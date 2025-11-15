X continua a migliorare e aggiornarsi nell’ottica di diventare l’app universale a cui Elon Musk ambisce fin dalla sua acquisizione. In questa strategia si inserisce l’introduzione di Chat, il nuovo servizio che sostituisce i classici messaggi diretti.

L’obiettivo è trasformare l’attuale funzione dei DM in un servizio di messaggistica completo e moderno, con funzioni come crittografia end-to-end, videochiamate, condivisione di file e messaggi che si autodistruggono dopo un certo tempo.

Una nuova era per la comunicazione su X

Chat rappresenta uno dei cambiamenti più profondi introdotti dalla piattaforma sotto la guida di Elon Musk in quanto adesso i messaggi privati diventano parte di un ecosistema più ampio, pensato per competere con servizi come WhatsApp, Telegram e Signal.

Tra le principali novità figurano le chiamate vocali e video, la possibilità di modificare o cancellare messaggi, l’invio di file multimediali, e strumenti per garantire maggiore riservatezza, come le notifiche di screenshot e i messaggi temporanei. È in arrivo anche una funzione per l’invio di note vocali, già in fase di sviluppo.

X aveva sperimentato una prima versione della crittografia a inizio 2025, poi sospesa per risolvere alcune criticità. Ora la protezione copre anche le chat di gruppo e i contenuti multimediali, ma non è ancora completa.

L’azienda spiega infatti che i metadati delle conversazioni, come i nomi dei partecipanti, non sono cifrati e che attualmente non esistono protezioni contro attacchi “man-in-the-middle”. In casi estremi, un insider o un intervento legale obbligato potrebbe accedere a conversazioni private senza che mittente e destinatario se ne accorgano. X assicura però che sta lavorando a strumenti di verifica dell’autenticità delle chat, per rendere il sistema più trasparente.

Come accennato, il lancio di Chat si inserisce nel piano più ampio di Musk per trasformare X in una piattaforma universale, capace di unire social network, pagamenti digitali e comunicazione privata. L’ispirazione è chiaramente WeChat, la super app cinese che integra messaggi, pagamenti ed e-commerce in un’unica interfaccia e che di fatto domina il panorama digitale in Cina.

Con questa mossa, X vuole trattenere gli utenti più a lungo all’interno della piattaforma, offrendo una comunicazione sicura e versatile senza dover passare da app esterne per comunicare in maniera privata.

Tempistiche di lancio

Il rilascio di Chat è in corso e raggiungerà gradualmente tutti gli utenti nelle prossime settimane. La versione Android è prevista a breve, insieme a ulteriori miglioramenti per sicurezza e stabilità.

L’introduzione di Chat segna un passo decisivo per X, che punta a ridefinire la propria messaggistica privata attraverso un equilibrio tra funzioni avanzate e tutela della privacy, consolidando il proprio ruolo nel panorama delle piattaforme social e di comunicazione digitale.