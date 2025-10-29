Circul sta preparando il lancio del suo nuovo Ring 2 Max, la seconda generazione dello smart ring che nel 2024 aveva attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e benessere.

Questa informazione ci arriva direttamente dall’azienda che ha infatti iniziato a diffondere i primi teaser sui social, anticipando che i preordini apriranno a breve, anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche.

Circul prepara il successore all’anello che ha anticipato i tempi

Il primo Circul Ring, lanciato su Indiegogo nel 2024, era riuscito a distinguersi in un mercato già affollato grazie alla promessa di misurare la pressione sanguigna direttamente dal dito. In un periodo in cui la maggior parte dei competitor, come Oura o Ultrahuman, si concentrava ancora su parametri più classici come frequenza cardiaca, sonno e attività fisica, Circul aveva provato a fare un passo avanti annunciando la misurazione di un parametro che solo adesso alcuni dei produttori del segmento stanno iniziando a integrare.

I risultati, però, furono contrastanti. Alcuni utenti avevano segnalato letture troppo variabili per essere affidabili, mentre altri avevano trovato il sistema tutto sommato coerente, soprattutto dopo gli aggiornamenti software successivi. L’azienda ha infatti rilasciato diversi update firmware nel corso dell’anno, migliorando la stabilità delle connessioni e la precisione dei dati.

Un elemento distintivo del primo modello era la struttura flessibile, una scelta piuttosto originale nel panorama degli smart ring. Pur avendo un guscio metallico, l’anello era leggermente estensibile, in modo da adattarsi meglio alle dita di diverse dimensioni.

Questa caratteristica aveva migliorato il comfort per molti utenti, anche se non tutti avevano trovato la soluzione ideale poiché qualcuno lamentava una vestibilità poco stabile durante l’uso prolungato, soprattutto durante l’attività fisica.

Non è ancora chiaro se il Circul Ring 2 Max manterrà la stessa filosofia o se introdurrà un design più rigido e sottile, come quello adottato da Oura o Samsung per i propri modelli.

Cosa aspettarsi dal Circul Ring 2 Max

L’immagine condivisa online dall’azienda lascia più domande che risposte in quanto mostra una sagoma sfocata che potrebbe, ma non è certo, rappresentare il nuovo modello. Tuttavia, il nome “2 Max” fa pensare a una versione più completa o premium rispetto al precedente anello, magari con miglioramenti in termini di sensori, design e funzioni di monitoraggio.

Al momento, l’azienda non ha pubblicato specifiche ufficiali, ma è probabile che la misurazione della pressione arteriosa resti il fulcro del progetto. Se Circul riuscirà a migliorare la calibrazione e l’affidabilità dei sensori, potrebbe affermarsi come uno dei primi dispositivi indossabili capaci di offrire dati realmente utili anche in ambito medico.

Anche l’autonomia sarà un aspetto chiave: la prima versione offriva diversi giorni di utilizzo, ma gli utenti si aspettano ora una durata più estesa e una ricarica più rapida, visto che la concorrenza nel settore è cresciuta in modo esponenziale nell’ultimo anno.

Per ora, Circul ha solo confermato che il Ring 2 Max è in arrivo e che i preordini si apriranno “a breve”, probabilmente nelle prossime settimane; è lecito attendersi un lancio commerciale entro la fine del 2025 o, più realisticamente, nel primo trimestre del 2026.

Se il nuovo modello manterrà la promessa di monitorare la pressione in modo accurato, senza sacrificare la caratteristica vestibilità e design, il Circul Ring 2 Max potrebbe rappresentare una delle alternative più interessanti nel panorama dei wearable.