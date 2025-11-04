Continua la campagna promozionale AliExpress lanciata alla mezzanotte di sabato 1° novembre: il colosso dell’e-commerce sta proponendo le offerte Mega Choice Day, che proseguiranno ancora per qualche ora, fino alle 23:59 del 7 novembre 2025. Paura di perdervi tra gli scaffali virtuali? Scopriamo insieme una selezione delle migliori offerte di cui approfittare, sfruttando sia i coupon sia eventualmente la promo Cashback già attiva.

Le offerte top del Mega Choice Day AliExpress: una selezione dei migliori sconti

Le offerte Mega Choice Day di AliExpress sono valide fino al 7 novembre 2025 e prevedono sconti fino al 70% su migliaia di prodotti, tra elettronica e non solo. La promozione mette a disposizione non solo i “normali” sconti della campagna, ma anche diversi coupon da aggiungere direttamente al carrello per far scendere ulteriormente le cifre da 2 a 70 euro.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati in base all’importo raggiunto, naturalmente anche con l’aggiunta al carrello di più prodotti. Ecco la lista completa dei coupon da sfruttare:

  • coupon TUTTOA2 – per avere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 12 euro
  • coupon TUTTOA4 – per avere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 23 euro
  • coupon TUTTOA7 – per avere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro
  • coupon TUTTOA12 – per avere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro
  • coupon TUTTOA20 – per avere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro
  • coupon TUTTOA35 – per avere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro
  • coupon TUTTOA45 – per avere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro
  • coupon TUTTOA55 – per avere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 449 euro
  • coupon TUTTOA70 – per avere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro

Nel caso in cui i coupon qui sopra dovessero essere andati esauriti, potete utilizzare i seguenti (i valori sono in dollari, ma funzionano anche da noi considerando il cambio in euro):

  • Coupon IFPMCKXI – per avere 3$ di sconto su un ordine minimo di 29$
  • Coupon IFPNZHGP– per avere 4$ di sconto su un ordine minimo di 29$
  • Coupon IFP5IZ9H – per avere 6$ di sconto su un ordine minimo di 59$
  • Coupon IFPPGXJC – per avere 9$ di sconto su un ordine minimo di 89$
  • Coupon IFPBHBEG – per avere 16$ di sconto su un ordine minimo di 149$
  • Coupon IFPPXRB0 – per avere 23$ di sconto su un ordine minimo di 199$
  • Coupon IFP6RTIS – per avere 30$ di sconto su un ordine minimo di 269$
  • Coupon IFPT8907 – per avere 40$ di sconto su un ordine minimo di 369$
  • Coupon IFPQHCYZ – per avere 50$ di sconto su un ordine minimo di 469$
  • Coupon IFP8ANHY – per avere 65$ di sconto su un ordine minimo di 529$
  • Coupon IFPY5Q9Q – per avere 60$ di sconto su un ordine minimo di 599$
  • Coupon IFPIVASQ – per avere 75$ di sconto su un ordine minimo di 659$
  • Coupon IFPYUWXA – per avere 70$ di sconto su un ordine minimo di 699$

Chiarito questo punto, scopriamo insieme alcune delle migliori offerte, spaziando tra smart TV, console, robot aspirapolvere, mobilità elettrica e non solo. Le cifre qui in basso comprendono già gli extra sconti ottenuti con i vari coupon: raggiungendo soglie superiori (come spiegato più su) potete ottenere sconti persino superiori.

In più, rimane a disposizione la Sfida Cashback, che consente di ottenere un rimborso fino al 12% sull’importo speso. Per averlo dovete aderire a una squadra e accumulare punti (attraverso sfide giornaliere, acquisti e inviti), così da far salire il team di livello nei vari step (la prima fase di chiuderà il 19 novembre).

Entra nella nostra squadra | Team Up & Cashback di AliExpress

Vi ricordiamo poi che con AliExpress potete sfruttare resi gratuiti con rimborso, spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (eventualmente in 3 rate, senza interessi) e tantissime iniziative interessanti nell’app. Per scoprire tutte le offerte AliExpress dell’iniziativa Mega Choice Day con sconti fino al 70% potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte della promo Mega Choice Day di AliExpress

