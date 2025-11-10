Un curioso leak legato a un prodotto alimentare ha acceso l’entusiasmo dei fan di Super Mario contribuendo a dare il via a un turbinio di speculazioni e rumor sul web che stanno infiammando gli appassionati. Infatti alcune immagini comparse online mostrano la confezione di biscotti del marchio Pillsbury dedicata al futuro The Super Mario Galaxy Movie e sembrano rivelare personaggi finora non annunciati nel film prodotto da Nintendo e Illumination. Facciamo chiarezza.

Il prossimo film di Super Mario si mostra in un leak inaspettato che arriva direttamente da un supermercato

L’origine della scoperta è decisamente insolita e diversa dal tipo di leak e indiscrezioni di cui vi parliamo su queste pagine. Pare che una foto pubblicata dal rivenditore statunitense Tops Friendly Markets mostra la confezione dei biscotti di zucchero del brand Pillsbury decorata con i protagonisti del film.

Come potete notare, l’immagine sul fronte raffigura Mario in volo nello spazio, con sullo sfondo quello che appare come l’osservatorio di Rosalina, e accanto a lui Yoshi, rappresentato accanto a un biscotto a forma di uovo.

La presenza del celebre dinosauro verde non sorprende del tutto: aveva già fatto una breve comparsa nella scena post-credit di The Super Mario Bros. Movie, lasciando intendere un ritorno più sostanzioso nel sequel. Tuttavia, ciò che ha incuriosito i fan è il dettaglio nascosto sul retro della confezione.

Conferme implicite e nuovi personaggi

Sul lato posteriore del packaging si vede infatti Mario che cavalca Yoshi attraverso una mappa galattica punteggiata di pianeti, un chiaro richiamo alle ambientazioni di Super Mario Galaxy. Ma a catturare l’attenzione è un piccolo simbolo in un angolo: l’icona classica di Bowser Jr., in cui si vede la sagoma del figlio dell’antagonista per antonomasia di Mario, che potrebbe quindi avere un ruolo rilevante nella trama.

Il dettaglio rafforza alcune indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, secondo cui Bowser Jr. sarebbe una delle nuove aggiunte al cast, con una parte importante nella storia. La confezione presenta inoltre un design grafico inedito, con uno stile più vicino al mondo cinematografico di Illumination che a quello dei giochi originali per Switch.

Il leak dei biscotti non è il primo segnale di una campagna marketing massiccia da parte di Nintendo e Universal Pictures. Già a luglio era emersa un’immagine promozionale di Old Spice che riportava artwork molto simili, apparentemente legati al film. Ora, con il materiale Pillsbury, quelle indiscrezioni sembrano trovare conferma.

Secondo le fonti più accreditate, un nuovo trailer del film potrebbe arrivare già a fine novembre, probabilmente in concomitanza con l’uscita di Wicked: For Good, atteso nelle sale il 21 novembre. Si tratterebbe del primo materiale ufficiale dopo l’annuncio del progetto, che al momento rimane avvolto nel mistero nonostante la produzione sia quasi terminata.

Trama attesa e cast confermato

Le prime informazioni sul The Super Mario Galaxy Movie suggeriscono una trama ispirata ai due capitoli per Wii e Switch, con Mario impegnato in un viaggio tra pianeti e galassie per salvare la Principessa Peach. Secondo quanto riferito da Video Games Chronicle, Chris Pratt tornerà a doppiare Mario, Anya Taylor-Joy riprenderà il ruolo di Peach e Jack Black tornerà nei panni di Bowser, dopo il successo del film del 2023.

Resta invece da scoprire chi presterà la voce a Yoshi e Bowser Jr., personaggi che, sempre se confermati (stiamo comunque parlando di un leak), amplieranno il cast e introdurranno nuove dinamiche narrative.

L’aggiunta di Rosalina, già suggerita dalla presenza del suo osservatorio sulla confezione Pillsbury, potrebbe inoltre portare sullo schermo il Luma e altre creature cosmiche del franchise.

Non tutti, però, si sono mostrati entusiasti delle immagini trapelate. Alcuni fan su forum e social hanno espresso preferenza per lo stile classico dei giochi Super Mario Galaxy 1 e 2, giudicando il nuovo design più vicino all’estetica dei film di Illumination che a quella dei titoli Nintendo.

Tempistiche di uscita del film

In conclusione, secondo una recente intervista rilasciata in Giappone da Shigeru Miyamoto, la produzione del film è “quasi completa”. Il creatore di Mario avrebbe confermato che lo sviluppo procede senza intoppi e che Nintendo è intenzionata a replicare il successo del primo film, che nel 2023 superò il miliardo di dollari al botteghino.

L’uscita di The Super Mario Galaxy Movie è prevista per aprile 2026, con distribuzione internazionale curata da Universal Pictures.