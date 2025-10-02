Negli ultimi anni Oura è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel settore dei dispositivi indossabili con una proposta diversa dai classici smartwatch, un anello intelligente che punta tutto su eleganza, discrezione e precisione nel monitoraggio della salute. Dopo il successo del modello Ring 4 in titanio, l’azienda amplia ora la gamma con una nuova serie in ceramica colorata, pensata per chi cerca una soluzione ancora più raffinata senza rinunciare alle funzionalità che hanno reso celebre il brand.

Oura lancia Ring 4 Ceramic e una nuova custodia di ricarica

La novità principale riguarda il materiale, il nuovo Ring 4 Ceramic è disponibile in quattro colorazioni inedite, Midnight, Petal, Tide e Cloud, più vivaci e resistenti rispetto al titanio che necessitava di trattamenti specifici per ottenere varianti cromatiche; la ceramica, oltre a garantire tonalità naturali che non sbiadiscono nel tempo, offre una maggiore resistenza ai graffi e si rivela addirittura più difficile da rompere.

Il titanio non scompare del tutto, ma resta presente nella parte interna dell’anello, così da garantire comfort e prestazioni ottimali durante l’uso quotidiano. Le dimensioni rimangono quasi identiche alla versione originale, con l’unica differenza di uno spessore leggermente superiore (+0,5 mm nella parte esterna, per un totale di 3,5 mm).

Ogni confezione include anche un panno per la pulizia, utile perché la ceramica tende ad assorbire colori dai materiali più morbidi, anche se il processo di manutenzione rimane semplice e veloce.

Dal punto di vista delle funzionalità il Ring 4 Ceramic mantiene tutte le innovazioni introdotte con la generazione attuale, l’anello sfrutta un sistema avanzato di sensori che tracciano fino a 18 percorsi del segnale, selezionando quello più accurato; un approccio che ha migliorato la precisione della rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue e la qualità del segnale del 120% rispetto al Ring 3.

Come sempre l’anello monitora sonno, frequenza cardiaca, attività quotidiana e recupero, con l’aggiunta della possibilità di associare più anelli allo stesso account per chi desidera alternare diversi modelli in base alle occasioni.

Accanto alla nuova linea in ceramica, Oura ha presentato anche una custodia di ricarica venduta separatamente a 99 dollari, si tratta di un accessorio con batteria interna capace di ricaricare l’anello (sia in versione titanio che ceramica) fino a cinque volte con una sola carica. In pratica, questo significa poter arrivare a un mese di utilizzo continuo senza dover collegare l’anello direttamente alla corrente, un’opzione particolarmente utile per chi viaggia spesso.

Non mancano iniziative legate alla sostenibilità, con un programma di riciclo dedicato ai vecchi modelli Oura Ring, anche se non si tratta di una classica permuta con sconto; inoltre, negli Stati Uniti sarà possibile prenotare analisi del sangue tramite Quest Diagnostics al costo di 99 dollari, con l’importazione diretta nell’app dei dati relativi a 50 marcatori di salute.

Il nuovo Oura Ring 4 Ceramic è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 499 dollari, in quanto rientra nella categoria delle finiture premium; al momento non ci sono indicazioni ufficiali circa la disponibilità anche in altri mercati.

Oura continua a rafforzare la propria identità come alternativa concreta agli smartwatch tradizionali, puntando su un indossabile elegante e ricco di tecnologia, ma privo di schermo e notifiche invadenti.