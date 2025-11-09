Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore, come frutto di questo incessante lavoro, è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.33.10.70.

WhatsApp Beta migliora la sicurezza

Alcuni giorni fa, grazie ad una versione beta dell’app per Android, è emerso che il team di WhatsApp ha in programma di introdurre una nuova funzione per consentire agli utenti di abilitare con un solo clic tutta una serie di opzioni avanzate di privacy e protezione, progettate per salvaguardare i propri account da potenziali minacce e interazioni indesiderate.

Ebbene, grazie alla versione 25.33.10.70 beta scopriamo che la medesima funzionalità è in lavorazione anche per gli utenti iOS.

In pratica, l’idea del team di WhatsApp è quella di mettere a disposizione degli utenti una funzione che modifica diverse opzioni di privacy già esistenti, impostandole su valori predefiniti più restrittivi e funge da controllo di sicurezza completo.

Dopo aver abilitato questa nuova funzionalità di sicurezza, gli utenti potranno rafforzare la propria protezione contro potenziali minacce con un solo clic, senza la necessità di modificare manualmente le singole impostazioni.

In particolare, tra le opzioni che verranno abilitate vi sono il blocco dei contenuti multimediali e degli allegati dagli account sconosciuti, la disabilitazione delle anteprime dei link, la verifica in due passaggi per la registrazione del numero, una ridotta visualizzazione delle informazioni personali e la possibilità di essere aggiunti ai gruppi solo dai propri contatti.

Allo stato attuale non si sa quando tale nuova funzione sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.