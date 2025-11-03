Il momento giusto per mettere le mani sulla potenza del nuovo Apple iPad Pro 13 pollici (M5 2025) è arrivato prima del previsto. A pochi giorni dal lancio ufficiale, questo concentrato di tecnologia, che ridefinisce le performance dei tablet, è già protagonista di una promozione davvero interessante su eBay. Grazie a un coupon dedicato, il prezzo di listino viene significativamente ridotto, rendendo l’acquisto di questo dispositivo, pensato per professionisti e creativi, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono unico e i termini di questa offerta limitata.

Apple iPad Pro 13 (M5): potenza e display OLED per la massima creatività

Apple iPad Pro 13 pollici (M5 2025) rappresenta un salto generazionale nel mondo dei tablet. Il cuore pulsante del dispositivo è il rivoluzionario chip M5, una CPU che garantisce prestazioni desktop in un telaio ultra-sottile. Questo processore non solo gestisce con fluidità disarmante operazioni complesse come l’editing video 4K, il rendering 3D o il multitasking più spinto, ma lo fa con un’efficienza energetica ottimizzata, assicurando fino a 10 ore di autonomia.

Il secondo protagonista indiscusso è il display. Parliamo di un pannello Liquid Retina XDR da 13 pollici con tecnologia OLED. Questa combinazione offre neri assoluti, un contrasto sbalorditivo e una luminosità di picco che esalta i contenuti HDR. La tecnologia ProMotion a 120Hz rende ogni interazione, dallo scrolling alla scrittura con Apple Pencil, incredibilmente reattiva e naturale. Il design è stato ulteriormente affinato: con uno spessore di appena 5,1 mm e un peso di 579 grammi, risulta estremamente portatile senza sacrificare la robustezza.

Il modello in offerta è la versione da 256GB di archiviazione interna, ideale per chi ha bisogno di spazio per app professionali, progetti e file multimediali. La connettività è al top grazie al supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, che assicurano connessioni wireless veloci e stabili. A completare il quadro troviamo una fotocamera grandangolare da 12MP e il sistema operativo iPadOS 26, ottimizzato per sfruttare al massimo le potenzialità hardware del dispositivo.

L’offerta su ebay: come ottenere lo sconto

Questa eccezionale promozione è disponibile su eBay, dove il prezzo di listino di Apple iPad Pro 13 pollici (M5, 2025) viene notevolmente abbattuto. Il prezzo di partenza è fissato a 1.469€, ma grazie all’offerta attuale è possibile acquistarlo a un prezzo molto più vantaggioso.

Per ottenere lo sconto, è sufficiente utilizzare il codice coupon PSPROTT25 al momento del checkout. Applicando il codice, il prezzo finale scende a soli 1.289,90€, con un risparmio netto di 179,10€ rispetto al prezzo ufficiale. Si tratta di un’occasione rara per un prodotto Apple appena lanciato sul mercato. L’offerta riguarda specificamente il modello Wi-Fi da 256GB nella colorazione Argento (Silver). È importante sottolineare che i coupon su eBay hanno spesso una durata limitata e sono soggetti a esaurimento scorte, pertanto si consiglia di procedere con l’acquisto senza attendere troppo per non perdere l’opportunità.

