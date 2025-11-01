Amazon inizia il mese di novembre con una promozione pensata per gli amanti della lettura: a partire da oggi, 1° novembre, fino al 14 di questo mese, si possono attivare 3 mesi di abbonamento Kindle Unlimited a meno del prezzo di un caffè, ottenendo l’accesso a più di un milione di ebook. Vediamo come accedere all’offerta.

3 mesi di Kindle Unlimited quasi regalati: solo 0,99 euro

L’abbonamento Amazon Kindle Unlimited è pensato per i possessori di un lettore di ebook (ma non solo): al costo di 9,99 euro al mese, dà l’accesso a più di un milione di titoli da leggere dove e quando si vuole attraverso un ebook reader della gamma Kindle o l’apposita app per smartphone e tablet. La lettura può ovviamente avvenire anche offline, dopo aver scaricato il libro. Con l’abbonamento non sono inclusi solo libri: nel servizio c’è anche una selezione di riviste, tra le quali Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, Chi, Top Gear e tante altre.

Manca ancora qualche settimana al Black Friday 2025, previsto per la fine del mese, ma Amazon lancia già oggi una promozione: fino al 14 novembre 2025 si possono ottenere 3 mesi di Kindle Unlimited al costo di 0,99 euro (invece di 29,97 euro). Anche stavolta l’offerta è in linea di massima disponibile solo per i nuovi clienti. Chi non attiva il servizio da un po’ potrebbe comunque riuscire ad accedervi. In ogni caso potrebbe essere l’occasione giusta per trascorrere il periodo natalizio all’insegna del relax e della lettura.

Al termine del terzo mese, l’abbonamento Kindle Unlimited si rinnoverà al costo standard di 9,99 euro mensili. Può essere eventualmente disdetto in qualunque momento prima della scadenza, quindi nessun timore di dimenticanze. Per attivare 3 mesi di Kindle Unlimited al costo di 0,99 euro basta seguire il link qui in basso, a patto di non aver già usufruito di recente di promozioni simili.