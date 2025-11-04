Continua la campagna promozionale AliExpress lanciata alla mezzanotte di sabato 1° novembre: il colosso dell’e-commerce sta proponendo le offerte Mega Choice Day, che proseguiranno ancora per qualche ora, fino alle 23:59 del 7 novembre 2025. Paura di perdervi tra gli scaffali virtuali? Scopriamo insieme una selezione delle migliori offerte di cui approfittare, sfruttando sia i coupon sia eventualmente la promo Cashback già attiva.

Le offerte top del Mega Choice Day AliExpress: una selezione dei migliori sconti

Le offerte Mega Choice Day di AliExpress sono valide fino al 7 novembre 2025 e prevedono sconti fino al 70% su migliaia di prodotti, tra elettronica e non solo. La promozione mette a disposizione non solo i “normali” sconti della campagna, ma anche diversi coupon da aggiungere direttamente al carrello per far scendere ulteriormente le cifre da 2 a 70 euro.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati in base all’importo raggiunto, naturalmente anche con l’aggiunta al carrello di più prodotti. Ecco la lista completa dei coupon da sfruttare:

coupon TUTTOA2 – per avere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 12 euro

– per avere su un ordine minimo di 12 euro coupon TUTTOA4 – per avere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 23 euro

– per avere su un ordine minimo di 23 euro coupon TUTTOA7 – per avere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per avere su un ordine minimo di 49 euro coupon TUTTOA12 – per avere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

– per avere su un ordine minimo di 89 euro coupon TUTTOA20 – per avere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per avere su un ordine minimo di 159 euro coupon TUTTOA35 – per avere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro

– per avere su un ordine minimo di 279 euro coupon TUTTOA45 – per avere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

– per avere su un ordine minimo di 369 euro coupon TUTTOA55 – per avere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 449 euro

– per avere su un ordine minimo di 449 euro coupon TUTTOA70 – per avere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro

Nel caso in cui i coupon qui sopra dovessero essere andati esauriti, potete utilizzare i seguenti (i valori sono in dollari, ma funzionano anche da noi considerando il cambio in euro):

Coupon IFPMCKXI – per avere 3$ di sconto su un ordine minimo di 29$

– per avere 3$ di sconto su un ordine minimo di 29$ Coupon IFPNZHGP – per avere 4$ di sconto su un ordine minimo di 29$

– per avere 4$ di sconto su un ordine minimo di 29$ Coupon IFP5IZ9H – per avere 6$ di sconto su un ordine minimo di 59$

– per avere 6$ di sconto su un ordine minimo di 59$ Coupon IFPPGXJC – per avere 9$ di sconto su un ordine minimo di 89$

– per avere 9$ di sconto su un ordine minimo di 89$ Coupon IFPBHBEG – per avere 16$ di sconto su un ordine minimo di 149$

– per avere 16$ di sconto su un ordine minimo di 149$ Coupon IFPPXRB0 – per avere 23$ di sconto su un ordine minimo di 199$

– per avere 23$ di sconto su un ordine minimo di 199$ Coupon IFP6RTIS – per avere 30$ di sconto su un ordine minimo di 269$

– per avere 30$ di sconto su un ordine minimo di 269$ Coupon IFPT8907 – per avere 40$ di sconto su un ordine minimo di 369$

– per avere 40$ di sconto su un ordine minimo di 369$ Coupon IFPQHCYZ – per avere 50$ di sconto su un ordine minimo di 469$

– per avere 50$ di sconto su un ordine minimo di 469$ Coupon IFP8ANHY – per avere 65$ di sconto su un ordine minimo di 529$

– per avere 65$ di sconto su un ordine minimo di 529$ Coupon IFPY5Q9Q – per avere 60$ di sconto su un ordine minimo di 599$

– per avere 60$ di sconto su un ordine minimo di 599$ Coupon IFPIVASQ – per avere 75$ di sconto su un ordine minimo di 659$

– per avere 75$ di sconto su un ordine minimo di 659$ Coupon IFPYUWXA – per avere 70$ di sconto su un ordine minimo di 699$

Chiarito questo punto, scopriamo insieme alcune delle migliori offerte, spaziando tra smart TV, console, robot aspirapolvere, mobilità elettrica e non solo. Le cifre qui in basso comprendono già gli extra sconti ottenuti con i vari coupon: raggiungendo soglie superiori (come spiegato più su) potete ottenere sconti persino superiori.

In più, rimane a disposizione la Sfida Cashback, che consente di ottenere un rimborso fino al 12% sull’importo speso. Per averlo dovete aderire a una squadra e accumulare punti (attraverso sfide giornaliere, acquisti e inviti), così da far salire il team di livello nei vari step (la prima fase di chiuderà il 19 novembre).

Vi ricordiamo poi che con AliExpress potete sfruttare resi gratuiti con rimborso, spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (eventualmente in 3 rate, senza interessi) e tantissime iniziative interessanti nell’app. Per scoprire tutte le offerte AliExpress dell’iniziativa Mega Choice Day con sconti fino al 70% potete seguire il link qui in basso.