Apple avrebbe intensificato i preparativi per il passaggio di consegne alla guida dell’azienda, aprendo la strada alla possibile uscita di Tim Cook dal ruolo di CEO già il prossimo anno. La notizia arriva da un nuovo report del Financial Times, secondo cui il consiglio di amministrazione e i vertici esecutivi di Cupertino avrebbero “rafforzato negli ultimi mesi” la pianificazione della successione.

Apple accelera la transizione alla guida dell’azienda

Fonti vicine alla compagnia hanno spiegato che la decisione non è legata alle performance attuali di Apple, ma rientra in un piano di successione avviato da tempo. Il gruppo, infatti, si prepara a chiudere l’anno con vendite record per la linea iPhone, e non ci sarebbero segnali di tensione interna o motivi di urgenza economica.

Il Financial Times precisa tuttavia che i tempi dell’annuncio restano incerti, e che un’eventuale comunicazione ufficiale non arriverà prima del prossimo report trimestrale di fine gennaio, che coprirà il periodo cruciale delle festività natalizie.

Tra i possibili candidati alla guida di Apple, la fonte indica John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering, come il nome più probabile. Ternus è considerato una figura chiave all’interno dell’azienda, con un profilo tecnico e gestionale molto apprezzato, e ha supervisionato lo sviluppo di prodotti come iPhone, MacBook e Vision Pro.

Nonostante ciò, nessuna decisione definitiva sarebbe stata ancora presa. Secondo il report, il board sta valutando diverse ipotesi di transizione, sia interne che potenzialmente ibride, con una fase intermedia di affiancamento.

In corso altri cambiamenti ai vertici di Apple

Il possibile avvicendamento al vertice arriva in un contesto di profondo rinnovamento del management Apple. Solo poche ore prima della pubblicazione del report, Jeff Williams, ex Chief Operating Officer e figura di lungo corso in azienda, ha concluso ufficialmente il suo ultimo giorno di lavoro. Williams aveva annunciato il ritiro a luglio, passando gran parte delle sue responsabilità operative a Sabih Khan e redistribuendo altre funzioni tra i dirigenti senior, incluso proprio Ternus.

In parallelo, Luca Maestri, storico Chief Financial Officer di Apple, ha lasciato l’incarico nelle scorse settimane, cedendo la guida della divisione finanziaria a Kevan Parekh, già vicepresidente per la pianificazione finanziaria e l’analisi aziendale.

Secondo il Financial Times, Cook ha più volte accennato al desiderio di lasciare il ruolo entro la fine del decennio, pur mantenendo un profilo di continuità e supervisione. Se la transizione dovesse concretizzarsi nel 2026, segnerebbe la fine di un’epoca ventennale e l’inizio di una nuova era per Apple.

Le fonti sottolineano che, sebbene le preparazioni si siano intensificate, la tempistica resta flessibile: l’annuncio potrebbe arrivare “entro il prossimo anno” o slittare ulteriormente in base al calendario finanziario e agli obiettivi interni dell’azienda.