JONR è un marchio fondato a Suzhou nel 2021, che si è rapidamente affermato nel settore delle soluzioni di pulizia smart. Con il modello P20 Pro, l’azienda si propone di offrire un robot aspirapolvere e lavapavimenti “all-in-one” che punta ad automatizzare le pulizie domestiche, posizionandosi come un’alternativa accessibile rispetto ai modelli di fascia alta. In questa recensione, analizzeremo in dettaglio le sue caratteristiche, le prestazioni sul campo e il pubblico a cui si rivolge.

Caratteristiche tecniche JONR P20 Pro

Il JONR P20 Pro è un modello che integra diverse funzioni avanzate con l’obiettivo di ridurre l’intervento umano nelle pulizie quotidiane, senza però raggiungere l’automazione totale. Il suo elemento centrale è la stazione base all-in-one, un sistema intelligente che si occupa dello svuotamento automatico della polvere in un sacchetto da 3 litri (per un’autonomia fino a 60 giorni), del lavaggio e dell’asciugatura ad aria calda dei mop, e del rifornimento dell’acqua necessaria al lavaggio dei pavimenti. I due serbatoi da 4 litri per acqua pulita e sporca garantiscono cicli di pulizia completi senza interventi frequenti.

Dal punto di vista della potenza, il robot ha una potenza di aspirazione di 8000Pa. Il consumo è di 50W durante il funzionamento, mentre la stazione base ne richiede 600W. La funzione di lavaggio utilizza doppi mop rotanti ad alta velocità (180 giri/min), dotati di un braccio estensibile per aumentare la copertura dei bordi fino al 99%. Quando rileva un tappeto, il P20 Pro solleva automaticamente i mop di 8 mm per evitare di inumidire le superfici morbide, continuando l’aspirazione.

La spazzola principale ha un design anti-groviglio, utile per chi ha animali domestici. Le dimensioni del robot sono 326 × 326 × 103 mm, con un peso di circa 11,1 kg (14,5 kg lordi). La batteria offre fino a 228 minuti di autonomia, sufficiente per pulire superfici di grandi dimensioni.

Sul fronte della navigazione, il P20 Pro utilizza un sistema LiDAR a 360° che permette una mappatura precisa degli ambienti, supporta la mappatura multi-piano e consente di impostare zone di esclusione tramite app. L’evitamento ostacoli, sebbene presente, può risultare meno accurato rispetto a modelli premium. Il controllo avviene tramite l’app Mi Home (compatibile con iOS e Android), che consente di personalizzare cicli di pulizia, regolare la potenza di aspirazione e l’umidità dei mop, programmare orari e gestire mappe 3D della casa. Il robot è compatibile con Alexa e Google Assistant, ma supporta solo reti Wi-Fi a 2.4GHz.

Recensione JONR P20 Pro

L’esperienza d’uso con il JONR P20 Pro è orientata alla comodità e al rapporto qualità prezzo. Il robot infatti lo si può acquistare su AliExpress intorno ai 200 euro (grazie al codice sconto TTANDROID35 in occasione della promo Back To School), il che lo posiziona come il robot dal rapporto caratteristiche tecniche / prezzo più elevato al mondo.

Innanzitutto ha una stazione di base completa, difficile da trovare su robot intorno ai 200 euro. Permette di lasciare che il robot lavori per diversi giorni senza la necessità di svuotare il serbatoio o lavare i mop. Tuttavia, è consigliabile svuotare regolarmente il serbatoio dell’acqua sporca per prevenire la formazione di odori sgradevoli e mantenere il sistema igienico.

Sul fronte dell’aspirazione, il P20 Pro offre buoni risultati su pavimenti duri, parquet e piastrelle, rimuovendo polvere fine, briciole e peli di animali. Sui tappeti a pelo corto il comportamento è sufficiente: il sollevamento dei mop funziona e l’aspirazione viene mantenuta (e se necessario aumentata). Il robot esegue la pulizia a un ritmo più lento rispetto ad altri modelli provati, come dimostrato nel nostro test dove ha pulito un piano di 43 m² in 52 minuti. La modalità “silenziosa” produce un rumore limitato, che può consentirne l’uso anche di sera. La spazzola anti-groviglio gestisce sufficientemente bene i peli degli animali, evitando accumuli e riducendo la manutenzione.

Il lavaggio dei pavimenti, grazie ai doppi mop rotanti, ha un’azione meccanica che si distingue rispetto a quella di molti robot concorrenti. Il braccio estensibile pulisce lungo i battiscopa e intorno ai mobili, aree che spesso vengono trascurate. Tramite l’applicazione è possibile decidere con quale frequenza il robot deve tornare alla stazione per lavare i mop, con scelta limitata a intervalli di 5, 10 o 15 minuti. Questa impostazione, unita alla mancanza di un serbatoio interno, fa sì che su superfici molto ampie il robot debba tornare alla base con una certa frequenza per reidratare i mop, con un impatto sui tempi complessivi di pulizia.

Punti deboli del JONR P20 Pro

Tra i punti deboli segnaliamo il rilevamento ostacoli, che non sempre evita oggetti piccoli o bassi (che però è tendenzialmente più delicato di altri robot aspirapolvere provati), e la rumorosità, percepita come elevata in modalità massima. L’applicazione, pur ricca di funzioni, può talvolta presentare piccoli impuntamenti, che tuttavia non pregiudicano la sua qualità complessiva. La funzione di lavaggio, pur buona per la manutenzione quotidiana, non è indicata per macchie ostinate.

Nonostante questi compromessi, il P20 Pro si dimostra estremamente competitivo per il prezzo: offre funzioni che spesso si trovano solo su modelli più costosi, e lo fa con una buona qualità costruttiva e materiali robusti.

A chi consigliamo il JONR P20 Pro

Il JONR P20 Pro è una scelta da considerare per chi cerca un robot versatile, completo e con un alto grado di automazione senza spendere cifre da flagship, anzi risparmiando in maniera importante. Può essere utile per famiglie con animali domestici, professionisti che vogliono una gestione “hands-free” delle pulizie, e per chi apprezza le funzioni smart. Non è la scelta migliore per chi ha molti tappeti a pelo lungo, per chi necessita di una pulizia profonda di macchie difficili o per chi cerca un rilevamento ostacoli impeccabile. Nel complesso, il P20 Pro offre un buon bilanciamento tra funzionalità e prezzo, proponendo un livello di automazione che può semplificare la gestione della casa.

Prezzo, disponibilità e promo

Il prezzo ufficiale del JONR P20 Pro è di 429,99 euro. Al momento, su AliExpress è presente un’offerta particolarmente vantaggiosa che lo propone a 196,70 euro cumulando lo sconto in pagina al codice coupon TTANDROID35 o ITBTS35, rendendolo attualmente l’opzione più conveniente nella sua categoria.

Pro: Stazione base completa automatica



Mop rotanti con braccio estensibile



Prezzo ultra competitivo Contro: Evitamento ostacoli impreciso



Rumoroso in modalità massima



App con piccoli impuntamenti