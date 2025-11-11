Trovare un robot aspirapolvere e lavapavimenti che non si limiti a “trascinare un panno umido”, ma che lavi attivamente e si gestisca in autonomia, richiede solitamente un budget di almeno 400-500€. JONR P20 Pro stravolge completamente queste regole, presentandosi su AliExpress con un’offerta che lo porta a un prezzo imbattibile. Stiamo parlando di un dispositivo con una potenza di aspirazione di 8000 Pa, doppi mop rotanti con braccio estensibile e una stazione di ricarica e pulizia completissima. Un pacchetto di funzionalità da top di gamma proposto a una frazione del costo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa promozione una delle più interessanti del momento.

Acquista JONR P20 Pro su AliExpress a 185,76€ invece di 499,00€ Utilizzare il codice coupon SDTUTTOA20 al momento del checkout.

al momento del checkout. Selezionare PayPal come metodo di pagamento per ottenere un ulteriore ribasso automatico.

💰Ottieni un cashback del 5% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

JONR P20 Pro: automazione completa a un prezzo accessibile

Il punto di forza del JONR P20 Pro è senza dubbio la sua stazione base all-in-one, un centro di comando che minimizza l’intervento umano. Questa stazione non si limita a ricaricare il robot, ma si occupa attivamente della sua manutenzione: svuota automaticamente la polvere raccolta in un capiente sacchetto da 3 litri (garantendo fino a 60 giorni di autonomia), lava i mop rotanti con acqua pulita e, soprattutto, li asciuga con un getto d’aria calda per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. I due serbatoi separati da 4 litri, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca, assicurano cicli di pulizia prolungati.

Passando al robot, la potenza di aspirazione raggiunge un picco di 8000 Pa, valore che lo pone ai vertici della categoria, efficace su polvere fine, briciole e peli di animali. Il sistema di lavaggio si affida a due mop rotanti che girano a 180 giri al minuto, esercitando una pressione costante sul pavimento per una pulizia meccanica efficace. Una delle caratteristiche più innovative è il braccio estensibile di uno dei mop, che permette di raggiungere e pulire i bordi e gli angoli fino al 99% della superficie, un’area spesso trascurata da altri modelli.

La navigazione è affidata a un preciso sistema LiDAR a 360° che mappa l’ambiente con accuratezza, supporta la gestione di più piani e permette di creare zone di esclusione tramite l’app Mi Home. Quando rileva un tappeto, il JONR P20 Pro solleva automaticamente i mop di 8 mm per evitare di bagnarli, concentrandosi solo sull’aspirazione. La spazzola principale è progettata con un design anti-groviglio, un dettaglio fondamentale per chi possiede animali domestici. L’autonomia arriva fino a 228 minuti, sufficiente per coprire anche abitazioni di grandi dimensioni.

Per ulteriori dettagli: Recensione JONR P20 Pro

Un’offerta che riscrive le regole

L’opportunità di acquisto per JONR P20 Pro è attualmente disponibile su AliExpress e si presenta come un’offerta a tempo limitato estremamente aggressiva. Il prezzo di listino di questo modello si attesta intorno ai 499,00€, una cifra giustificata dalla completezza delle sue funzioni. Grazie alla promozione in corso, il prezzo scende drasticamente, rendendolo un vero e proprio best buy.

Per ottenere il prezzo finale di 185,76€, è necessario cumulare due sconti:

Utilizzare il codice coupon SDTUTTOA20 al momento del checkout.

al momento del checkout. Selezionare PayPal come metodo di pagamento per ottenere un ulteriore ribasso automatico.

Questo sconto combinato porta il risparmio complessivo a oltre il 60% sul prezzo originale, una percentuale raramente vista su prodotti di questa caratura tecnica. Un vantaggio non trascurabile è la spedizione da magazzini europei, che garantisce tempi di consegna rapidi e l’assenza totale di oneri doganali. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata sia per le scorte di prodotto che per la validità dei codici sconto.

💰Ottieni un cashback del 5% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech. Per errori di prezzo e sconti imperdibili su ogni categoria, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba.