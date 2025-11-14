Sebbene il trend del settore della telefonia sia quello di lanciare smartphone che possano essere sempre più sottili e leggeri, non è detto che sia questa la strada che porta al successo.

Anche Apple sarebbe di questo avviso, almeno ciò è quanto sostiene un leaker sul social cinese Weibo, a dire del quale il colosso di Cupertino con iPhone 18 Pro Max sarebbe pronto ad effettuare una scelta “coraggiosa”.

Una caratteristica inaspettata per iPhone 18 Pro Max

Stando a tale leaker, chi si aspetta un iPhone 18 Pro Max più sottile e leggero rimarrà deluso: il colosso di Cupertino, infatti, avrebbe deciso che il suo prossimo modello di punta potrà contare su una scocca leggermente più spessa e più pesante.

In particolare, se non vengono fornite informazioni su quanto potrebbe essere consistente l’aumento dello spessore rispetto agli 8,5 mm di iPhone 17 Pro Max (probabilmente si tratterà di una crescita minima), diverso è il discorso per quanto riguarda il peso del modello del prossimo anno, che dovrebbe superare i 240 grammi.

E così, nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, iPhone 18 Pro Max arriverebbe sul mercato con il titolo di “iPhone più pesante di sempre” (attualmente spetta ad iPhone 14 Pro Max con i suoi 240 grammi di peso), forse non proprio la caratteristica ideale per aiutare Apple in sede di promozione del telefono.

Purtroppo il leaker non fornisce dettagli sul motivo per il quale il peso del prossimo melafonino di punta potrebbe aumentare. Ciò potrebbe dipendere, ad esempio, da un pannello posteriore leggermente più spesso o da componenti interne, come un aumento fisico della capacità della batteria e siamo certi che quest’ultima ipotesi farebbe felici più utenti.