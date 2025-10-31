Acquistare un iPhone di ultima generazione al lancio è spesso un investimento importante. Apple iPhone 16, con il suo prezzo di listino di 979€, non fa eccezione. Tuttavia, oggi si presenta un’opportunità quasi irripetibile: grazie a un coupon su eBay, il prezzo crolla a soli 609€. Si tratta di uno sconto di ben 370€, che rende questo smartphone uno dei migliori acquisti possibili in questa fascia di prezzo. Un’offerta flash che posiziona il nuovo top di gamma Apple in una categoria di prezzo completamente diversa, rendendolo accessibile a un pubblico molto più vasto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best buy a queste condizioni.

Apple iPhone 16: potenza A18 bionic e fotocamera da 48 MP

Apple iPhone 16 si presenta come un concentrato di tecnologia e design, pensato per offrire un’esperienza d’uso fluida e appagante. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo chip Apple A18 Bionic, un processore a 3 nm che garantisce prestazioni eccezionali sia nel multitasking più spinto che nel gaming, mantenendo al contempo un’efficienza energetica ottimale. A supportare il processore ci sono 8GB di RAM, che assicurano una reattività impeccabile in ogni situazione. Il modello in offerta dispone di 128GB di memoria interna, uno spazio adeguato per archiviare foto, video e applicazioni.

Il display è uno dei punti di forza: un pannello Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel. La qualità visiva è superba, con colori vividi, neri assoluti e un’elevata luminosità di picco, compatibile con gli standard HDR10 e Dolby Vision. L’introduzione della Dynamic Island trasforma il modo in cui si interagisce con notifiche e attività in background, rendendo l’esperienza più intuitiva e integrata.

Il comparto fotografico è stato potenziato con un sensore principale da 48MP, capace di catturare dettagli incredibili e di offrire prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. A questo si affianca una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP. Per i videomaker, sono presenti le modalità ProRAW e ProRes, che elevano la qualità delle registrazioni a un livello professionale. Completano la dotazione una batteria da circa 3561 mAh con supporto alla ricarica rapida e wireless, la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, e materiali premium come il vetro Ceramic Shield e l’alluminio aerospaziale.

L’offerta su eBay: come ottenere iPhone 16 a prezzo minimo

Questa promozione rappresenta una delle prime occasioni per acquistare Apple iPhone 16 a un prezzo così aggressivo. Il prezzo di listino ufficiale per la versione da 128GB è di 979€, ma grazie a questa offerta disponibile su eBay il costo scende drasticamente. Utilizzando il codice coupon PSPROTT25 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento, il prezzo finale sarà di soli 609€.

Il risparmio netto è di 370€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 38% sul prezzo di lancio, un valore rarissimo per un prodotto Apple così recente. L’offerta riguarda il modello Apple iPhone 16 da 128GB nella colorazione Nera (Black), venduto da un rivenditore affidabile sulla piattaforma. È fondamentale ricordare di inserire il codice coupon per applicare lo sconto. Come spesso accade con promozioni di questa portata, la disponibilità dei pezzi è limitata, così come la durata del coupon. Consigliamo quindi agli interessati di agire rapidamente per non perdere questa eccellente opportunità.

Apple iPhone 16 128 GB Nero a 609,00€ (risparmio di 370€) → https://prezzi.tech/go/arrs Apple iPhone 16 128 GB Blu Oltremare a 609,00€ (risparmio di 370€) → https://prezzi.tech/go/atkv Apple iPhone 16 128 GB Rosa a 609,00€ (risparmio di 370€) → https://prezzi.tech/go/atku Apple iPhone 16 128 GB Bianco a 609,00€ (risparmio di 370€) → https://prezzi.tech/go/atkt

