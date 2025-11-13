ASUS Republic of Gamers (ROG) amplia la propria linea di case di fascia alta con il nuovo ROG Strix Helios II, uno chassis mid-tower progettato per offrire un equilibrio tra estetica, funzionalità e prestazioni. Il successore del celebre Helios eredita la filosofia ROG puntando su un design aggressivo ma raffinato, aggiungendo soluzioni moderne per il cable management, ottimizzazioni per l’airflow e un’ampia compatibilità con componenti di fascia alta.

Pensato per i gamer e gli appassionati di PC building, Helios II si distingue per materiali premium, numerose funzionalità tool-less e supporto per sistemi di raffreddamento avanzati, capace praticamente di soddisfare le configurazioni hardware più ambiziose.

Il tutto viene racchiuso in una struttura solida e curata nei dettagli, disponibile in colorazione nera o bianca, con pannelli in vetro temperato e inserti in alluminio spazzolato. Vista la fascia di destinazione, il prezzo ovviamente non è alla portata di tutti, cerchiamo di capire cosa offre e quanto chiede ASUS per quello che ora è uno dei suoi migliori case PC.

ASUS ROG Strix Helios II: design e funzionalità di alto livello

Il ROG Strix Helios II si presenta con un’estetica distintiva e un frontale in alluminio a griglia diamantata, una soluzione che a noi piace in quanto combina eleganza e funzionalità. Il design a lamelle non solo valorizza l’aspetto del case, ma contribuisce a migliorare il flusso d’aria interno grazie al filtro 3D integrato che riduce la rumorosità. Il logo ROG in rilievo e i pannelli laterali in vetro temperato completano un look da primo della classe, ideale gli appassionati e più in generale per chi vuole “mostrare” la propria build RGB.

Passando invece all’interno, ASUS ha puntato sulla massima versatilità per l’assemblaggio; il layout è ampio e ben organizzato, con numerose soluzioni per la gestione dei cavi e per l’installazione dei componenti. A bordo sono previste quattro ventole da 140 x 28 mm preinstallate (tre frontali e una posteriore), realizzate e ottimizzate per offrire un flusso d’aria elevato mantenendo bassi livelli di rumorosità.

Il case ASUS supporta configurazioni a doppio radiatore da 360 mm sia sul frontale che nella parte superiore, permettendo di configurare sistemi di raffreddamento a liquido custom o AIO di fascia alta. Tutte queste caratteristiche rendono l’Helios II adatto anche per build estreme basate su componenti come la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 o il recentissimo dissipatore a liquido ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB.

Sul piano della compatibilità, Helios II può ospitare schede video fino a 450 mm e schede madri fino al formato E-ATX, inclusi ovviamente i modelli di casa ROG come la Crosshair X870E Extreme. Rimanendo in tema supporto hardware, l’utente può installare le GPU sia in orizzontale che in verticale grazie al supporto PCI-E tool-less brevettato da ROG; questo approccio “senza utensili” lo ritroviamo anche sulla staffa rimovibile dell’alimentatore e sul sistema di sgancio rapido dei pannelli laterali, tutte opzioni che permettono un accesso semplice e immediato alla componentistica.

Il cable management è un altro punto di forza del ROG Strix Helios II, un elemento che come sappiamo concorre a ottenere una build pulita, ordinata e facilmente gestibile; l’azienda in questo caso prevede dei vani da 33 mm per il passaggio dei cavi, mentre il controller in dotazione consente di gestire fino a sei ventole PWM e sei dispositivi ARGB, centralizzando l’illuminazione e la ventilazione senza dover ricorrere a software o controller aggiuntivi.

Anche il pannello I/O frontale risulta particolarmente curato e completo, offrendo in ordine: quattro porte USB 3.0 Type-A, due

porte USB 20 Gbps Type-C con Power Delivery da 60 W (abbastanza raro), jack audio combinato per cuffie e microfono e pulsanti dedicati per accensione, reset e controllo LED.

Ultimo, non per importanza, ASUS ha mantenuto sul nuovo modello uno degli elementi più iconici della linea, ovvero le cinghie superiori in tessuto intrecciato ROG, ora con una struttura a doppia X che ne migliora la resistenza e la presa. Queste maniglie rendono lo spostamento del case molto più agevole, un dettaglio di non poco conto per chi partecipa a fiere, eventi gaming, LAN party o semplicemente ama riorganizzare la propria postazione.

Quanto costa il case ASUS ROG Strix Helios II

Il ROG Strix Helios II si posiziona come detto nella fascia alta del mercato mid-tower, caratteristica che emerge anche dal prezzo di listino fissato da ASUS a 405,90 euro. Il case ASUS, destinato quindi a un’utenza enthusiast, è disponibile direttamente sullo shop ufficiale ASUS Italia e presso i partner e maggiori rivenditori di settore.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix Helios II