Il momento giusto per rivoluzionare il salotto con una nuova TV è arrivato: Il modello Philips Ambilight 65PUS8510, un imponente QLED 4K da 65 pollici, è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon, raggiungendo il suo prezzo minimo storico. Si tratta di un’opportunità eccezionale per portare a casa una tecnologia visiva immersiva a una frazione del suo costo originale. Il crollo di prezzo rispetto al listino di €999 e al precedente prezzo di €699 rende questa promozione una delle più interessanti del momento per chi cerca un televisore di grandi dimensioni e alta qualità senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che rendono questo Smart TV un vero affare.

Smart TV Philips Ambilight da 65″: non solo un QLED, ma un’esperienza visiva

Il punto di forza che distingue immediatamente questo modello è la tecnologia Ambilight su tre lati. Questo sistema proietta i colori dello schermo sulle pareti circostanti in tempo reale, creando un’aura luminosa che estende l’immagine oltre i confini fisici del display. Il risultato è un’esperienza di visione incredibilmente coinvolgente, che riduce l’affaticamento degli occhi e aumenta la percezione del contrasto. Il pannello è un QLED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), capace di offrire colori vividi, neri profondi e una luminosità eccellente.

Il cuore del sistema è il processore Pixel Precise Ultra HD, che ottimizza la nitidezza, il colore e il movimento di qualsiasi contenuto, garantendo immagini fluide e dettagliate. Sul fronte audio, il supporto a Dolby Atmos crea un suono tridimensionale e avvolgente, gestito da due altoparlanti full-range da 10W ciascuno per una potenza totale di 20W. Funzioni come Vocal Boost e Bass Enhancement migliorano ulteriormente la resa sonora. Il sistema operativo è Titan OS, una piattaforma Smart TV agile che offre accesso alle principali app di streaming e funziona perfettamente con gli assistenti vocali Alexa e Google Voice Assistant, permettendo un controllo completo tramite comandi vocali e una facile integrazione nell’ecosistema smart home.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende il Philips Ambilight 65PUS8510 estremamente competitivo. Il prezzo di listino ufficiale del televisore è di €999,00, ma grazie a questa offerta a tempo limitata su Amazon, il prezzo scende a soli €569,99. Si tratta di un calo significativo anche rispetto al prezzo precedente registrato sulla piattaforma, che era di €699,90.

Il risparmio è notevole: ben €429 in meno rispetto al prezzo di listino, con uno sconto effettivo di circa il 43%. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, ma è consigliabile agire in fretta, poiché promozioni di questa portata su prodotti così richiesti tendono a esaurire rapidamente le scorte disponibili. La vendita è gestita direttamente da Amazon, garantendo così tutte le tutele in termini di spedizione, assistenza clienti e garanzia. Non sono richiesti coupon o codici sconto aggiuntivi; il prezzo visibile sulla pagina del prodotto è quello finale.

