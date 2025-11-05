MSI brucia tutti sul tempo e anticipa gli sconti del Black Friday con una selezione di notebook scontati fino al 33%, un’occasione da non perdere se siete alla ricerca di un nuovo PC portatile per giocare o lavorare e non volete/potete aspettare le promozioni del Black Friday (che partiranno invece il prossimo 28 di novembre).

L’azienda propone una selezione di prodotti che spazia dalla produttività al gaming, notebook di ultima generazione che in sostanza permettono di gestire qualsiasi applicativo, risultando validi anche e soprattutto per ambiti lavorativi spinti. Gli sconti messi in campo da MSI variano ovviamente in base al modello, ma possiamo già anticiparvi che sfruttando una di queste promozioni potrete risparmiare da 200 a 1.000 euro sull’acquisto del vostro prossimo portatile.

Tutti i notebook MSI in sconto: dal gaming alla produttività

La campagna di MSI punta sostanzialmente su due filoni, i notebook destinati a professionisti, studenti o creativi, e i notebook da gaming di fascia alta, per intenderci dove l’utente non vuole alcun compromesso e punta alle prestazioni. Iniziamo proprio da questi ultimi e da quella che probabilmente è l’offerta più ghiotta che propone l’azienda, ovvero la possibilità di risparmiare fino a 1.000 euro sul notebook MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-228IT, un mostro di potenza. Si tratta infatti di un notebook per giocare equipaggiato con Intel Core Ultra 9 275HX e NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop che abbina uno stupendo display Mini LED da 120 hertz con diagonale da 18″ e risoluzione 4K.

Rimanendo sui notebook più performanti e versatili del catalogo MSI, il produttore sconta anche l’ottimo Vector 16 AI A2XWHG-200IT con CPU Intel Core Ultra 7 255HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti e 32 GB di RAM, senza dimenticare MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-087IT, caratterizzato da un design più aggressivo e una configurazione hardware che permette di giocare senza problemi sul pannello QHD+ da 16 pollici. La configurazione in questo caso prevede: Intel Core Ultra 7 255HX, 16 GB di memoria DDR5 e GPU GeForce RTX 5070 laptop.

Per chi invece ricerca le prestazioni a un prezzo più accessibile, MSI propone i modelli Katana 17 HX B14WGK-044IT e Cyborg 15 B2RWFKG-076IT, il primo è un notebook da 17,3″ con Intel Core I7 14650HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 e 16 GB di RAM, mentre il secondo punta sulla piattaforma Intel Core Ultra 200, più precisamente con un Intel Core Ultra 7 240H, 16 GB di RAM (sempre DDR5) e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, il tutto con sistema di dissipazione avanzato.

Ovviamente parliamo sempre di sistemi basati su Windows 11, con supporto alle più recenti funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale e connettività di ultima generazione. Rimanendo nel contesto, per chi non ha un budget particolarmente elevati, segnaliamo un’offerta da valutare anche per il Cyborg 15 A13VE-603IT da 15″, equipaggiato con Intel Core i5 i5-13420H, NVIDIA GeForce RTX 4050 e 16 GB di RAM.

Passiamo ora alle proposte per professionisti, studenti e più in generale per quella fascia di utenza che cerca un PC portatile che possa migliorare la propria produttività quando lavora fuori casa. In questo caso le proposte sono tre con un risparmio massimo di 400 euro, iniziando dal notebook più interessante del lotto, il Prestige A16 AI+ A3HMG-064IT.

Si tratta di un sistema portatile da 16″ di ultimissima generazione che rientra nella categoria dei Copilot+ PC, guidato da uno dei chip attualmente più validi per la piattaforma laptop, ovvero l’AMD Ryzen AI 9 365. Il SoC Zen 5 è abbinato a 32 GB di RAM LPDDR5x a 7.500 MT/s e sfrutta la grafica integrata AMD Radeon (molto valida), senza omettere il display OLED 4K 60 hertz, SSD da 1 TB PCI-E Gen 4.0 e connettività veloce grazie al WiFi 7.

Scendendo di prezzo si passa alla serie MSI Modern, probabilmente una delle più gettonate dell’azienda taiwanese se parliamo di notebook economici. Il primo che vi segnaliamo è l’MSI Modern 15 B7M-466IT, equipaggiato con display 15.6” Full-HD da 60 Hz, CPU AMD Ryzen 7 7730U (grafica integrata), 16 GB di memoria RAM ed SSD da 512 GB (c’è anche il WiFi 6E); in chiusura invece, trova posto uno dei best seller di MSI, ovvero il Modern 15 F1MG-075IT, l’ideale per chi deve risparmiare il più possibile senza sacrificare troppo la qualità.

Questo notebook, offre un display da 16″ Full-HD da 60 hertz, impiegando un Intel Core i3-1315U con iGPU, 8 GB di RAM DDR4 ed SSD Gen 4.0 da 512 GB, un buon compromesso se puntate a un portatile essenziale che però non sia troppo penalizzato sulle prestazioni. MSI segnala che tutti i notebook in offerta saranno disponibili per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte.