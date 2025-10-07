In occasione dell’evento From Blink to Think, Arduino ha annunciato di aver stipulato un accordo per entrare a far parte della famiglia Qualcomm. Per il team originario di Ivrea si tratta di un passo fondamentale nel proprio percorso di crescita, che ora potrà accelerare grazie a risorse e know-how importanti messi a disposizione dal colosso statunitense.
Dall’altro lato, per Qualcomm si tratta di una mossa strategica che segue le recenti integrazioni di Edge Impulse e Foundries.io, rafforzando l’impegno dell’azienda verso l’obiettivo di fornire una piattaforma edge full-stack che comprenda, hardware, software e servizi cloud. Oltre all’acquisizione (ancora soggetta ad approvazione normativa), sul palco dell’evento sono stati annunciati la nuova scheda di sviluppo Arduino UNO Q e l’ambiente di sviluppo integrato Arduino App Lab. Scopriamo tutti i dettagli.
Indice:
Arduino entra nella famiglia Qualcomm
Come anticipato in apertura, Arduino entra a far parte della famiglia Qualcomm e la notizia arriva in occasione dell’evento From Blink to Think, anticipata da due comunicati stampa diffusi sia da Arduino che da Qualcomm.
Sebbene i due comunicati lascino intendere che “la conclusione di questa transazione è soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione e alle altre consuete condizioni di chiusura“, importanti dirigenti delle due realtà hanno così commentato la vicenda.
“Unire le forze con Qualcomm Technologies ci consente di potenziare ulteriormente il nostro impegno verso l’accessibilità e l’innovazione. Il lancio di UNO Q è solo l’inizio: siamo entusiasti di offrire alla nostra comunità globale strumenti potenti che rendono lo sviluppo dell’intelligenza artificiale intuitivo, scalabile e aperto a tutti”.
“La nostra passione per la semplicità, la convenienza e la comunità ha dato vita a un movimento che ha cambiato la tecnologia. Unendoci a Qualcomm Technologies, offriremo strumenti di intelligenza artificiale all’avanguardia alla nostra comunità, rimanendo fedeli a ciò che è sempre stato più importante per noi“.
“Con le acquisizioni di Foundries.io, Edge Impulse e ora Arduino, stiamo accelerando la nostra visione di democratizzare l’accesso ai nostri prodotti di intelligenza artificiale e informatica all’avanguardia per la comunità di sviluppatori globale. Arduino ha creato una vivace comunità globale di sviluppatori e creatori. Combinando la loro filosofia open source con il portfolio di prodotti e tecnologie all’avanguardia di Qualcomm Technologies, stiamo aiutando milioni di sviluppatori a creare soluzioni intelligenti in modo più rapido ed efficiente, aprendo un percorso verso la commercializzazione globale sfruttando la portata del nostro ecosistema”.
Ufficiale il primo frutto della collaborazione: arriva Arduino UNO Q
A vent’anni dal lancio della prima scheda UNO, il team di Arduino ha presentato la nuova scheda di sviluppo UNO Q, la prima con design “dual brain” composto da:
- Un microprocessore compatibile con Linux Debian, alimentato dal processore Qualcomm Dragonwing QRB2210, con accelerazione grafica e supporto all’IA, CPU quad-core e supporto per fotocamera, audio e display.
- Il microcontrollore “real-time” STM32U585, utile per rendere il controllo più preciso e offrire una buona reattività.
Questi due “cervelli”, uniti ad altre specifiche avanzate che puntano a offrire maggiori funzionalità senza aggiungere livelli di complessità, rendono UNO Q uno strumento accessibile, versatile e pronto per l’apprendimento e l’innovazione.
Arriva Arduino App Lab
Oltre alla nuova scheda, è stato presentato anche Arduino App Lab, il nuovo ambiente di sviluppo integrato che punta a unificare il percorso tra sistemi operativi “real-time”, Linux, Python e intelligenza artificiale.
Gli utenti avranno così a disposizione un ambiente di sviluppo più snello, rapido e semplice a interfaccia unificata, con tutti gli strumenti più comuni e i vari “brick” pronti all’uso. Inoltre, grazie all’integrazione della piattaforma Edge Impulse, gli utenti potranno creare e perfezionare modelli IA sfruttando dati presi dal mondo reale (per identificare oggetti, rilevare anomalie, riconoscere suoni e molto altro). L’ambiente di sviluppo può essere scaricato dal sito ufficiale.
Specifiche tecniche
Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche di Arduino UNO Q.
- Microprocessore Qualcomm Dragonwing QRB2210
- CPU quad-core @ 2,0 GHz
- GPU Adreno
- Doppio ISP
- Microcontrollore real-time e low-power STM32U585
- RAM: 2 o 4 GB (LPDDR4)
- Spazio di archiviazione: 16 o 32 GB (eMMC, integrata)
- Connettività: Wi-Fi 5 (dual-band), Bluetooth 5.1, USB-C (con Power Delivery e uscita video), connettore Qwiic
- Collegamento periferiche: alta velocità (per visione, audio e display) o classiche (per gli Shield)
- LED: matrice 8×13
- Ambiente di sviluppo: Arduino App Lab
Disponibilità e prezzi
La scheda di sviluppo Arduino UNO Q viene proposta in due differenti configurazioni di memoria, anche se per il momento può essere pre-ordinata solo la versione “base”. Ecco i prezzi:
- Configurazione 2+16 GB – pre-ordini dal 7 ottobre – disponibilità dal 25 ottobre – proposta al prezzo di 39 euro (+IVA)
- Configurazione 4+32 GB – pre-ordini da novembre – disponibilità entro fine anno – proposta al prezzo di 53 euro (+IVA).
