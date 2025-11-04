Nell’attesa di conoscere le offerte del Black Friday 2025, ormai in dirittura di arrivo, spunta una nuova promozione Amazon dedicata agli amanti degli audiolibri: da oggi, 4 novembre 2025, potete infatti approfittare dell’iniziativa dedicata ad Audible, il noto servizio per l’ascolto di audiolibri e podcast. Vediamo come ottenere 3 mesi di abbonamento al prezzo di meno di un caffè.

Nuova offerta Amazon: 3 mesi di abbonamento Audible a meno di un euro

Come probabilmente saprete, l’abbonamento Amazon Prime mette a disposizione tanti servizi in un unico “pacchetto”. Abbiamo le consegne gratuite, rapide e illimitate, film, le serie TV e lo sport di Amazon Prime Video, senza dimenticare Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Deliveroo Plus e così via. In tutto questo non è incluso però Audible, un servizio particolarmente apprezzato dagli amanti degli audiolibri: al costo (standard) di 9,99 euro al mese offre l’accesso a un vastissimo catalogo composto da decine di migliaia di audiolibri (più di 70.000), podcast e contenuti Audible Original, ascoltabili in streaming o offline dopo il download. Il tutto senza pubblicità e con una vasta compatibilità (smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo).

Dal 4 al 30 novembre 2025 potete approfittare di una promozione per ottenere 3 mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro, invece di 29,97. A questo piccolo prezzo potete avere accesso all’intero catalogo, senza limitazioni di sorta. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo standard di 9,99 euro al mese, ma potete cancellarlo in qualsiasi momento, anche prima del termine del trimestre scontato.

Come sempre, l’offerta da 0,99 euro per 3 mesi è valida solo per chi non ha mai attivato un abbonamento ad Audible o per chi non ha beneficiato di un periodo di uso gratuito di recente. Se è da parecchio che non utilizzate il servizio potreste comunque far parte dei clienti selezionati: del resto, fare un controllo richiede solo un istante. Se volete verificare di poter attivare 3 mesi di Audible a 0,99 euro non vi resta che seguire il link qui in basso.

L’app di Audible è scaricabile gratuitamente sia dal Google Play Store (per Android) sia dall’App Store (per iOS e iPadOS).