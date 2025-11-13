ASUS Republic of Gamers (ROG) amplia la propria linea di case di fascia alta con il nuovo ROG Strix Helios II, uno chassis mid-tower progettato per offrire un equilibrio tra estetica, funzionalità e prestazioni. Il successore del celebre Helios eredita la filosofia ROG puntando su un design aggressivo ma raffinato, aggiungendo soluzioni moderne per il cable management, ottimizzazioni per l’airflow e un’ampia compatibilità con componenti di fascia alta.

Pensato per i gamer e gli appassionati di PC building, Helios II si distingue per materiali premium, numerose funzionalità tool-less e supporto per sistemi di raffreddamento avanzati, capace praticamente di soddisfare le configurazioni hardware più ambiziose.

Il tutto viene racchiuso in una struttura solida e curata nei dettagli, disponibile in colorazione nera o bianca, con pannelli in vetro temperato e inserti in alluminio spazzolato. Vista la fascia di destinazione, il prezzo ovviamente non è alla portata di tutti, cerchiamo di capire cosa offre e quanto chiede ASUS per quello che ora è uno dei suoi migliori case PC.

Offerta
ASUS ROG Strix Helios II è il nuovo mid-tower premium pensato per i gamer più esigenti 1

Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)

879€ invece di 1249€
-30%
Amazon 🛒

ASUS ROG Strix Helios II: design e funzionalità di alto livello

ASUS ROG Strix Helios II 3

Il ROG Strix Helios II si presenta con un’estetica distintiva e un frontale in alluminio a griglia diamantata, una soluzione che a noi piace in quanto combina eleganza e funzionalità. Il design a lamelle non solo valorizza l’aspetto del case, ma contribuisce a migliorare il flusso d’aria interno grazie al filtro 3D integrato che riduce la rumorosità. Il logo ROG in rilievo e i pannelli laterali in vetro temperato completano un look da primo della classe, ideale gli appassionati e più in generale per chi vuole “mostrare” la propria build RGB.

Passando invece all’interno, ASUS ha puntato sulla massima versatilità per l’assemblaggio; il layout è ampio e ben organizzato, con numerose soluzioni per la gestione dei cavi e per l’installazione dei componenti. A bordo sono previste quattro ventole da 140 x 28 mm preinstallate (tre frontali e una posteriore), realizzate e ottimizzate per offrire un flusso d’aria elevato mantenendo bassi livelli di rumorosità.

Il case ASUS supporta configurazioni a doppio radiatore da 360 mm sia sul frontale che nella parte superiore, permettendo di configurare sistemi di raffreddamento a liquido custom o AIO di fascia alta. Tutte queste caratteristiche rendono l’Helios II adatto anche per build estreme basate su componenti come la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 o il recentissimo dissipatore a liquido ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB.

ASUS ROG Strix Helios II 5

Sul piano della compatibilità, Helios II può ospitare schede video fino a 450 mm e schede madri fino al formato E-ATX, inclusi ovviamente i modelli di casa ROG come la Crosshair X870E Extreme. Rimanendo in tema supporto hardware, l’utente può installare le GPU sia in orizzontale che in verticale grazie al supporto PCI-E tool-less brevettato da ROG; questo approccio “senza utensili” lo ritroviamo anche sulla staffa rimovibile dell’alimentatore e sul sistema di sgancio rapido dei pannelli laterali, tutte opzioni che permettono un accesso semplice e immediato alla componentistica.

Il cable management è un altro punto di forza del ROG Strix Helios II, un elemento che come sappiamo concorre a ottenere una build pulita, ordinata e facilmente gestibile; l’azienda in questo caso prevede dei vani da 33 mm per il passaggio dei cavi, mentre il controller in dotazione consente di gestire fino a sei ventole PWM e sei dispositivi ARGB, centralizzando l’illuminazione e la ventilazione senza dover ricorrere a software o controller aggiuntivi.

Anche il pannello I/O frontale risulta particolarmente curato e completo, offrendo in ordine: quattro porte USB 3.0 Type-A, due
porte USB 20 Gbps Type-C con Power Delivery da 60 W (abbastanza raro), jack audio combinato per cuffie e microfono e pulsanti dedicati per accensione, reset e controllo LED.

ASUS ROG Strix Helios II 4

Ultimo, non per importanza, ASUS ha mantenuto sul nuovo modello uno degli elementi più iconici della linea, ovvero le cinghie superiori in tessuto intrecciato ROG, ora con una struttura a doppia X che ne migliora la resistenza e la presa. Queste maniglie rendono lo spostamento del case molto più agevole, un dettaglio di non poco conto per chi partecipa a fiere, eventi gaming, LAN party o semplicemente ama riorganizzare la propria postazione.

Quanto costa il case ASUS ROG Strix Helios II

ASUS ROG Strix Helios II 2

Il ROG Strix Helios II si posiziona come detto nella fascia alta del mercato mid-tower, caratteristica che emerge anche dal prezzo di listino fissato da ASUS a 405,90 euro. Il case ASUS, destinato quindi a un’utenza enthusiast, è disponibile direttamente sullo shop ufficiale ASUS Italia e presso i partner e maggiori rivenditori di settore.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix Helios II

  • Formato: Mid-tower
  • Materiali: Alluminio, acciaio, vetro temperato
  • Colori disponibili: Nero / Bianco
  • Ventole incluse: 4 × 140 mm (3 frontali, 1 posteriore)
  • Supporto radiatori: fino a 360 mm (frontale e superiore)
  • Supporto schede madri: ATX, EATX, microATX, mini-ITX
  • Supporto GPU: Fino a 450 mm (montaggio orizzontale o verticale)
  • Supporto PSU: ATX (con staffa rimovibile)
  • Gestione cavi: 33 mm di spazio, coperture e clip integrate
  • Controller integrato: 6 ventole PWM + 6 ARGB
  • Porte I/O frontali:
    • 4× USB 3.0 Type-A
    • 2× USB 20 Gbps Type-C (PD 60W)
    • 1× Jack audio combo
    • Pulsanti LED, Power e Reset
  • Altre caratteristiche:
    • Cinghie in tessuto ROG rinforzate
    • Pannelli laterali con sgancio rapido
    • Supporto PCI-E brevettato tool-less
Se sei appassionato di PC building potrebbero interessarti anche questi articoli: