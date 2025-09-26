Sharkoon ha presentato AK7 ARGB, un nuovo case ATX che mira ad accaparrarsi i favori dei gamer (e non solo) che vogliono mettere in piedi una build moderna, bella da vedere e soprattutto con supporto per gli standard di ultima generazione.

Per chi l’avesse sentita nominare poco in Italia, vogliamo evidenziare che l’azienda è attiva nel settore consumer da ormai da tempo, riuscendo a ritagliarsi un posto in quella fascia di utenza che cerca qualità e cura dei prodotti a un prezzo comunque non esagerato

Molto attiva nel segmento dei componenti, periferiche e accessori per il PC gaming, Sharkoon infatti opera sul mercato da oltre un ventennio (inizio anni 2000), proponendo agli utenti delle soluzioni “disegnate e sviluppate” in Germania, sostanzialmente un ulteriore “invito” verso l’utenza nel valutare l’ampio listino disponibile.

Introdotto il brand, vediamo invece cosa offre questo nuovo case, un ATX che si fa notare in particolare per l’utilizzo di tessuto sulla parte inferiore del telaio, cercando di uscire dai classici schemi che contraddistinguono i case realizzati solo in metallo.

Sharkoon AK7 ARGB: case ATX curato e completo

Sharkoon AK7 ARGB è un case ATX, un mid-tower di medie dimensioni che però cerca di ottimizzare al meglio lo spazio interno, puntando anche a supportare l’hardware più recente e in particolare quello di fascia alta (vedi schede video). Prima di questo però un cenno al design e all’estetica, sempre soggettivi ma in questo caso possiamo dire molto bilanciati e senza quelle particolari esagerazione che si vedono su molti case pensati per i PC da gaming.

La proposta di Sharkoon si fa notare per il doppio vetro temperato sul frontale e sul laterale, una scelta che (come altri modelli concorrenti) va a condizionare leggermente l’airflow visto che non si possono installare ventole sulla parte anteriore. L’airflow e le conseguenti temperature operative però non dovrebbero essere penalizzate visto che il produttore integra di fabbrica ben quattro ventole ARGB, tre sul laterale e una sul retro (quindi in espulsione).

Sharkoon non ci fornisce dati precisi sulle ventole in questione, ma possiamo dirvi che sono abbinate a un controller PWM che permette di gestire i led ARGB, con personalizzazione sia manuale che sincronizzata con la scheda madre; rimanendo nel contesto, Sharkoon ci dice che il suo case supporta MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync.

I due vetri temperati e le ventole fanno già un buon lavoro, ma non contenta, Sharkoon ha voluto arricchire (o diversificare) questo case con un rivestimento in tessuto nella parte inferiore; a noi sinceramente non dispiace, così come apprezziamo il pannello I/O sul laterale che, oltre a USB standard (Type A) e jack audio, non si fa mancare una porta USB-C 3.2 Gen 2.

Andando avanti, nonostante le dimensioni non siano particolarmente importanti (43,5 x 22,5 x 48,5 cm), Sharkoon AK7 ARGB offre 7 slot PCI, 4 vani per SSD 2,5″ e due per HDD 3,5″, risultando inoltre predisposto per schede madri Mini-ITX, Micro-ATX e ATX con la possibilità di montare schede con connettori inversi o nascosti.

Anche per alimentatore, dissipatore e GPU possiamo stare tranquilli, infatti si possono installare schede video fino a 41 cm, alimentatori da 23,5 cm e dissipatori ad aria da 17 cm; rimanendo nel contesto dissipazione infine, ovviamente è previsto il supporto per sistemi a liquido AiO fino a 360mm sia sul laterale che sul top.

Disponibilità e prezzo del case Sharkoon AK7 ARGB

Sharkoon AK7 ARGB è un case presentato solo da qualche giorno, motivo che giustifica la scarsa disponibilità sul mercato globale, incluso quello europeo. Riguardo il prezzo, questo non si discosterà dal modello precedente AK6, collocandosi intorno a quota 85-90 euro; dovremmo vederlo a breve nei negozi specializzati e rivenditori come Amazon Italia (potete monitorare la situazione tramite questo link).