Il momento giusto per acquistare un TV OLED di grandi dimensioni è finalmente arrivato. Dopo essersi attestato per mesi su un prezzo già interessante, la Hisense TV 65” OLED 4K 65A8DN crolla al suo nuovo minimo storico su Amazon, rappresentando un’opportunità eccezionale per chi cerca qualità visiva e sonora di altissimo livello senza spendere una fortuna. Si tratta di un modello del 2025 che unisce tecnologia all’avanguardia a un design elegante, ora disponibile a un prezzo che lo rende quasi imbattibile nel suo segmento. L’offerta attuale porta il costo da un listino di 1699€ e un prezzo recente di 1299€ a soli 1049€, un taglio netto che lo posiziona come una delle scelte più intelligenti del momento. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare.

Smart TV Hisense da 65″: un pannello OLED 4K a 120Hz che non teme rivali

Il cuore pulsante di questa Smart TV Hisense è senza dubbio il suo splendido pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Questa tecnologia garantisce neri assoluti, un contrasto infinito e colori straordinariamente vividi, offrendo un’esperienza visiva cinematografica direttamente nel salotto di casa. A rendere il tutto ancora più fluido e reattivo è la frequenza di aggiornamento nativa di 120Hz, una caratteristica fondamentale non solo per la visione di contenuti sportivi e film d’azione, ma soprattutto per i videogiocatori più esigenti.

A tal proposito, il televisore integra la modalità 120Hz Game Mode PRO, che ottimizza le prestazioni riducendo l’input lag e garantendo un gameplay estremamente fluido. Il supporto ai formati HDR più avanzati è completo: troviamo infatti Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, due tecnologie che regolano dinamicamente la luminosità e il contrasto scena per scena, adattandosi anche alla luce ambientale della stanza per offrire sempre la migliore qualità d’immagine possibile.

Il comparto audio non è da meno, grazie all’integrazione di Dolby Atmos, che crea un suono tridimensionale e immersivo, avvolgendo lo spettatore. La piattaforma smart è gestita dal sistema operativo VIDAA U8, veloce e intuitivo, con accesso a tutte le principali app di streaming. L’interazione è semplificata dalla presenza di Alexa Built-in e VIDAA Voice, che permettono di controllare il televisore e i dispositivi connessi tramite comandi vocali. Anche il design è curato nei minimi dettagli, con cornici sottili e un’elegante base girevole in metallo che conferisce flessibilità nel posizionamento.

L’offerta al minimo storico: come e dove approfittarne

L’aspetto più interessante di oggi è senza dubbio il prezzo. Hisense 65A8DN viene proposto su Amazon a un prezzo eccezionale di 1049€, segnando il suo nuovo minimo storico assoluto. Per comprendere la portata di questa offerta, basta considerare che il prezzo di listino ufficiale è di 1699€, mentre negli ultimi mesi il suo prezzo medio si è stabilizzato intorno ai 1299€. Ciò significa che l’offerta attuale permette un risparmio netto di 250€ rispetto al prezzo recente e di ben 650€ rispetto al listino.

Si tratta di uno sconto effettivo del 38% sul prezzo di lancio, una percentuale notevole per un TV OLED di questa caratura e di recentissima produzione (modello 2025). L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi annessi in termini di spedizione rapida e garanzia. È importante sottolineare che, trattandosi di un minimo storico, la promozione potrebbe essere limitata nel tempo o soggetta all’esaurimento delle scorte disponibili. Per chi stava aspettando il momento perfetto per passare a un OLED di grandi dimensioni, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.