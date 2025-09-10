Il settore automobilistico sta attraversando una trasformazione profonda, sospinta dall’evoluzione dei veicoli software-defined e dalle nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale generativa; in questo scenario Qualcomm Technologies e Google Cloud hanno annunciato un ampliamento della loro storica collaborazione, con l’obbiettivo di portare esperienze di IA agentica multimodale direttamente all’interno dei veicoli, trasformando il rapporto tra guidatore, passeggeri e automobile.

Gemini di Google incontra Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm

Il cuore di questa nuova alleanza è rappresentato dall’integrazione tra l’Automotive AI Agent di Google Cloud, alimentato dai modelli Gemini, e la suite Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm; due mondi complementari, da una parte la potenza del cloud e dei modelli multimodali di Google, dall’altra la capacità di elaborazione locale garantita dai chip Snapdragon, essenziale per risposte immediate e affidabili anche in assenza di connessione stabile.

Questa combinazione consente alle case automobilistiche di creare agenti IA ibridi edge-to-cloud, capaci di evolversi nel tempo e di offrire funzioni non più limitate ai semplici comandi vocali, ma estese a interazioni conversazionali, personalizzate e multimodali; in altre parole, l’auto potrà diventare un vero e proprio assistente intelligente capace di comprendere contesto, intenti e preferenze del conducente.

Secondo quanto dichiarato dalle due aziende, l’integrazione tra Automotive AI Agent e Snapdragon Digital Chassis non porterà benefici soltanto agli utenti finali, ma anche alle stesse case automobilistiche; queste potranno ridurre sensibilmente i tempi di sviluppo dei sistemi, grazie a un’architettura di riferimento ottimizzata e a funzionalità predefinite per scenari chiave come navigazione conversazionale, intrattenimento multimediale e controlli avanzati del veicolo.

Allo stesso tempo, i produttori avranno la possibilità di creare esperienze brandizzate e interattive, sfruttando non solo Gemini ma anche altri modelli IA, orchestrati in modo flessibile tra elaborazione locale e cloud. Un approccio che garantisce aggiornamenti continui e una progressiva evoluzione delle funzionalità, senza dover attendere il ciclo di vita classico di un veicolo.

Google e Qualcomm non sono certo nuove a partnership nel mondo automotive, la loro collaborazione risale al 2016, quando Snapdragon ha alimentato le prime esperienze Android integrate nei sistemi di bordo; da allora la sinergia si è rafforzata, includendo soluzioni basate sull’IA, sistemi di navigazione con comandi vocali e aggiornamenti OTA di Android Automotive.

Quello che cambia oggi è la prospettiva, con l’intelligenza artificiale agentica e multimodale le due aziende intendono ridefinire radicalmente il concetto di esperienza in auto, andando oltre l’infotainment per trasformare il veicolo in un ecosistema connesso, intelligente e capace di adattarsi continuamente alle esigenze degli utenti.

Come hanno sottolineato i dirigenti di Google Cloud e Qualcomm, l’intelligenza artificiale è destinata a diventare la leva principale per differenziare i marchi automobilistici, creando auto sempre più intuitive, personalizzate e utili; difficile dire oggi quali saranno i tempi e le modalità di diffusione di queste soluzioni sui modelli di serie, ma è evidente che le auto del futuro non saranno solo connesse, ma dotate di veri e propri agenti digitali in grado di assistere i conducenti in ogni fase del loro percorso.