica in circa 2-3 ore tramite la più moderna porta USB-C, un valore più che sufficiente per una giornata all’aperto senza preoccuparsi troppo della ricarica.

Il PS100 supporta lo standard Bluetooth 5.3, offrendo dunque una connessione stabile e a basso consumo energetico; inoltre, per chi desidera un suono più avvolgente, Decathlon ha previsto la possibilità di abbinare due unità per ottenere una riproduzione stereo, dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo.

Dal punto di vista sonoro, lo speaker offre 5 watt di potenza audio, un valore che non punta certo a stupire gli audiofili, ma che risulta sufficiente per l’ascolto casuale e per un utilizzo in ambienti dove contano più la praticità e la resistenza che la fedeltà del suono.

Il vero punto di forza del Decathlon PS100 è la sua robustezza, la certificazione IPX7 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, con la possibilità di resistere a immersioni fino a un metro di profondità; in pratica, un accessorio che può tranquillamente accompagnare l’utente sotto la pioggia, al mare o in piscina, senza timore di danni accidentali.

Ma la caratteristiche più interessante riguarda la riparabilità, Decathlon sottolinea infatti come la batteria e la copertura della porta USB-C possano essere sostituite facilmente dall’utente con strumenti comuni, una scelta in linea con la crescente attenzione alla sostenibilità e alla durata nel tempo dei dispositivi, che si affianca anche alla possibilità di rivolgersi ai laboratori Decathlon per eventuali interventi di manutenzione o assistenza.

Con il Decathlon PS100 l’azienda francese dimostra ancora una volta di voler applicare al mondo tech lo stesso approccio che da anni contraddistingue la sua offerta sportiva, prodotti essenziali, robusti, dal prezzo accessibile e capaci di durare nel tempo; un approccio che, in un mercato dominato da accessori usa e getta, potrebbe convincere più di un utente a preferirlo rispetto ad alternative più blasonate ma meno attente alla sostenibilità e alla praticità d’uso.

Il nuovo altoparlante è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda, al costo di 29,99 euro nella colorazione nera, un prezzo decisamente competitivo che colloca il PS100 come un’alternativa interessante per chi cerca un altoparlante Bluetooth resistente, riparabile e accessibile, senza rinunciare a un minimo di qualità costruttiva e a un brand che ormai ha consolidato la propria reputazione nel settore outdoor.

