WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Questa volta la novità riguarda la versione beta 25.34.10.70, disponibile su TestFlight, in cui è emersa una nuova funzione in fase di sviluppo: la possibilità di visualizzare lo username associato a un numero sconosciuto durante una ricerca all’interno dell’app.

Una novità che all’apparenza è assai semplice, ma che vuole cambiare il modo in cui gli utenti identificano contatti non salvati, riducendo confusione e rischi legati a messaggi provenienti da numeri ignoti.

Come funzionerà la ricerca con username su WhatsApp

Attualmente, come saprete, quando si inserisce un numero sconosciuto nel campo di ricerca di WhatsApp, l’app mostra soltanto il numero stesso e, se permesso dalle impostazioni sulla privacy, l’immagine del profilo. Non viene invece visualizzato il nome scelto dall’utente a meno che non ci sia già stata una precedente interazione tra i due account.

Con la nuova funzione, come potete notare dalla schermata di seguito (via WABetainfo), WhatsApp introdurrà un sistema più completo: se il numero inserito è collegato a un account attivo, apparirà anche lo username dell’utente, insieme ad alcuni dettagli di base del profilo, come la foto e altre informazioni pubbliche. Alla fine tutto dipenderà comunque dalle impostazioni sulla privacy.

L’idea dietro questa aggiunta è la volontà da parte di WhatsApp di offrire maggiore chiarezza nel momento in cui si riceve un messaggio o una chiamata da un numero sconosciuto. Grazie allo username, sarà più semplice capire chi si trova dall’altra parte, anche prima di salvare il contatto in rubrica.

La gestione delle informazioni visualizzate cambierà anche in base alla direzione della ricerca. Quando si cercherà un numero di telefono, questo rimarrà visibile nella schermata delle informazioni chat per eventuali riferimenti futuri. Tuttavia, se la ricerca avverrà partendo dallo username, il numero di telefono non verrà mostrato, a tutela della privacy dell’utente.

La possibilità di visualizzare gli username durante la ricerca dei numeri sconosciuti porta diversi benefici pratici. In primo luogo, aiuta gli utenti a riconoscere più facilmente chi si nasconde dietro un numero, anche in assenza di una foto profilo o di altri indizi. Una situazione d’uso estremamente utile a ridurre i casi di confusione o potenziali truffe, negli ultimi anni sempre più imperanti su WhatsApp con numeri che si fingono familiari, datori di lavoro e molto altro.

Inoltre, la funzione velocizza le comunicazioni, permettendo di capire rapidamente se un messaggio proviene da un contatto affidabile o meno, senza dover passare da chat di prova o verifiche manuali.

Secondo quanto dichiarato da WhatsApp stessa, il sistema di username, attualmente in via di sviluppo, sarà introdotto nel corso del 2026. La prima fase interesserà le aziende, che dovranno adeguare i propri servizi ai nuovi Business-scoped ID entro giugno dello stesso anno. Solo successivamente, la funzione verrà estesa agli utenti privati, consentendo a tutti di scegliere e utilizzare un identificativo personale.

Nei prossimi mesi, WhatsApp continuerà a testare la nuova funzione in beta, migliorando l’interfaccia di ricerca e l’esperienza di scoperta dei contatti. Se tutto andrà secondo i piani, gli username diventeranno una parte fondamentale della piattaforma entro la fine del prossimo anno, prima per business e in seguito per tutti.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi; dunque, non ci resta che attendere la versione stabile.