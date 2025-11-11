Il colosso dell’e-commerce AliExpress punta a fare la voce grossa nella prima ricorrenza del mese di novembre, quella che funge come “riscaldamento” in vista del Black Friday di fine mese, ovvero il Single’s Day, sempre più appuntamento fisso con le offerte anche dalle nostre parti.

Per l’occasione, il colosso dell’e-commerce ha lanciato offerte uniche con la Promozione dell’11.11, attiva dalla mezzanotte di martedì 11 novembre 2025 fino alle 23:59 di mercoledì 19 novembre 2025, che prevede sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come risparmiare ulteriormente sfruttando la promo Team Up & Cashback già attiva sul portale e un’altra iniziativa.

AliExpress “Promozione dell’11.11”: tutti i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di martedì 11 novembre 2025 e fino alle 23:59 di mercoledì 19 novembre 2025, sul portale di AliExpress è attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per celebrare la Festa dei Single, nota anche da queste parti come Single’s Day, che ricorre proprio l’11 novembre.

Questa campagna promozionale, chiamata Promozione dell’11.11, prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 120 euro sul totale dell’ordine e un’altra iniziativa limitata a due date specifiche.

I coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon SDTUTTOA3 | D11IT03 | IT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon SDTUTTOA5 | D11IT05 | IT05 – per ottenere 5 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

| | – per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon SDTUTTOA12 | D11IT12 | IT12 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

| | – per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon SDTUTTOA20 | D11IT20 | IT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 129 euro

| | – per ottenere su un ordine minimo di 129 euro Coupon SDTUTTOA40 | D11IT40 | IT40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro

| | – per ottenere su un ordine minimo di 249 euro Coupon SDTUTTOA60 | D11IT60 | IT60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

| | – per ottenere su un ordine minimo di 369 euro Coupon SDTUTTOA75 | D11IT75 | IT75 – per ottenere 75 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro

| | – per ottenere su un ordine minimo di 469 euro Coupon SDTUTTOA85 | D11IT85 | IT85 – per ottenere 85 euro di sconto su un ordine minimo di 549 euro

| | – per ottenere su un ordine minimo di 549 euro Coupon SBM110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 799 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 799 euro Coupon IT120 – per ottenere 120 euro di sconto su un ordine minimo di 659 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 659 euro Coupon SBM120 – per ottenere 120 euro di sconto su un ordine minimo di 899 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, pagando con PayPal l’11 e il 17 novembre, è possibile usufruire di altri due sconti cumulabili col resto delle offerte: 9 euro di sconto su un acquisto minimo di 80 euro; 18 euro sconto su un acquisto minimo di 150 euro.

Tutte le offerte della Promozione dell’11.11 di AliExpress

Termini e condizioni della “Promozione dell’11.11”

AliExpress informa che la Promozione dell’11.11 – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di sabato 1 novembre 2025 fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

I vantaggi su AliExpress non finiscono qua

Come anticipato, la promo Promozione dell’11.11 – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili, smartphone, console, action cam e tanto altro.

I vantaggi però non finiscono qua: sul portale di AliExpress è possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, attualmente nella prima fase, chiamata Team Up & Cashback di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato: in soldoni, questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 12%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra. Abbiamo da poco raggiunto il secondo livello (5% di cashback) e possiamo ancora crescere per risparmiare tutti insieme.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.