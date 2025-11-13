Qualcomm continua a espandere la propria visione oltre il mondo dei dispositivi consumer e annuncia ufficialmente la nuova serie Dragonwing IQ-X, una linea di processori industriali pensata per trasformare i PC rugged e le soluzioni edge in strumenti sempre più intelligenti, efficienti e flessibili. Si tratta, di fatto, di chip pensati espressamente per PC di livello industriale, un passo che segna l’ingresso deciso del’azienda anche nel settore dell’automazione avanzata.

Qualcomm Dragonwing IQ-X è la nuova serie di processori industriali che porta l’intelligenza edge nel cuore delle fabbriche

La nuova serie Qualcomm Dragonwing IQ-X nasce per equipaggiare PLC, controller edge, panel PC e box PC impiegati in ambienti industriali complessi, dove affidabilità e resistenza sono elementi fondamentali. Come spiegato da Nakul Duggal, Group General Manager di Qualcomm Technologies, l’obbiettivo è portare le migliori prestazioni single e multithread della CPU Qualcomm Oryon nel cuore del PC industriale, consentendo la realizzazione di fabbriche più intelligenti e di controller più rapidi e capaci.

I chip Dragonwing IQ-X integrano infatti la CPU Qualcomm Oryon, un processore su misura basato su tecnologia a 4 nanometri, con configurazioni da 8 a 12 core e prestazioni fino a 45 TOPS per l’intelligenza artificiale; il tutto è racchiuso in un package rinforzato, progettato per operare in condizioni estreme con temperature comprese tra -40 °C e 105 °C.

Uno dei punti più interessanti della nuova piattaforma riguarda l’integrazione nativa dell’NPU Qualcomm e il pieno supporto allo stack software Qualcomm AI, compatibile con framework diffusi come ONNX e PyTorch. Questo significa che anche i sistemi industriali potranno ora eseguire modelli IA direttamente in locale, abilitando casi d’uso come manutenzione predittiva, monitoraggio basato sulle condizioni e rilevamento dei difetti, attività che fino a poco tempo fa richiedevano potenza di calcolo in cloud o hardware dedicato.

Non manca poi un aspetto cruciale per il mondo enterprise: la serie IQ-X supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC, oltre a middleware e software industriali come Qt, CODESYS ed EtherCAT, garantendo così un’elevata flessibilità d’integrazione e la possibilità di sfruttare soluzioni già esistenti nel campo dell’automazione.

A conferma della strategia industriale di Qualcomm, diversi produttori di soluzioni embedded hanno già annunciato il proprio supporto alla nuova piattaforma; tra questo troviamo Advantech, congatec, NEXCOM, Portwell, SECO e Tria, che lanceranno i primi dispositivi commerciali basati su Dragonwing IQ-X nei prossimi mesi. Queste collaborazioni permetteranno di accelerare il time-to-market e offrire nuovi PC industriali più potenti, scalabili e con consumi contenuti, senza la necessità di moduli esterni per IA o multimedia.

Con Dragonwing IQ-X Qualcomm conferma la propria volontà di diventare un attore di riferimento anche nel settore industriale, portando la propria esperienza nei chip ad alte prestazioni e nell’efficienza energetica in un ambito dove la stabilità è tutto. L’obbiettivo è quello di abilitare un nuovo livello di intelligenza edge, che consenta alle aziende di ottimizzare i processi, ridurre i costi di manutenzione e prepararsi a un futuro in cui automazione e IA saranno sempre più integrate nelle operazioni quotidiane.

